中國特使宋濤訪朝透過崔龍海向金正恩贈禮物

圖片版權 International Department, Central Committee of CPC Image caption 中聯部發佈了宋濤和崔龍海握手的照片。

中共中央總書記習近平特使、中聯部部長宋濤訪問朝鮮，與朝鮮勞動黨中央政治局常委崔龍海會面。

中聯部表示，雙方就中朝兩國關係交換意見，並稱中朝「傳統友誼」是兩國人民「共同的寶貴財富」，雙方要共同努力，推動兩黨兩國關係向前發展。

朝中社報道，宋濤向崔龍海轉達贈送朝鮮領導人金正恩的禮物。有別於上一次十八大通報時，時任政治局委員李建國訪朝獲金正恩接見時送贈禮物。外界關注宋濤會否與金正恩會面。

中國《環球時報》發表文章，指「宋濤不是魔術師」，外界不應對宋濤訪朝抱過高期待。

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA Image caption 朝中社發佈的照片。

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA Image caption 朝中社發佈的照片中，朝鮮一方參與會議的人數比中方少。

與朝鮮「第二號人物」會面

中聯部網站上的聲明說，宋濤此行通報了中共十九大的「主要精神和歷史性貢獻」。

聲明引述崔龍海指，中共十九大對中共和中國人民「具有重大意義」，朝鮮勞動黨祝賀大會把「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章，並選舉產生「以習近平為核心」的新一屆領導。

崔龍海稱，相信中國人民在爭取中國特色社會主義偉大勝利的進程中「取得巨大成就」。

朝中社並報道，宋濤向朝鮮最高領導人金正恩「贈送禮物」，但中方暫時未有提及。

而這些聲明和報道中，亦沒有提到核計劃、導彈和制裁等字眼。

朝中社發佈的照片中，朝鮮一方參與會議的人數比中方少。

你的器材不支持播放多媒體材料 一位決定在韓國入伍參軍的「脫北者」給BBC記者講述他的心路歷程。

誰是崔龍海？

67歲的崔龍海現職為朝鮮勞動黨中央政治局常委、中央副委員長。

他是前朝鮮人民武裝力量部部長崔賢的次子，而崔賢是當年與金日成一起進行抗日運動的元老人物。

崔龍海是朝鮮版共青團的「青年聯盟」出身，後來被派到軍隊作政治工作，成為軍中紅人。

2013年，金正恩姑父張成澤被處決後，崔龍海則成為朝鮮「第二號人物」，常常出現在金正恩左右，被視為金正恩最信任的人物之一。

2015年傳出消息，指崔龍海次子與金正恩的妹妹結婚。

圖片版權 AFP Image caption 崔龍海是朝鮮「第二號人物」。

會否見金正恩？

2012年時任中共中央政治局委員李建國訪朝通報十八大時，獲金正恩接見，轉交了習近平的親筆信，並以中共代表團名義向金正恩送上禮物。

據朝中社報道，今次宋濤是向崔龍海，轉達了給予金正恩的禮物，並非親自向金正恩送上禮物。

這次宋濤訪朝會否見金正恩，是外界關注焦點，顯示出中朝關係的指標。

中國和朝鮮並沒有詳述宋濤的日程。

中共過往2次派代表赴朝通報時，均是派出權力排名25位之內的中共中央政治局委員，相比之下，在中共十九大上當選為中央委員的宋濤特使等級低了一級。

對上一次中國派代表訪朝是去年2月，當時派出朝鮮特使武大偉。不過武大偉已經退休，中國新任朝鮮特使孔鉉佑在今年8月就職，但上任以來還未造訪朝鮮。

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「宋濤不是魔術師」

中國《環球時報》發表題為「對宋濤訪朝鮮外界不應抱過高期待」的社評。

美國總統特朗普早前推特稱宋濤訪朝是「重大舉動」，文章指特朗普的反應代表了外界對宋濤訪朝抱以高度期待，但這種期待所依據的對中朝關係的認識未必「客觀、凖確」，並稱美國「高估了中國對朝施加影響的能力」。

「中朝兩黨和兩國關係眼下都處在相對的低谷，雙方圍繞朝核問題存在分歧，影響了彼此的信任，這是事實。中朝的高層交往大大減少，這一背景使宋濤的訪問顯得很突出。」文章說。

文章表示，中國是解決朝核問題的重要一方，但不是決定性的一方，朝核僵局能否打破，關鍵要看美國和朝鮮是否已經形成那樣的政治決心。

文章指，朝鮮大約兩個月沒有顯著核導活動，不過美方在半島的軍事活動「總的來看在增加」。

美國三艘航母近期到朝鮮半島東部海域參與韓美軍演。

「宋濤不是魔術師，半島局勢能否緩和，關鍵的鑰匙在美朝手裏。如果它們雙方仍堅持各自的邏輯，拒絶相向而行，宋濤就是幫著把門推開一條縫，它隨時還會重新關上。」文章總結說。

朝鮮駐聯合國大使韓泰松接受路透社訪問時表示，韓美軍事演習持續下，朝鮮不會和美國談判，並揚言已就更大的制裁凖備就緒。