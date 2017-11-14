觀點：幻像2000——台灣空軍中的"法國貴族"

圖片版權 CNA Image caption 台灣空軍現有55架幻像2000-5型戰鬥機，圖為這次失蹤的戰機相片。

（注：本文不代表BBC觀點和立場）

台灣空軍的一架法國造幻像2000型戰鬥機在台灣北部海域失蹤，這一型戰鬥機當年來到台灣有著一段曲折的過程。

飛行速度可達音速兩倍的幻像2000，也就是中國所稱的幻影系列戰鬥機，是法國達梭（達索、達騷）飛機公司在1980年年代末期設計的產品，但是當年面世之後卻沒有能夠像先前的幻像系列戰鬥機那樣在市場上受到歡迎。

也就是這個原因，使得達梭飛機公司的戰鬥機生產部門陷入了財務方面的困難，而同一時期台灣則是從美購買新型戰鬥機屢屢碰壁，因此達梭和台灣接觸表達了願意出售而且也願意向法國政府打通關節。

原本進行的並不順利，但是1989年發生了六四事件之後，北京與西方國家的關係快速冷凍，台灣向法國採購幻像2000戰鬥機出現重大突破，雙方在1992年簽約，導致中國政府嚴厲的抗議。

1997年，台灣購買的60架幻像2000陸續抵達台灣成軍，當年由於這款全天候戰鬥機的加入，提高了台灣空軍的戰鬥和防空能力，但是這款被飛行員和軍事迷形容為"法國貴族"的高性能戰鬥機後來卻也帶來了許多的爭議。

費用昂貴

幻像2000之所以會被形容成"法國貴族"，就是因為這一款飛機的作業維持費用相當高昂，曾經有立法委員指出，一架這款飛機的每小時作業維持費用大約80萬台幣（19萬人民幣、2.7萬美元），比一架美造的F-16和一架台灣製造的IDF"經國號"戰鬥機的每小時作業維持費用加起來還要高。

而幻像2000當年購入的價格也是最高的，每架戰鬥機單價差不多是6000萬美元。不過就在法國宣佈出售之後，美國也宣佈出售F-16給台灣，在當時這被看成是幻像2000的交易促使美國改變了多年不出售新型戰鬥機給台灣的態度，而F-16當年購入的價格大約是每架2800萬美元。

當年決定購買幻像2000戰鬥機的消息傳出之後，反對的聲浪隨之而起，認為台灣四面環海所以需要的是雙發動機的戰鬥機提高安全性，單發動機的幻像2000戰鬥機並不合適，並且還質疑原先為法國空軍設計的這款飛機能否適應台灣亞熱帶潮濕、鹽分高的氣候。

但是贊成的一派則是認為購入幻像2000戰鬥機不但間接促使美國同意出售F-16戰鬥機，也讓台灣擴大了武器採購的來源。至於單發或者雙發的設計各有各有的優點，例如單發飛機的保養費用就低於雙發的飛機，而幻像系列戰鬥機向來受到海灣地區國家的歡迎，氣候應該不會是問題，更重要的是台灣取得武器的來源有限。

圖片版權 CNA Image caption 幻像2000型戰鬥機總共生產了大約600架，目前還有400多架在服役中。

老化問題

直到今天，仍有許多軍事專家對當年連續向法、美購入戰鬥機、導致台灣"土產"的IDF生產數量減半感到扼腕，認為此一決定直接導致台灣的航空工業發展中斷。但是相同地也有不少人士認為當時如果不趁機會的話，台灣的空軍就要經過很長的時間才能取得新型戰鬥機、台海的空中優勢大概很早就會失衡。

20年來，幻像2000也面臨老化的問題，需要像F-16和IDF一樣地延壽和系統性能提升，但是以目前法國和中國的關係來看，這幾乎是不可能的事情。而總共才9個空軍使用、總共生產大約600架的幻像2000由於生產數量少，所以零件價格並不便宜、而且許多零件也面臨逐漸消失（商源消失）的問題，也就是某些零件已經停產或者即將停產。

面對預算窘迫的台灣軍方雖然也編列購買零件替換的經費，但是自己也承認幻像2000的妥善率只有64%左右、比其他兩款戰鬥機"略低"，而搭配改型戰鬥機使用的雲母和魔術導彈也有老化的問題需要解決，所以之前就有不少的軍事專家認為應該將幻像2000封存、甚至退役，但是台灣的空軍表示幻像2000大概還會繼續服役10年。

圖片版權 CNA Image caption 台灣軍方派出了大批的飛機和船艦展開搜救行動。

傭金問題

飛機購入的時候曲折、來了之後也出現離奇的問題，台灣在90年代初向法國接連買了拉法葉軍艦和幻像2000戰鬥機，但是在拉法葉軍艦爆發傭金醜聞之後，台灣方面也發現幻像2000戰鬥機的交易也有合約不允許的傭金問題，台灣為此提起仲裁訴訟，到現在還沒結束。

20年來，台灣的幻像2000戰鬥機共出事5次、另外還有一名飛行員在法國受訓的時候因為飛機失事而死亡，說安全紀錄的好壞很難判斷，因為其中有3架飛機的失事原因無法查明，難以判斷是出於人為或者是機械原因，但是相比台灣空軍旗下的F-16和IDF，似乎高了一些，因此這次飛機失蹤之後又有媒體和軍事專家說應該封存幻像2000戰鬥機。

不過台灣面臨的問題是在中國解放軍空軍的各式新型戰鬥機陸續開始試飛、投產或者服役的情況之下，台灣根本沒有取代幻像2000戰鬥機的新機種，總數剩下55架的幻像2000戰鬥機佔了台灣空軍戰鬥機總數的五分之一、而且執行的任務也與其他戰鬥機不同，台灣軍方曾經說過就目前的狀況而言，幾乎不可能將這款戰鬥機除役。

這也就是說，在找到下一代戰鬥機來取代幻像2000戰鬥機之前，不論維持或者保養的費用有多昂貴、零件來源取得有多困難，還是會見到這款"法國貴族"戰鬥機繼續在台海上空翱翔。