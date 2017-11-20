圖片版權 AFP Image caption 北京市大興區新建村火宅現場

北京南部大興區的一處廉價公寓內11月18日夜晚發生大火，事故已導致19人死亡8人受傷。

事發地"聚福緣公寓"位於大興區西紅門鎮新建村，是一座老舊的二層建築，地下還有一層。

事發半夜，中國媒體就收到了禁令。此後，仍有媒體前往採訪，但報道遭遇了嚴厲的網絡審查。微信和微博上關於這起事故的許多帖文都已經被刪除，多家媒體報道也已經被撤下。

"如果窗戶能打開，就不會死那麼多人"

今年36歲的楊先生是最早的逃生者之一。他在公寓附近的服裝廠上班，他跟妻子租住公寓中的一間，面積在16平方米左右，有廚房和衛生間，月租500元。

他告訴BBC中文網，他當日18時就聞到了燒焦的味道，之後穿上外套拿起手機就凖備往樓下跑。

"煙是從地下室的冷庫冒上來的，開門後，樓道裏有女人帶著孩子和老人在拍著窗戶喊救命，我捂著鼻子連走帶爬走到了一樓門衛處，膝蓋都破皮了。"

圖片版權 AFP Image caption 火災現場留下的遺跡。這場大火已導致19人死亡。

在二樓樓道，由於濃煙太大，楊先生跟其他住戶試圖打開窗戶釋放濃煙，但窗戶根本打不開。"那些窗戶平時就很難打開，如果那天能打開，應該就不會死那麼多人。"

下樓後，楊先生試圖裹著被子上去救人，但被濃煙逼退了回來。楊先生稱，住戶們於18：18開始多次撥打火警電話，消防於18：46到達現場。

楊先生稱，目前他和其他住戶還沒得到任何安置，他們正凖備聯合起來向政府要個說法。他告訴BBC中文網，公寓樓下的警察告訴他們，政府設在金星派出所的臨時指揮中心會安置這些住戶，可是他和住戶們到了金星派出所後，警察卻表示並沒有聽說過安置事宜。

BBC中文網多次撥打金星派出所電話，但一直無人接聽。

村鎮工業大院引關注

北京市政府已針對事故原因開展調查，結果尚未公布。而據新華社報道，涉嫌人員已被採取強制措施。

對於起火的原因目前說法不一。楊先生告訴BBC中文網，消防人員告訴他，起火點是公寓地下一層冷庫放置的泡沫。而此前有公寓內的其他住戶對中國澎湃新聞表示，公寓地下是一個小型服裝廠，死傷的也大多是該服裝廠的人員。

出事公寓所在的西紅門地區是典型的城鄉結合部，位於北京南五環與六環之間。這裏有許多大大小小的服裝製造和物流企業，吸引了大量外來務工人員湧入居住。

外地人員流入後，不少村民開始加蓋自己的房屋，改造成公寓和工業混雜的村鎮工業大院，"聚福緣公寓"就屬於這種情況。

圖片版權 Google map Image caption 火災發生地聚福緣公寓位于城鄉結合部的村鎮工業大院區域。

而北京市早已意識到工業大院的隱患。為改善城鄉面貌，北京市當局目前正在對城鄉結合部進行拆遷改造，西紅門鎮是其中的試點鎮。"聚福緣公寓"所在的新建村也在拆遷名單之內，預計要在12月15日之前完成，但附近居民還沒有開始搬遷。

事發後，北京開始加大力度排查清理安全隱患，市長蔡奇特別要求要加大對"三合一"(車間、倉庫、員工宿舍設在同一建築內) 、"多合一"場所、工業大院、散亂污企業、違法建設等的清理力度，徹底消除安全隱患。

有維權人士表示，這種行動的具體內容包括從市中心進一步強行遷走外來務工人員。

中國近年來類似事故

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由於忽略安全條例與執法規則而導致的致命火災在中國並不少見。