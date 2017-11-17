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美國超模吉吉·哈迪德數個月前遭中國網友批評「種族歧視」後，突然表示今年將無法參與在中國舉行的「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）時尚秀。

吉吉·哈迪德（Gigi Hadid）周四（11月17日）在推特上說：「我今年不能來中國，我感到十分遺憾。我愛維多利亞的秘密的大家庭，並和我的女孩們精神同在！」

此前，吉吉在中國的社交平台掀起一陣波瀾。

今年品牌公布邀請的超模名單後，中國網友扒出吉吉在Instagram上載一段影片。影片中，吉吉拿著一塊佛陀形狀的餅乾，裝出瞇瞇眼的樣子。

中國網友認為，吉吉種族歧視，網絡掀起抵制吉吉來華的聲音。

吉吉9月曾在微博上向中國網友道歉。「傷害別人令我感到心疼，我想要讓你們知道我絶非想要冒犯任何人。」

「我對於中國人民懷有極大的尊重與愛，我珍惜過往曾到訪中國的點點滴滴。」

網友反應

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吉吉未能來華走秀，不少中國網友表示感到高興。

微博用戶xiaoyujia-chen說：「哈哈哈哈哈，舉報是有用的，從此以後別來中國賺錢，以後有她代言的廣告直接舉報，讓品牌方換人好不好，已經丟掉了中國市場了。」

另一網民在微博上說：「美國都不敢忽視中國市場，你一個小模特自食惡果了吧！」

截止發稿前，維秘官方尚未回復BBC中文關於吉吉無緣本次維秘秀的郵件問詢。

首次在華舉行

圖片版權 Getty Images Image caption 維密秀是時尚界的大事之一 （資料圖片）

今年維密秀將於11月29日在上海舉行，這也是維秘秀首次來到中國。

品牌正積極開拓中國市場，在全國已開設26間店鋪，維秘秀在中國舉行不足為奇。

另外，有傳媒報道指，多名來自俄羅斯和烏克蘭的模特兒簽證被拒，未能參與走秀。

外國演藝人員為何被拒?

外國演藝人員未能進入中國，並非罕見──但大部分因政治事件而起。

2014年，歌手賈斯汀·比伯（Justin Bieber）發了一張他在東京參拜有爭議的靖國神社照片，引發社交媒體用戶不滿。

靖國神社對定罪的戰犯表示敬意。但在中國，朝鮮，韓國等周邊鄰國，靖國神社被視為前日本軍國主義的一個象徵。

儘管他刪除了照片並道歉，但中國人卻感到憤怒。中國外交部發言人說，希望歌手離開靖國神社後，對「日本軍國主義歷史和根源」有清楚的了解。

2017年夏天，北京文化局的官方網站以「不宜引進有不良行為的演藝人員」為由，禁止比伯到中國演出。

圖片版權 Getty Images Image caption 搖滾樂隊Bon Jovi演唱會也被中國當局取消

兩年前，美國的當紅搖滾樂隊魔力紅（Maroon 5）全球巡迴演唱會上海站因故取消。

美國有線電視新聞網絡（CNN）曾報道，其樂隊成員傑西·卡麥可（Jesse Carmichael）於2015年7月4日在美國流行社交網站推特上發文祝西藏流亡精神領袖達賴喇嘛生日快樂。

2015年9月，美國著名搖滾樂隊Bon Jovi計劃首次在華舉行演唱會被中國當局取消。

取消音樂會的原因還不清楚，但是一些媒體報道稱，中國當局發現該樂隊5年前曾經在一次演唱會的背景屏幕使用達賴喇嘛的照片。