盤點2017：那些刷屏中港台的網絡熱詞

中港台網友過去一年不負眾望，再次創造了不少風趣幽默的網絡流行語。有些熱詞受大眾文化影響，有些則與新聞事件息息相關。「打cal」是甚麼意思？「Seafood」只是指海鮮嗎？BBC中文為各位介紹十個紅爆兩岸三地的網絡流行語。

犯我中華者，雖遠必誅

這是中國國產電影《戰狼2》裏的一句台詞，也概括了這部「愛國主義」主旋律電影的主旨。2017年，《戰狼2》刷新了眾多記錄：華語電影史上單日票房最高電影；全球票房高達56.81億元，成為中國大陸票房最高電影……影片上映適逢中國人民解放軍建軍90週年，在中國大陸動掀起了一股愛國主義熱潮。

這句話也成為了中國人在表達愛國情操時的一個常用句。伴隨著中國國防軍事力量逐漸增強，每當中國「亮劍」，不少人都會用這句話表達自己的自豪感。

圖片版權 WOLF WARRIOR 2 Image caption 《戰狼2》由吳京自導自演，中國票房衝破56億人民幣

一切都是剛剛開始

該句是郭文貴的標誌性用語。2017年4月，中國外交部稱，已要求國際刑警組織就逃美商人郭文貴一事對其成員國發出「紅色通報」。

同月，郭文貴開始在推特（Twitter）和Youtube直播講述中國大陸高官如何貪腐，涉及高官包括王岐山，孟建柱等，郭稱他們為「盜國賊」。郭文貴的直播引發了中美兩國高層的關注，同時也吸引了大量網友，包括國內的各大公知，在社交媒體引發了大量分享和評論。

每次直播結束後，郭文貴都會說「一切都是剛剛開始」。同時，郭文貴也喜歡分享自己的健身視頻，每日問候「親愛的推友們，你們今天健身了嗎」。這些用語引發了大量網友效仿。

「打call」

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「想給XXX瘋狂打call！」

今年中，這句流行語遍及中國大陸各陸交網絡：「打call」並不是「打電話」的意思，而是表達支持與加油。

「打call」一詞源自日本的偶像文化，原是指在演唱會時，歌迷在偶像演唱期間，整齊地吶喊打氣。在中國大陸網絡，這個詞語因為熱播網上節目《中國有嘻哈》而流行，並慢慢演化為加油的意思，在前面加上「瘋狂」則可加強語氣。

這個詞語在中國大陸網絡上極受歡迎，連官方媒體也紛紛採用：在十九大後，甚至可以在《解放軍報》、央視、《人民日報》等媒體，看到「為新時代打call」、「為祖國打call」這樣的表述。

Seafood

台灣佛教如來宗信徒集資四千萬新台幣（約880萬人民幣、1040萬港幣）購入兩輛勞斯萊斯跑車，其中一輛更讓創始人妙禪師父私人代步之用。不少人認為妙禪藉宗教儉財，揶揄他為Seafood（師父諧音，本意是海鮮）。

信徒其後承認向妙禪饋贈跑車一事，但把買跑車比喻為「向摯愛至敬的父親」凖備禮物，又形容妙禪是「生命的導師」、「已明心見性的佛陀」。

佛教如來宗由本名劉錦隆的妙禪於2004年成立，三十個精舍遍布全台各地，號稱有信徒十萬人，其中不乏政商菁英。信徒都穿紫色衣服，也有人戲稱佛教如來宗是「紫衣神教」。術語「感恩師父、讚嘆師父」、「業力引爆」等也成為台灣網路流行句。

保溫杯

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一位攝影師去為中國著名的搖滾樂隊「黑豹樂隊」拍照時，看到樂隊的鼓手趙明義端著保溫杯喝水，引發其感慨：「不可想像啊！當年鐵漢一般的男人，如今端著保溫杯向我走來。」「保溫杯」遂成為網絡熱詞。

網民以「保溫杯」自我標籤，以自嘲的方式消解對自身「中年焦慮」。黑豹樂隊是上世紀90年代的中國最被追捧的搖滾樂隊，是一代人成長過程中難以磨滅的青春記憶。黑豹當年的聽眾，大約是75後到85後這代人，他們也和自己的偶像一樣逐步跨入中年人的行列。

