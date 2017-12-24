盤點2017：定格於鏡頭中的兩岸四地

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中共十九大10月中下旬在北京舉行，大會正式將習近平最新提出的新時代中國特色社會主義思想寫入黨章。

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中國著名異見人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波於2017年7月13日因病去世，終年61歲。幾天后，劉曉波遺孀劉霞目送他的骨灰被海葬。

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2017年5月24日，台灣同志運動重要的里程碑——司法院大法官對釋字第748號的判決，認為《民法》關於婚姻的規定排除了同性，這與《憲法》保障的人民婚姻自由及人民平等權相違背。這一刻被視為台灣同性婚姻合法化的歷史性時刻。

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強颱風天鴿8月下旬席捲澳門，導致8人死亡、150餘人受傷，供電、供水與對外交通受損嚴重。澳門高級官員引咎辭職。

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華南颱風：一隻天鴿刮倒澳門 問題在哪裏？

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美國總統特朗普11月首次訪問中國，期間與中方簽署了價值2500億美元的經貿合作協議。

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香港「雨傘運動」學生領袖被改判監禁。香港高院上訴庭8月17日裁定黃之鋒由社會服務令改判監禁六個月，周永康從緩刑改判監禁七個月，羅冠聰從社會服務令改判監禁八個月。羅冠聰2016年以23歲之齡成為香港有史以來最年輕的立法會議員。2017年7月，他因立法會宣誓風波而被法庭宣佈喪失議員資格。

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林鄭月娥就任新一屆香港特別行政區行政長官。

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台灣著名詩人余光中逝世。

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11月下旬以來，北京開始大規模清理「低端人口」。

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