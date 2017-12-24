英國解密「六四」鎮壓細節 稱一萬人死亡

圖片版權 Getty Images Image caption 1989年６月４日，天安門廣場附近的一輛裝甲輸送車在燃燒

英國最新解密的文檔顯示，"六四"事件中，中國軍方殺害了至少一萬人。

該數字由時任英國駐華大使阿蘭·唐納德（Alan Donald）通過一名中國國務委員的朋友獲得，之後通過一條秘密的外交電纜傳回英國。

在這一數字曝光前，對"六四"事件死亡人數的估計為幾百至一千多不等。

1989年6月底，中國官方通報稱，有兩百名平民及幾十名安保人員在6月4日的"反革命暴亂"鎮壓中死亡。

唐納德的電報在1989年6月5日後發出，消息來源是某個正在"傳遞消息的人"，而這個人從"他的國務院委員密友處得知了該消息"。

圖片版權 AFP Image caption 1989年5月14日，學生在天安門廣場絶食抗議

這些電報儲藏於倫敦的英國國家檔案館，並於今年10月解密，香港01報道了這些電報內容。

唐納德稱，他的信源一直都很可靠，並且"為人仔細，會區分事實和謠言"。

唐納德還寫道："學生獲知他們有一小時的時間離開廣場，但是五分鐘後，裝甲輸送車就開始攻擊學生。"

"學生們手挽著手，但是遭到了士兵的掃殺。裝甲車多次碾過學生的身體，如同做'餅'一般，殘骸則被推土機捲走了。屍體此後被焚化，（骨灰）從下水道被沖走。"

"四名受傷的女學生祈求不要殺害她們，但此後被刺刀刺死。"

唐納德還寫道："有些國務委員認為內戰就要來了"。

在軍入進攻前，抗議已經持續了七周。"六四"事件是中共執政時上最大規模的抗議，目前在中國大陸仍是一個高度敏感的話題。

中國禁止任何活動認識悼念"六四"事件，並禁止任何網上關於此事的討論。然而，每年的6月4日，世界各地的活動人士，尤其是香港和台灣，都會紀念這個日子。