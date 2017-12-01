中朝關係趨冷：中國官方稱可能撤回在朝學生

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年8月，朝鮮學生排隊簽名加入朝鮮人民軍

據香港媒體報道， 如果朝核危機持續深化，中國可能終止朝鮮互換獎學金項目。

香港南華早報星期五（12月1日）報道稱，這一項目已實施近20年，此前從未被打斷過，但目前，國家留學基金委有連續收到中國情報機構的相關信息，表示對核試驗很擔憂，並稱若有戰爭風險，會盡早把中國學生撤出朝鮮。

清華-卡內基全球政策中心研究員趙通告訴BBC中文網，綜合目前情況，美國動武的可能性在上升，中方受到的壓力也越來越大，中朝趨勢更緊張的可能性更大一些。

趙通表示，如果中朝關係繼續惡化，也可能會出現美朝關係那樣的局面。

朝鮮互換獎學金項目是中國與朝鮮達成的互換獎學金交流計劃，兩國每年互派不超過60名學生前往對方國家學習或研修，為期7個月。中方選派對象為朝鮮語專業學生，留學期間可享受朝方提供的獎學金，以及中方提供的補貼及往返機票。

中國駐朝鮮大使館教育處趙鐵軍曾對中國媒體稱，這些學生大多被派往金日成綜合大學和金亨稷師範大學學習。

圖片版權 Getty Images Image caption 12月1日，朝鮮士兵觀看煙火，慶祝「導彈試射成功」。

據中國駐朝鮮大使館信息，迄今為止，赴華朝鮮留學人員已近5000餘人，而中方赴朝學習的各類中國留學人員已超過1700人次。

目前，多個高校的網站已經放出了關於選派2018年赴朝交換的通知，但報名人數寥寥無幾。

朝鮮在周三試射了到目前為止最先進的彈道導彈，並稱這種導彈可以抵達美國全境。

對此，美國駐聯合國大使尼基•黑利（Nikki Haley）呼籲各國與朝鮮斷絶包括外交、科學、技術、軍事和貿易在內的一切關係，並驅逐朝鮮勞工。