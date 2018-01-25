28歲做變性手術前，金星是中國國內頂尖的舞蹈家，她成立了中國第一家私人現代舞團。在電視綜藝領域，用金星自己的話說："我也做得風生水起。"

不過，"風生水起"的事業在初期也因為身份遇阻。2011年浙江衛視選秀節目《非同凡響》叫停金星總決賽評委資格。金星說"因為她的性別問題，不能做最後總決賽評委。"當時官方給出的解釋是節目需要調整。

2017年她主持的《金星秀》在中國綜藝節目收視不佳的大背景下，闖出一條路，曾經連續幾周取得收視冠軍。金星的名段子，比如"揭露空姐歧視自己人"的脫口秀片段在社交媒體廣泛傳播。金星說，她自己也沒想到會有這麼高的流行度。

但即使萬眾喜愛，節目也逃不過停播的命運。去年八月底，《金星秀》被中國當局停播，目前尚無複播的消息。金星說："沒有一個人拿出一紙文書來，因為他們也知道你不能糾結在性別問題上。"

金星回憶說，她在6歲時就有做女人的想法，等到28歲才做變性手術。她說，中國社會對於跨性人士的態度在發生積極的變化。2017年年初，中國貴州一家法院就一起跨性別就業歧視案作出一審宣判，認定原告C先生勝訴，被告用人單位辭退他違反勞動法，應支付經濟賠償。不過法院同時認定，用人單位辭退原告並不涉及歧視。

金星說，這是整個社會非常大的進步，也反映出人們的理解和包容。多年前中國不談跨性別，近年來人們開始關注和談論該話題，這就是社會的進步。但歧視和偏見依舊存在。

"那些偏見可以存在，但我不接受。聽完了以後，我覺得跟我沒關係。你們根本不知道我這一路是怎麼走過來的。"

作為當時中國國內頂尖的現代舞舞者，變性手術中她差點因為醫療事故失去左腿。金星堅持一年多的恢復鍛煉後重新站在了舞台上。

今年50歲的金星受傳統的中國教育長大，早年在部隊學習舞蹈，有著時代的烙印：不怕苦和樂觀向上，跟現在中國年輕人之間流行的"喪文化"形成鮮明對比。對於《金星秀》的停播，她說："這可能也是一個考驗和歷練。"

你的器材不支持播放多媒體材料 「我把專業做到頂尖 就是在替這個群體發聲了」

《中國式相親》過時了？

金星自稱步入電視非易事，最開始受到很多非議和不公。人稱"金姐"的她，外界冠以"毒舌"的稱號。大概是因為她在節目中用犀利的語言針砭時弊。很難看出她自己喜歡這個稱號。

對於外界的另一種更尖銳的批評，她直截了當地說："這個觀點放在我身上是不太合適的。"

她主持的《中國式相親》，在相親類節目《非誠勿擾》後又挑起了收視大樑。按照金星自己的話說："能把中國的老中少三代集合在電視前一起看一檔節目，在過去二十年是沒有過的。"

金星在《中國式相親》的開篇就說："一人脫單，全家光榮，有爸媽更放心。"

《中國式相親》把父母請到了電視相親現場請他們把關，而且是第一關。在第一關選擇女嘉賓時，男嘉賓會被帶到"密室"，由男嘉賓父母甚至姑姨提問，父母喜歡的女嘉賓則可以亮燈留下。五位男嘉賓的父母中，如果有三組以上為女嘉賓亮燈，則女嘉賓進入權力反轉環節來挑選喜歡的家庭，並參考自己父母的建議來選擇男嘉賓。

面對批評聲，金星說她想通過一個相親的節目，讓很多年輕人重新認識婚姻觀念在中國社會到底是什麼狀態。

她說，中國雖然經濟走到強國位置，但在婚姻觀念上並未與時俱進。中國年輕人的談婚論嫁是兩個家庭的結合。中國年輕人結婚買房需要依靠父母的支持。生子後要繼續工作，需要父母支持幫忙帶孩子。

