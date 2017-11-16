圖片版權 Getty Images Image caption 許家印的財富淨值從去年的656.6億元猛增至2,813.5億元

《福布斯》雜誌周四（11月16日）發佈2017中國富豪榜榜單，恆大地產集團公司董事局主席許家印取代地產大亨王健林，成為中國首富。

許家印的財富淨值從去年的人民幣1656.6億元猛增至2,813.5億元。

而騰訊董事會主席兼CEO馬化騰以2581.8億元身家名列第二位，其財富猛增近57%。

居第三位的是中國電商巨頭阿里巴巴董事長馬雲。馬雲的財富淨值增長了超過三分之一，達到2,555.3億元。

與2016年福布斯中國榜單排位相比，馬雲與馬化騰位置對調。

去年榜首王健林跌落至今年第四位。

2016福布斯中國富豪榜：王健林穩居榜首

福布斯中國富豪榜前10位都有誰？

1. 許家印 425億美元

2. 馬化騰 390億美元

3. 馬雲 386億美元

4. 王健林 252億美元

5. 王衛 223億美元

6. 楊惠妍 207億美元

7. 何享健 187億美元

8. 李彥宏 171億美元

9. 丁磊 169億美元

10. 李書福 165億美元

福布斯中國富豪榜編製者範魯賢（Russell Flannery）對BBC中文記者表示，許家印出身貧寒，但是有巨大野心。

這可以解釋為他在過去幾年他利用了房地產市場的杠桿作用，他凖確瞄凖了中國房地產市場今年蘊含的商機。所以這促使了他身家的增長和香港上市的恆大集團股票的上升。但他也有很多的債務。

範魯賢認為房地產仍在中國經濟增長中佔據重要一環。範魯賢居住在上海，他說仍舊能感受到人們購房的需求。而中國過去幾十年的城市化進程則是房價上漲的因素之一。

「對於房東和房地產行業來講，今年是個好年頭。」今年中國大部分城市經歷又一輪房價上漲。

範魯賢還透露，在過去幾月，許家印、馬化騰和馬雲的身家不相上下，呈現三人競爭的態勢。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬雲的財富淨值增長了超過三分之一，達到2,555.3億元

他認為，馬雲和馬化騰在中國互聯網早期，在正確的時間抓住了正確的商機做了正確的決定，抓住了中國互聯網早期發展的紅利，得以躋身中國富豪榜的前3位。

「由於中國擁有巨大的手機用戶數和人們嘗試新事物的熱情，二馬未來很長時間將榜上有名。」

《福布斯》雜誌表示，大連萬達集團董事長王健林（第4位，1,668.2億元）的財富值下跌近542.8億元，原因在於萬達經歷了包括資產出售在內的大規模資產重組，以及觀眾轉移，導致萬達旗下美國連鎖影院AMC市值下滑。

被問及王健林財富縮水，是否跟中國近期限制資本外流有關時，範魯賢表示：「並沒有直接的關係。」

範魯賢對BBC中文記者表示，隨著中國企業的國際擴張，未來中國的富豪將與國際富豪展開競爭。

近期，騰訊入股美國企業Snap（Snapchat母公司）股份，並將其增至12%。

阿里巴巴近兩年則專注東南亞市場的擴張。今年6月，阿里巴巴注資10億美元增持其在東南亞在線零售商Lazada的股份，持股比例從51%增至83%。