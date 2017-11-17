中國對津巴布韋有多大影響力？

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平曾出訪津巴布韋

津巴布韋爆發政治危機，在位逾三十年的總統穆加貝被軍方控制，但據報拒絶下台，當地局勢目前仍不明朗。

由於與津巴布韋關係密切，中國在事件中的角色與影響力，備受非洲以至國際輿論關注。今次政治危機對中國在當地的投資又有什麼影響？

當被問及津巴布韋局勢產生的影響時，中國外交部發言人耿爽16日在例行記者會上表示，中方高度關注津巴布韋局勢，衷心希望津巴布韋能夠保持穩定，有關問題能夠得到和平妥善的解決。

他還說，中國對津巴布韋的友好政策不會改變，中國將繼續本著平等互利、合作共贏的原則發展同津巴布韋的友好合作。

中國在津巴布韋的投資

事發後，中國媒體大多關注當地中資企業的命運。

與中國政府關係甚好的津巴布韋是中國「一帶一路」戰略的重要合作伙伴。2015年，津巴布韋政府批准了9.29億美元的境外直接投資，當中超過一半來自中國。中國是津巴布韋最大的外資來源，在電網、通訊、軍事、農業、醫療、煙草等多個範疇均有大額援助或投資。

多年來，中國在津巴布韋投資不少。但近年津巴韋經濟問題惡化，也影響到中國資金流入。

圖片版權 Getty Images Image caption 穆加貝與習近平

2015年，中國國家主席習近平國事訪問津巴布韋，期間簽署了多項重大投資協議。然而當地媒體注意到，這些中資項目進展十分緩慢，習近平訪津後一年，12項大型協議中只有兩項在實際推進當中。當地經濟專家認為，這顯示中國對津巴布韋的經濟及政治問題抱有懷疑，因此沒有真的積極推動有關投資項目。

當地媒體《NewsDay》於2016年年底報道，習近平訪華一年後，只有一個水電站擴建項目，以及新國會大樓項目如期之外，多項原定於2016年展開的項目都被擱置，包括價值11.74億美元的旺吉火電站擴建項目。

2015年習近平國事訪問津巴布韋期間，中電建再與津巴布韋簽署一項擴建當地旺吉火電站的協議，總值11.74億美元，中新社報道指出，這是津巴布韋近30年來規模最大的基建項目。

其中，旺吉火電站第七、八期的項目，原定在2016下半年展開，但據《NewsDay》引述政府報告指，貸款擔保人、中國出口信用保險公司，要求津巴布韋先還清此前的大額欠款，否則拒絶批出新貸款。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC記者哈丁：人民正徘徊在想慶祝但又得觀望的詭異氛圍中。

其他原定在2016年內展開但遭擱置的項目包括光纖網絡、交通系通、採煤等範疇。

值得注意的是，津巴布韋軍方在11月14及15日採取行動，而中資企業中國東方電氣集團則於15日公布，該公司聯同中國電力建設集團，將合作旺吉火電廠三期的火電項目，已於11月10日進行合同簽字儀式。目前不知道這個項目會否受今次危機影響。

北京事先知情？

在危機爆發前夕，津巴布韋國防軍司令康斯坦丁·奇文加（Constantino Chiwenga）上周曾到訪北京，與中國國務委員兼國防部長常萬全會面。

本周一，奇文加曾警告，軍方已準備採取行動，中止穆加貝領導的執政黨內的清洗行動。

路透社專欄作者Peter Apps指出，除了軍方的支持，穆加貝的繼任者亦須得到津巴布韋最大投資國中國的支持。中國正漸漸成為左右非洲政治的關鍵力量。 Apps指出，奇文加上周出訪北京的新聞，在非洲媒體中廣泛報道，與近日的政治風波並列。當地一些分析人士揣測，北京有被告知軍方的行動，並對其行動持支持態度。

倫敦亞非學院學者史提芬.陳（Stephen Chan）向BBC表示，津巴布韋政治變動、副總統姆南加古瓦被撤職時，奇文加身在北京，若說北京事前對軍方的計劃沒有預知，他會感到非常驚訝。

他認為，奇文加當時很可能有與中方，溝通可能的後續事態發展。

圖片版權 WWW.MOD.GOV.CN Image caption 11月8日下午，中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成在北京為奇文加舉行歡迎儀式，並陪同檢閲中國解放軍三軍儀仗隊

對於奇文加的中國之行，中國外交部發言人耿爽稱是「正常的軍方訪問安排」。官方小報《環球時報》的社評則指，有指奇文加在北京時，與中方「秘密商討」過津國將發生其麼，只是「政治八卦」。

該社評又稱，有聲音認為「一旦政治強人被迫下台，總有人認為中國與那個國家的關係會斷崖式顛覆」，強調「實際情況通常不是那樣」，中津的合作會延續下去。

北京將左右津巴布韋新領導人誰屬？

今次政治危機爆發的近因，是總統穆加貝繼任者的爭奪戰激化，導火線是穆加貝上周聽從妻子要求，突然解除副總統姆南加古瓦的職位。

支持穆加貝的妻子格雷斯一派，與支持前不久被解職的副總統姆南加古瓦的勢力形成對立，加劇了執政黨內的分裂。

圖片版權 AFP Image caption 津巴布韋總統羅伯特‧穆加貝今年已93歲，他的夫人格雷斯被視為潛在繼承者之一

穆加貝被中國官方稱為「中國人民的老朋友」，並且幾年前被授予了「孔子和平獎」，因此中國在此事中的角色和態度受到國際關注。

倫敦亞非學院的史提芬.陳認為，中國希望見到的是政局穩定，在穆加貝夫人格雷斯與副總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）之間，相信中方會傾向行事較技術官僚、作風較易預測，並且獲得軍方支持的姆南加古瓦執政，而不是格雷斯。

史提芬.陳將格雷斯形容為「像馬克白夫人一樣的人物」。