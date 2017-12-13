觀點：中國官員和官媒接連對台灣的威脅

圖片版權 XINHUA Image caption 李克新在有關十九大及中美關係的吹風會上說他曾向美國官員表達對允許美軍艦停靠台灣的不滿。

（注：本文不代表BBC觀點和立場）

中國駐美公使和《環球時報》最近接連對台灣表示強硬言論，引起台灣內部不同反響，但是普遍認為"無助兩岸關係"。

雖然說台灣內部各個政黨對中國駐美公使李克新的"美國軍艦停靠高雄之時，也就是啟動"反分裂法"之時"以及《環球時報》把台灣形容為"1949年的北平"，是已經被"完全包圍"的背後動機有不同的解讀，但是共同的一點是普遍表示"不以為然"。

讓中國發出如此強硬威脅的起因是美國國會通過"國防授權法案"允許美軍軍艦停靠台灣的港口，只待美國總統簽字就會成為法律，可以付諸實施。如果成為事實，這將是1979年年美台斷交，中美關係"正常化"以來，美國對台政策上最大改變。

中美之間

從李克新的講話來看，地點是美國華盛頓舉行的一場與中共十九大相關的座談會，面對的是經過挑選的來賓，發言時用的是中文，他當時是"轉述"向美國官員所傳達的訊息，因此有台灣媒體認為這是中國外交部的"出口轉內銷"。

不過，台灣的官員判斷，中國外交部對美國國會通過"國防授權法案"是相當不滿，甚至憤怒的，所以希望能夠在最後一關，也就是總統簽字之前擋下，所以必須表現極為強硬的態度，同時也起到警告台灣的作用。

但是李克新的講話，顯然在台灣引起了不滿的反應，不但是民進黨的立法委員指責他的講話，在野的國民黨也說這是"無助於兩岸關係的和平發展"，台灣總統府方面形容李克新的講話是"不負責任的言論"而且"破壞區域穩定，國際社會不樂見"，台灣的網民在各個平台的發言則是更加激烈。

而美國與台灣來往代表機構——美國在台協會的主席莫健則是在訪台拜會立法院的時候形容李克新的發言是"不是很恰當"，而美國國務院的反應則是"呼籲兩岸對話"；如果李克新的講話是想要"事先劃-+紅線"，美國的態度則是似乎給了台灣一顆定心丸。

圖片版權 CNA Image caption 美國在台協會主席莫健到台灣訪問拜會了總統蔡英文和立法院。

防空能力

《環球時報》在解放軍空軍軍機再次"繞台"之後的評論，也是在台灣激起了憤怒的反應，該報的所謂共機飛越台灣的話，"台軍敢開火嗎？"則是被評論人士形容是"外行話"，多位台灣的軍事專家在不同的媒體和節目上指出，解放軍的飛機是在台灣的防空識別區之外飛行，按照國際法是只能監控，最多就是伴飛。

他們指出，即便是解放軍的飛機進入防空識別區，按照國際法最多也只能予以驅離，但是如果進入12海里的領空，那就不一樣了，台灣方面"不可能"沒有反應，勢必"被迫"開火擊落，甚至有部分的評論人士認為，台灣應該試射防空導彈，展示台灣「世界數一數二的防空能力」。

不過根據台灣國防部統計，解放軍軍機今年沿著台灣防空識別區，以不同的機型，路線，方向進行了17次演訓，比前幾年大幅增加，因此不排除中國方面計劃以此向美國展現台灣的防空識別區是其涵蓋範圍，嚇阻美國軍力前進台灣。

圖片版權 CNA Image caption 台灣軍方：解放軍飛機遠航演練都有全程監控。

缺乏信任

對中國的所謂"文攻武嚇"，台灣並不陌生，從以往的經驗來看，通常都是收到反效果，這次《環球時報》的強硬評論和共軍飛機的"繞台"也可以說是典型的"文攻武嚇"，在台灣這個自稱"多元言論"的社會，目前來看並沒有得到多少正面評論或支持。

對台灣而言，蔡英文政府的路線相對前總統馬英九執政時期的路線，似乎是比較偏重於和美國的關係。但是就現實來看，台灣不太可能相信中國所做的承諾，即便是蔡英文政府一直強調"不會挑釁"，但是北京擔心的是民進黨執政之後，會逐漸把台灣帶上獨立的道路。

在美中關係正常化，廢除與蔣介石政府簽署的"中美共同防禦條約"之後，台灣仰賴美國根據"台灣關係法"所提供的軍事協助來保障台灣的安全，對美國開放軍艦停靠台灣港口，不論是藍營或者綠營都會表示歡迎，但是這也是因為台灣很難對美國"說不"。

美國現在意圖重返太平洋加上朝鮮半島的情勢，也許北京擔心的是美國是否打算重施1960年代的圍堵政策，而台灣在第一島鏈就會扮演重要的角色，直接影響到中國的核心利益。

但也是從美中關係正常化建交以來，美國的態度就很明確，就是希望兩岸"維持現狀"，因為這是最符合美國利益的做法，但是這和中國的立場有所違背，也是美中之間的重大矛盾之一。美中之間在南海，朝核，東海等等問題上也有矛盾，因此國民黨背景的名嘴，台北市議員鐘小平就說台灣就會被美國"拿來做籌碼" "如何在美中角力之下找到最符合台灣利益的道路才是最重要的。"