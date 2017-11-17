中國對津巴布韋有多大影響力？
津巴布韋爆發政治危機，在位逾三十年的總統穆加貝被軍方控制，但據報拒絶下台，當地局勢目前仍不明朗。
由於與津巴布韋關係密切，中國在事件中的角色與影響力，備受非洲以至國際輿論關注。今次政治危機對中國在當地的投資又有什麼影響？
當被問及津巴布韋局勢產生的影響時，中國外交部發言人耿爽16日在例行記者會上表示，中方高度關注津巴布韋局勢，衷心希望津巴布韋能夠保持穩定，有關問題能夠得到和平妥善的解決。
他還說，中國對津巴布韋的友好政策不會改變，中國將繼續本著平等互利、合作共贏的原則發展同津巴布韋的友好合作。
中國在津巴布韋的投資
事發後，中國媒體大多關注當地中資企業的命運。
與中國政府關係甚好的津巴布韋是中國「一帶一路」戰略的重要合作伙伴。2015年，津巴布韋政府批准了9.29億美元的境外直接投資，當中超過一半來自中國。中國是津巴布韋最大的外資來源，在電網、通訊、軍事、農業、醫療、煙草等多個範疇均有大額援助或投資。
多年來，中國在津巴布韋投資不少。但近年津巴韋經濟問題惡化，也影響到中國資金流入。
2015年，中國國家主席習近平國事訪問津巴布韋，期間簽署了多項重大投資協議。然而當地媒體注意到，這些中資項目進展十分緩慢，習近平訪津後一年，12項大型協議中只有兩項在實際推進當中。當地經濟專家認為，這顯示中國對津巴布韋的經濟及政治問題抱有懷疑，因此沒有真的積極推動有關投資項目。
當地媒體《NewsDay》於2016年年底報道，習近平訪華一年後，只有一個水電站擴建項目，以及新國會大樓項目如期之外，多項原定於2016年展開的項目都被擱置，包括價值11.74億美元的旺吉火電站擴建項目。
2015年習近平國事訪問津巴布韋期間，中電建再與津巴布韋簽署一項擴建當地旺吉火電站的協議，總值11.74億美元，中新社報道指出，這是津巴布韋近30年來規模最大的基建項目。
其中，旺吉火電站第七、八期的項目，原定在2016下半年展開，但據《NewsDay》引述政府報告指，貸款擔保人、中國出口信用保險公司，要求津巴布韋先還清此前的大額欠款，否則拒絶批出新貸款。
其他原定在2016年內展開但遭擱置的項目包括光纖網絡、交通系通、採煤等範疇。
值得注意的是，津巴布韋軍方在11月14及15日採取行動，而中資企業中國東方電氣集團則於15日公布，該公司聯同中國電力建設集團，將合作旺吉火電廠三期的火電項目，已於11月10日進行合同簽字儀式。目前不知道這個項目會否受今次危機影響。
北京事先知情？
在危機爆發前夕，津巴布韋國防軍司令康斯坦丁·奇文加（Constantino Chiwenga）上周曾到訪北京，與中國國務委員兼國防部長常萬全會面。
本周一，奇文加曾警告，軍方已準備採取行動，中止穆加貝領導的執政黨內的清洗行動。
路透社專欄作者Peter Apps指出，除了軍方的支持，穆加貝的繼任者亦須得到津巴布韋最大投資國中國的支持。中國正漸漸成為左右非洲政治的關鍵力量。 Apps指出，奇文加上周出訪北京的新聞，在非洲媒體中廣泛報道，與近日的政治風波並列。當地一些分析人士揣測，北京有被告知軍方的行動，並對其行動持支持態度。
倫敦亞非學院學者史提芬.陳（Stephen Chan）向BBC表示，津巴布韋政治變動、副總統姆南加古瓦被撤職時，奇文加身在北京，若說北京事前對軍方的計劃沒有預知，他會感到非常驚訝。
他認為，奇文加當時很可能有與中方，溝通可能的後續事態發展。
對於奇文加的中國之行，中國外交部發言人耿爽稱是「正常的軍方訪問安排」。官方小報《環球時報》的社評則指，有指奇文加在北京時，與中方「秘密商討」過津國將發生其麼，只是「政治八卦」。
該社評又稱，有聲音認為「一旦政治強人被迫下台，總有人認為中國與那個國家的關係會斷崖式顛覆」，強調「實際情況通常不是那樣」，中津的合作會延續下去。
北京將左右津巴布韋新領導人誰屬？
今次政治危機爆發的近因，是總統穆加貝繼任者的爭奪戰激化，導火線是穆加貝上周聽從妻子要求，突然解除副總統姆南加古瓦的職位。
支持穆加貝的妻子格雷斯一派，與支持前不久被解職的副總統姆南加古瓦的勢力形成對立，加劇了執政黨內的分裂。
穆加貝被中國官方稱為「中國人民的老朋友」，並且幾年前被授予了「孔子和平獎」，因此中國在此事中的角色和態度受到國際關注。
倫敦亞非學院的史提芬.陳認為，中國希望見到的是政局穩定，在穆加貝夫人格雷斯與副總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）之間，相信中方會傾向行事較技術官僚、作風較易預測，並且獲得軍方支持的姆南加古瓦執政，而不是格雷斯。
史提芬.陳將格雷斯形容為「像馬克白夫人一樣的人物」。