「薯片」與「777」

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今年三月香港特首選舉，全港僅1,200名「選委」可以投票，候選人包括上屆政府兩名最高級的官員。

留鬍子的前財政司司長曾俊華，長相酷似薯片商標，人稱「薯片叔叔」，其支持者是「薯仔」或「薯粉」。前政務司司長林鄭月娥，則因經常為下屬的災難政策善後，人稱「奶媽」。

香港輿論認為，1,200名選委中，除了300多名「民主派」，其餘均由北京控制。親北京勢力支持「奶媽」，但「薯片」團隊透過公關策略，贏得廣大民意支持，甚至連不少民主派支持者也被轉化為「薯粉」。

「薯片」希望藉強大民意，扭轉北京及其追隨者的心意，但最終失敗。「奶媽」當選，並獲得新綽號「777」──香港民主派素以特首在「小圈子選舉」所得票數稱呼他們。

扎心了老鐵

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「老鐵」在北方方言中，解作「哥們兒」的意思，用作稱呼值得信賴、親近的朋友，有開玩笑的意味。

「扎心了」則是有東西戳到心的感覺，意旨痛心。

「扎心了老鐵」伴隨罵人或訴苦，有時候對象不一定是真的朋友，而是網友表達感心痛、氣憤的感覺，也可以解作「說中我心底話」 。

據中國媒體報導，這句話在直播平台的彈幕一度很火，後來更把這句話製作成表情包，不過出處就難以求證。有網民說這句話火紅時間不長，反映現代網絡潮語的短暫性。

喪

圖片版權 Weibo Image caption 葛優多年前的電視作品《我愛我家》的劇照在網絡爆紅

2017年中，中國大陸社交網絡突然開始傳播「喪文化」。人們不再追求「小確幸」，而開始強調「小確喪」。

百度百科對「喪文化」的定義是，流行於青年群體當中的帶有頹廢、絶望、悲觀等情緒和色彩的語言、文字或圖畫。這種情緒的流行從2016年就已見端倪，當時表情包「葛優躺」曾一度被廣泛使用，兩眼無神、鬍子邋遢的人物配合「什麼都不想幹」、「頹廢到憂傷」等文字，迅速引起了許多年輕人的共鳴。

有人認為這代表內地年輕人開始「接受自己的不完美」，帶有自嘲的語氣，有人說這意味著他們感受到了社會的壓力，感受到社會階級固化、上升空間狹小等問題。可以肯定的是，這股情緒還在蔓延，2017年末「佛系青年」的流行就是最好的證明。

自自冉冉

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台灣總統府發佈春聯和紅包樣式，上面印著「自自冉冉、歡喜新春」，出自台灣文學家賴和詩句「自自冉冉幸福身，歡歡喜喜過新春」。

不過，台灣文學館長廖振富在臉書發文指，「自自冉冉」語意不通，原詩應該是「自自由由」，並指「自自冉冉、歡喜新春」平仄不符對聯規律。作家張大春指總統府「荒腔走板」，更寫詩嘲諷。

總統府回應指，「自自冉冉」是採用賴和基金會的出版版本，但「尊重研究者的不同看法」。

「自自冉冉、歡喜新春」春聯和紅包並沒有被回收，有民進黨立法委員接受媒體採訪說，相關爭論反而提升春聯的人氣。

厲害了我的國/ 厲害了word國

圖片版權 Tencent Image caption 」厲害了word國「這句流行語，可能來自手機遊戲」王者榮耀」

「word」在中文中跟「我的」是諧音，該詞來源於「厲害了我的哥」。

至於「厲害了我的哥」的來源，有多個說法。其中一個傳聞是，一名中學生軍訓玩手遊「王者榮耀」被教官抓住，此後教官幫他把遊戲玩完，教官在遊戲過程中開啟了大殺特殺的模式，猶如超神附體，隊友紛紛表示：厲害了我的哥。後網友又將「我的」改為「word」。

2017年中共召開了十九大，大會前，包括央視、人民日報在內的各大宣傳機器開足馬力宣揚愛國熱情，密集推出了「厲害了我的國」系列策劃。十九大召開當日，關於十九大新聞的網絡評論遭到了大量審查，在各個黨媒微博賬號下方的評論中，除了「厲害了word國」，「厲害了習大大」之外，其他評論幾乎都不能顯示。