而且在整個成長過程中，個人並未同家庭脫離過關係。她說做節目的初衷是想讓大家判斷和選擇。"我作為一個主持人，我當時就把節目和問題攤在觀眾面前，讓觀眾做出一個凖確的判斷。"

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《中國式相親》為何引爭議？

《中國式相親》中男嘉賓的父母和親戚爆出了不少爭議性的語句。

比如有男嘉賓二姨的要求是"勤勞肯幹"，"幹活，幹活，只有幹才能活"；每位女嘉賓一上場，問的就是，「會做家務嗎」？

有男嘉賓的母親說，女孩手涼的不要，因為手腳冰涼的女孩子宮寒，生的小孩可能不那麼健康；當兒子選了年紀40歲的姐姐時，她說，"要生2至3個孩"，"你40歲，20歲男人是期貨，30歲男人是現貨，40歲男人是搶手貨。你有多大的把控，未來十年你還能擁有他？"等。

有批評聲音認為，無論男嘉賓的父母對於女性提出怎樣偏頗的要求，紅娘金星都是一臉笑意。節目裏的一臉微笑惹來一眾批評：金星在加深中國固有的男尊女卑思想、弱化和低估女性聲音和力量，並對女性持有深深的惡意。

金星在採訪中為自己辯解說："（這樣的批評）不公平，也不準確。通過各種各樣的節目，我在釋放（信號）：其實無論社會發展到什麼程度，女人一定要自立、獨立起來才有話語權。"

她說自己的個人經歷完全證實了女性在中國社會的地位變化。在全世界女性都在爭取自己權益的今天，中國跟世界的進程並不成正比，因為東方社會在政治、經濟和文化教育等領域還處於男權主導。

金星說："我要把這個問題拿出來。我不要迴避現實。只是這個現實比較殘酷一些。"她否認自己在強調男尊女卑，說自己也在努力，也一直崇尚女人要經濟和精神獨立。但也同時認為女性對家庭的責任不可或缺。

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「孩子們問為什麼不坐飛機？」

金星，有顆出了名的愛國心。雖嫁德國丈夫，也在國外學習或者交流，還是手持中國護照。她共收養三個小孩。為解決大兒子的戶口問題，她不得不與丈夫離婚。

去年八月份剛解決女兒和小兒子的戶口，這是金星去年50歲收到的最好的生日禮物。"我爭取了十五年，這是我逾越不過去的一個（坎）。"

上世紀50年代後期，中國人大頒布中國第一部戶籍管理制度條例，包括了常住、暫住、出生、死亡、遷出、遷入、變更等7項人口登記制度。戶口因此涉及個人的就業、教育、社保和生育等生活的方方面面。

中國的戶籍制度也是世界上最嚴格的控制人口流動的制度。沒有戶口，在中國幾乎寸步難行。

沒有戶口，金星的兩個孩子無法坐飛機或者火車。金星說，感謝可愛的先生，每年都開著車去全國旅遊。當孩子們問為什麼不坐飛機，金星這樣回答："可能開車看得更仔細一點點。"

她說："我理解所有的體制結構，但你不能不給人最基本的權利。這是做母親我忍受不了的。我掉了很多眼淚。別人都看不見，金老師在背後掉眼淚。覺得她是個樂天派的公眾人物。」

金星孩子的戶口卡在手續文件上，沒有出生證，她不願偽造。她也不願將這個坎與自己的跨性別身份掛鉤。

對於為難了她十五年的中國戶籍制度，金星打一巴掌，給顆棗。

"我說了句狠話，曾經為人民服務是一個理想，是一個態度。現在後面是五個字：把人民管住。這句話我說得狠了點。但有時咱們戶籍制度確實阻礙了中國的人才交流和流通，制約了孩子們受教育的公平性。 "

"但是我還是站在理解的角度，因為中國是個大國，她可能很多問題不能一下解決，要慢慢解決。解決過程中，能不能以人為本，與人為善呢？"

孩子戶口解決後，金星迫不及待地告訴記者，"凖備複婚啦！"