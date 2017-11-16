圖片版權 AFP Image caption 中國曾有支持同志的團體到提供轉化治療的診所門外抗議。

非政府組織人權監察就中國的強制性「同性戀轉化治療」（又譯矯正治療、扭轉治療）發表報告，罕有地訪問一些曾接受「治療」的人士，他們詳細提供了有力的親身證言。

世界精神病學協會把「同性戀轉化治療」視為違反道德、沒有科學根據和具傷害性。「轉化治療」在中國已存在了一段頗長的時間，但事實上，「轉化治療」或違反中國2013年所制定的《精神衛生法》。

報告詳細探討了17宗個案，這些人從2009年到2017年接受相關「治療」，包括在醫院被強制服用藥物，接受電擊"療法"，受盡言語及精神虐待。

人權監察同性戀權益計劃倡議總監鮑里斯‧迪特裏奇（Boris Dittrich）表示，這些治療有利可圖。醫生及診所可以收取三萬元人民幣去治療同性戀者。組織呼籲中國政府確保杜絶有關做法。

強行電擊服藥

報告明言，言語虐待僅是冰山一角。受訪的11人曾被強制服藥，但並沒有被告知其目的及副作用。

一名29歲的男同性戀者三年前在福建省一所公立醫院接受「治療」，稱醫生和護士都沒有告訴自己，到底他正在服用甚麼藥丸。

男變女的變性人張芷昆（譯音，Zhang Zhikun）說她被強迫一邊收看同志色情片，一邊被注射無色液體。

圖片版權 EPA Image caption 由於社會和家庭的壓力，同性戀與異性戀者結為夫婦的不在少數。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國女同性伴侶面臨的法律困境

5名受訪者報稱在被展示同性戀行為相關的圖像、影片或口述時，被進行電擊「治療」。

龔雷（譯音，Gong Lei）形容了他的經歷。

「醫生叫我在正進行催眠的時候放鬆，並叫我想像一下與男朋友的性場面，當下我感受到兩邊手腕疼痛，但完全不知道到底是甚麼一回事。」

另一個受訪者記起兩個月的治療期間，曾接受9次電擊。

「我手腕、手臂和頭部都感到麻痺，但最痛的是我的肚子。」

世界精神病學協會在2006年稱，目前這些所謂「治療」違反道德，沒有科學根據，對接受治療人士有害，令歧視和偏見更嚴重。

圖片版權 CNS Image caption 一些得悉子女是同性戀者的父母，會參加中國坊間舉辦的活動交流看法，從而了解怎麼與子女一同面對歧視。

家庭壓力

報告中所有個案均稱自己是被強制接受「轉化治療」。這通常是對家長「出櫃」（公開性向）後發生，這些家長為自己孩子的性向感到「可恥」。

21歲的許貞（譯音，Xu Zhen）三年前在一家私人診所接受了「同性戀轉化治療」。她說，是因為「出櫃」後父母施壓而接受治療。

「我媽大喊是家門不幸，我爸則說他不知道怎樣在世界上生存下去。」

她說她的父母害怕面對其他家庭成員，擔心他們發現其女是一名女「同志」，她感覺被父母迫進牆角，毫不情願地去那個提供「轉化治療」的診所。

張芷昆在2012年時因為父母壓力，前往深圳一家公營醫院接受「轉化治療」。

「我無法改變父母的想法，我知道不斷抵抗他們的壓力也是於事無補。」

圖片版權 Reuters Image caption 人權監察的迪特裏奇表示，有很多曾接受治療的人沒有對外公開自己的經歷。

愛滋病？

許多接受治療的人說，他們在接受「治療」時被人用言語騷擾和侮辱。

張芷昆說，她被醫生警告：「如果你不改變（性向），你就會因愛滋病而死。」

她亦記得那些治療人士的「情感勒索」。

「你有沒有考慮過父母的幸福？」有人這樣問她。

一個來自河北省的男「同志」則被指：「如果你喜歡與男人性交，你是有病的。」

中國同志的處境

中國社會近年對「同志」議題的意識稍增，倡議者認為中國「同志」權益正逐步改善，大城市有充滿活力的同性戀活動，例如6月，上海舉行了「同志」驕傲節。

不過倡議團體稱，數以百萬計中國同性戀者因家庭壓力不會選擇出櫃，而是選擇與異性結婚。

去年，中國男「同志」孫文麟與男友胡明亮入稟法院要求准許兩人結婚，不過法院判他們敗訴，成為中國首宗案例，外界認為法院受理已是中國「同志」權益一大步。

圖片版權 CNS Image caption 孫文麟（圖右）與他的男朋友胡明亮入稟爭取同性婚姻失敗，當時法院聚集了他們大批支持者。

圖片版權 CNS Image caption 近年中國部分城市對同性戀接受程度稍為提高，有組織安排同性伴侶到美國舉行婚禮。

人權監察的迪特裏奇表示，有很多曾接受治療的人沒有對外公開自己的經歷。

「他們擔心公開性向，還有家庭壓力，令他們更難去提出正式的投訴。」

在中國，同性戀在1997年「去刑事化」，2001年則從官方精神病列表中移除，2013年當局制定的《精神衛生法》規定，精神障礙的診斷與治療應遵循診斷標凖，由於同性戀不被視為精神病，「轉化治療」等同違法。今年7月，一名男「同志」因被強制治療而獲精神病院賠償及道歉。

中國到底如何矯正同性戀者呢？根據廣東省高等教育出版社出版的《諮詢心理學》中列出的建議治療方案，可以有以下幾種：

1、柏拉圖之愛：要找到溫柔有愛心的異性，開始先當朋 友，然後再試著發展其他關係。

2、排斥療法：對同性產生愛慕之情時，要用電擊使其感到噁心。

3、衝擊療法：帶到新環境，藉由切斷過去交友圈的衝擊來達到治療效果。

4、性向轉移：有情慾時，藉由異性的照片跟錄音，試著將情慾的對象轉到異性身上。

這本書甚具爭議，女「同志」秋白為此向教育部提訴。