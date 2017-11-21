觀點：台灣警察面對的"另類"槍支犯罪

圖片版權 CIB Image caption 操作槍改造而成的槍支和原廠制式槍支的外觀幾乎完全相同。

（本文不代表BBC觀點和立場）

由於台灣改造槍支造成的槍擊案"日益增多"，台灣的警方呼籲將擬真度很高的"操作槍"納入管制，但是引起了"操作槍"生產與販售業者的不滿。

台灣刑事警察局發現不法分子改裝"操作槍"之後，殺傷力與原廠製造的"制式槍"不相上下，而台灣境內偵破的槍擊案大部分都是與改造之後的"操作槍"有關，所以研擬立法管制目前可以合法銷售的""操作槍""。

不過這種一比一比例的"操作槍"也被說成是台灣的重要產業之一，每年大約產值20億新台幣。業者公會說，如果限制銷售這種沒有殺傷力的"操作槍"會影響生計、更有侵犯業者合法權利的問題。

兩者差別

所謂的"操作槍"，基本上大部分的構造都和真正的槍支一樣，不同的是沒有擊發子彈底火的撞針、所謂的槍管沒有膛線而且中間也會有塊鋼製的阻鐵或者是槍管後段是實心的，這些"操作槍"和玩"生存遊戲"使用的氣動或者電動槍不一樣，"操作槍"完全沒有任何擊發、射擊的能力。

這種原先目的是業者所說的"供訓練和鑒賞"的"操作槍"如今之所以會成為問題，主要就是不法分子只要經過相對簡單的幾道工序，就能把"操作槍"改裝成具有殺傷力的槍支，獲利大概是4到5倍，據稱品質是以往用普通鋼管和彈簧製造土製槍支無法比擬的。

台灣刑事警察局的統計說，在2016年查獲的槍支當中，有1600多支是"操作槍"改裝的槍支，走私進口的原廠制式則是172支。而從2005年以來，改造槍支涉及的案件每年幾乎增加上百件，警方認為處罰太輕是造成這種現象的主因。

圖片版權 CNA Image caption 台灣警方說，改造操作槍的槍支犯罪每年增加上百宗。

法律規定

按照台灣的《槍炮彈藥刀械管制條例》，一般民眾是不能擁有槍支的，即便是原住民基於狩獵傳統而使用的槍支在申請和保管方面也是受到嚴密的管制。如果被查獲持有原廠制式的槍支，可能會受到5年以上到無期徒刑的刑罰，另外還有至少1000萬新台幣（約合220萬人民幣、33萬美元）的罰金。

但是改裝"操作槍"被抓到的話，面對的刑罰是3到5年的徒刑和700萬新台幣（約合17.5萬人民幣、23.3萬美元），而且原廠制式槍支還有走私時被查獲的風險。如此一來技術門檻相對來講低很多的改造"操作槍"逐漸成為不法分子使用武器的主流。

"操作槍"在外觀上和重量上與同款制式槍支極為相近，但是大部分的價格大約在5000至8000新台幣的範圍（約合165美元、1800人民幣至270美元、1250人民幣），而加工改裝之後的售價照警方的說法大約是20000到50000元新台幣（約合4500人民幣、660美元至11500人民幣、1680美元）之間。

不過原廠制式槍支國外購入價格動輒20萬新台幣（約合4.5萬人民幣、6700美元），到了台灣之後價格猛漲到50萬新台幣（11萬人民幣、1.68萬美元），雖然性能也許比較可靠，但是相比之下，"操作槍"變身的改造槍支成為不法分子的首選。

圖片版權 CIB Image caption 改造操作槍的技術門檻相對來講比較低、所需的機械也比較少。

槍支犯罪

造成台灣治安問題的槍支，早年是從軍中流出，在軍方加強管制之後，不法團伙發展出以鋼管製造的"土造槍支"，但是性能不可靠，轉而從境外進口；在1980年代，中國製造的"黑星"（54式）和"紅星"（59式）兩款手槍曾經是台灣黑道的最愛，但是在中國嚴厲打擊槍支走私之後，台灣的犯罪團伙轉向美國、巴西等當時槍支管制相對寬鬆的地方尋找貨源。

不過走私進口槍支風險高，犯罪團伙就在土造槍支的基礎上建立起了改裝槍支的技術。合法生產"操作槍"的廠商多年來一直指出，他們生產"操作槍"的目的是供玩家把玩、鑒賞，在銷售的網站上也會加上改造槍支需要擔負刑事責任的警語。

在台灣購買"操作槍"非常方便，就和一般的商品一般、除了專賣的實體商店還可以通過網站購買，警方擔心的是目前的法律並沒有涵蓋"操作槍"，但是經過簡單的工序之後就可以成為殺人的兇器。廠商則認為，他們的產品並沒有違法、也有上億新台幣的產值，警方不能把責任歸咎到他們的身上。

警方和業界的分歧目前看來非常難解決，如何解決台灣槍支犯罪的問題又不影響到業者的權利，現在似乎不只是警察和業者的問題，也考驗了相關部門官員的智慧。