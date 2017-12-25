聖誕到來 中國小學生卻在喊「拒絶洋節」？

圖片版權 ylgx.net Image caption 咸陽市楊凌高新小學，十一月曾舉行「拒絶洋節 從我做起」國旗下演講活動

又是一年聖誕節慶，全球各地均有慶祝活動，中國也不例外；然而在中國的社交網站，則在熱議應否「拒絶」過聖誕節，部份小學更要求學生簽名，承諾不參與聖誕活動。

共產黨員應否參與具宗教背景的聖誕節慶活動，爭議已經持續多年。雖然「抵制聖誕」的聲音年年有，但今年來自地方政府/學校的禁令，在社交網絡傳得非常廣。

但在網絡上、校園裏的氣氛則有異樣；網上流傳來自各省市學校的「禁令」，包括湖南、河南、內蒙古等地，其中，湖南衡陽市南華大學就流出一份《關於嚴禁黨員幹部參加平安夜聖誕節聚會狂歡的通知》，學校向媒體證實了通知屬實。

圖片版權 hnjtgc.com Image caption 在湖南交通工程學院的官方網站，可見「不參加有任何西方背景的狂歡活動」的要求

除了學生，其他群體亦受此規限。湖南衡陽市政府日前召開記者會，發表通告，明確要求黨員幹部應該「讓不過『洋節』成為自覺行動，帶頭實施中國傳統節日振興工程」。

新聞網站《搜狐》向這些通知的發出單位求證，其中湖南衡陽市政府工作人員回應該網稱，當局設立了網上、電話舉報渠道，歡迎外界向當局「舉報參加（平安夜聖誕節）活動的幹部」。

不過，《搜狐》網的事實核實報道，目前已無法訪問。

「拒絶洋節」成為了中國社交網站熱議的標籤，有網民發圖響應，另有網民對此感到不安，反問：「中國傳統文化…要靠自閉和對抗才能活下去？」

小學稱將「處理」進入教堂的學生

平安夜（24日）起，大陸社交網站流傳影片，顯示有小學生在課室內，集體高喊「拒絶洋節，從我做起；傳承文明，過中國節」，但片段來源無法證實。

然而，也有一些學校將教師教育學生，不得參與聖誕節慶活動的課堂情況，在微博上公布。有小學以安全為由，要求學生簽名承諾「不參與宗教活動」，另有小學在聖誕前夕，要求教書籤署「師德承諾書」，承諾「拒絶邪教、抵制腐朽文化」。

圖片版權 WEIBO Image caption 河南安陽市西何墳小學以安全為名，要求學生簽署不參與宗教活動的保證書

河南安陽市一間小學就在認證官方微博公布，該校全校各班均有舉行班會，要求學生「向洋節日告別」。

根據該校公布的主題班會內容，教師以聖誕節容易發生踩踏、火災為由，警告學生「聖誕期間禁止進入教堂……24、25號有老師值班，發現有學生去教堂，會處理」，並要求學生簽署，承諾「堅決不參與任何形式的宗教活動」。

承諾書稱，有關要求是「根據上級精神」。

另一間小學則警告學生「嚴禁參加」聖誕節及平安夜的活動。該校官方微博引述校長向教師發言，要求讓全校學生「遠離洋節」，並要教師簽署師德承諾書。

翻查資料，小學宣揚「拒過洋節」的風潮並非始於本月。陝西省咸陽市一間小學，就曾於11月舉行「拒絶洋節」相關活動。

「禁過聖誕」有官方指示？

一些中國媒體則在社交網站，引用了中共國務院辦公廳今年一月公布的《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》，作為呼籲民眾不應過聖誕節的憑據。

該《意見》要求「振興中國傳統節日…形成新的節日習俗」，並列出春節、元宵、清明、端午等應予「振興」的中國傳統節日。

圖片版權 WEIBO Image caption 安陽市石澗小學全校教師均向小學生傳達了嚴禁過節的訊息

微信上大批公眾號借此發表文章，將《意見》中沒有列出的節日，列為國家要求黨員「不能過的洋節」。有公眾號更將聖誕節稱為「恥辱節」，要求民眾「勿忘國恥、拒絶洋節」，將慶祝西方節日，與中國曾被西方列強入侵的歷史聯繫起來。

而安徽共青團的微信公眾號就稱，雖然沒有明文規定，但「不管有規定與否，黨員幹部都應當主動、自覺地不過『洋節』」。

中國官方民族主義報章《環球時報》總編緝胡錫進就出面闢謠，強調自己作為黨員幹部，「從沒聽說過」中國當局有出台聖誕禁令，並指有關消息僅來自「個別地方或機構」，部份是出自維持治安的考慮。

《中國共產黨新聞網》2014年則曾刊載一篇署名評論，題為〈學校禁過聖誕節是種文化不自信〉。文章針對當年溫州市教育局要求學校不要舉辦聖誕主題活動一事，批評這種取態是「文化潔癖」：「一味的排斥並不代表文化保護，中國作為泱泱大國，該有文化自信」。