中國互聯網「大總管」魯煒為何落馬

圖片版權 Getty Images Image caption 中紀委官方網站發文回答了"十九大首虎為什麼是魯煒"

據中紀委網站公布消息稱，中共宣傳部原副部長魯煒」涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查「。魯煒是中共十九大之後落馬的首位正部級官員。

為什麼是魯煒？

11月22日，中紀委官方網站發文回答了"十九大首虎為什麼是魯煒"。

文章稱，中央巡視組在第十二輪巡視中發現了網信辦存在"貫徹落實習近平總書記重要指示和工作要求不夠堅決、不夠及時"、"維護政治安全不夠有力"、"存在小圈子"等問題。

文章還直言：再看魯煒簡歷就會發現，他曾於2014年5月至2016年6月任中央網信辦主任。仔細品味巡視組反饋的這些問題，魯煒之落馬，也就不足為奇了。

跟網絡名人談笑風生

魯煒是記者出身，曾先後擔任新華社廣西分社社長、新華社副社長、北京市宣傳部長、中央網信辦主任、中共宣傳部副部長。但魯煒最被人所知的，還是他任職中央網信辦主任期間。

對於魯煒的落馬，反應最大的是曾經被他管制的媒體人，有的人對他落馬拍手稱快，有的則認為目前的網絡管制其實比他在任時更嚴厲。

"他很聰明，知道網絡發達了他的權力也大了，他給了網絡媒體一些空間，而他的繼任者還是在沿用管制傳統媒體那一套方法。"一名接觸過魯煒、要求匿名的互聯網媒體從業者告訴BBC中文網。

在中國，騰訊、搜狐之類的商業網站並不具備新聞信息採編權，2015年11月，國家網信辦曾宣佈，所有商業網站均不具有新聞信息採編權。儘管如此，大部分商業網站仍在以"擦邊球"的形式做原創新聞。

他回憶起魯煒給他們一批互聯網媒體從業者培訓時的場景：有一種努力扮親切和藹可親的勁兒，又有一股掩飾不住的意氣風發。

2013年4月，魯煒履新網信辦主任，彼時的互聯網監管還沒有今日這般系統化，但魯煒已經顯出了他對網絡輿論場的精凖認知，四個月後，他與潘石屹等十多位網絡名人（又稱"大V"）舉行了座談，並達成了堅守"七條底線"的共識。

次年，他再次會見十多名"大V"，並告誡他們"作為名人應該自律"。次年，他在接受央視採訪時還稱：沒有一個國家的網民像中國一樣自由，中國的網上什麼都有，但是自由的說話不能誹謗別人。

2014年，2014年魯煒曾訪問Facebook位於美國加州的總部，與扎克伯格(Mark Zuckerberg)談笑風生，扎克伯格向魯煒展示了自己的讀物《習近平談治國理政》，並解釋"這本書我也給同事買了，我要讓他們了解中國特色社會主義。"。儘管如此，Facebook目前仍被大陸屏蔽。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年，習近平訪問美國，魯煒是隨行官員之一

魯煒的"政治遺產"

魯煒是中國互聯網審查的捍衛者。在他履新網信辦不久後，兩高（最高法和最高檢）發佈了著名的"誹謗信息轉貼500次以上可判刑"的司法解釋，魯煒被外界視為這一解釋的始作俑者。

始於2014年的烏鎮世界互聯網大會是魯煒的重要」政治遺產「。他曾表示，該一年一度的大會"旨在搭建中國與世界互聯互通的國際平台和國際互聯網共享共治的中國平台"。

歷屆互聯網大會上，幾十個發展中國家均派出了政要出席，佔據國內互聯網及科技半壁江山的科技公司的董事長及CEO也悉數出席。2015年，習近平曾出席第二屆大會併發表了主旨演講。

儘管規模龐大、排場甚大，但歷屆互聯網大會並未展開對互聯網自由及開放精神的討論，仍被中國屏蔽的 Google、Twitter也未有代表出席，大會還是引發了質疑。

2016年6月，魯煒調離網信辦。魯煒可能被調查的傳言自當時就開始流傳。如今，靴子終於落地。

圖片版權 Getty Images Image caption 世界互聯網大會將於今年12月在烏鎮召開，只是今年不會再見到魯煒

魯煒落馬後，社交媒體上開始轉發他此前為審查制度辯護的語錄，2014年，在回答記者中國為什麼關閉Facebook時，魯煒曾說：

「我們沒有關過境外的任何一家網站。你的網站在你家裏，我怎麼可能跑到你家去關你家的網站呢？「

"中國曆來都是好客熱情的，但是誰到我家作客，我是有選擇的。我可以講兩句話，我沒有辦法改變你，但是我有權利選擇朋友，我希望到中國來的都是朋友，是真朋友。"