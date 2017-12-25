圖片版權 Getty Images Image caption 調查顯示，有40%在泰國旅遊的人表示他們已經或者計劃騎大象遊玩

近日，一則「中國遊客在泰國扯大象尾巴致導遊身亡」的新聞在社交媒體引發熱議。事件發生後，國際形像一向不佳的中國遊客又被推上風口浪尖，輿論一致譴責遊客「沒素質」，以及「沒腦子的別出去旅遊，不光丟自己臉，也丟國家臉」。

BBC中文記者搜索後發現，事發12月21日當日，社交媒體上流傳一張微信群聊截圖，有人稱：「說是客人扯大象尾巴就跑了，大象怒了就追去凖備整客人，領隊看到了，就去救客人……被大象鼻子捲起來摔地上用腳踩死了。聽其他領隊說的。」

周五（12月22日)，國內媒體紛紛沿用這個說法。同日，泰國警方回應稱：「目前尚未有足夠證據證實大象是被人拉扯尾巴發怒的，具體事故原因仍在調查中。」

圖片版權 WEIBO Image caption 央視新聞官方微博22日稱「有遊客擅自跑進像園拉、摸大象尾巴」，但該消息未得到證實

到底發生了什麼？

12月21日，泰國芭提雅金三角水果園大象營發生一起大象傷人事件，遇害的是35歲的重慶導遊何永傑，剛剛結婚三年。

據《曼谷郵報》報道，致何永傑死亡的是今年17歲的雄性大象「Plai Uthen」。像夫Au Bamrung告訴當地媒體，當時有兩名外國人（具體身份未知）騎在大象背上，路過一群在等待的遊客時，遊客中有一個人扯了大象的尾巴，激怒了大象，大象衝進人群殺害了這名導遊。

泰國社交媒體上，大部分用戶站在大象一方，譴責遊客不該扯大象的尾巴，也有用戶表示，大象本就是性格捉摸不定的猛獸，不該被人類這樣玩弄。

12月24，泰國警方在新聞發佈會上表示，事發時有一名馴像師及兩名遊客坐在大象上，何永傑帶隊的旅客圍著大象合影，「兩名女性以及一些男遊客圍著大象前後跟大象拍照，大象它應該是生氣了」。

警方表示，雖然沒有監控視頻，但何永傑確定是因為救人而亡。

芭提雅負責旅遊警務的警察Piyapong Ainsarn告訴BBC泰文，芭提雅此前從未發生過大象襲擊遊客事件，目前，金三角水果園像區已經被責令關停7天來改善安保情況。同時，景區會在遊客通道和像區之間建立一個隔離區。

Piyapong Ainsarn說，大象區老闆和像夫已經被控管理疏忽致傷亡罪。

中國媒體從何永傑家屬處獲知，目前涉事像園和泰國保險公司已給出初步賠償方案，由像園和保險公司各賠償20萬元人民幣，共計40萬元人民幣。但何永傑家屬未接受該方案，希望盡快知道事件發生的真相。

非營利組織稱亞洲國家虐待大象

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年8月，泰國芭提雅，大象用鼻子卷住一名遊客並伸到空中

2017年7月，非營利組織世界動物保護(World Animal Protection)發佈的報告稱，在亞洲多個國家，成千上萬用於供人類娛樂的大象生活在水深火熱中，生存條件「殘忍、並且遭受虐待」。

隨著泰國旅遊業的發展，過去五年，泰國抓捕並馴養、用於旅遊業供人類娛樂的大象數量上升了三分之一。調查顯示，這些大象在供人娛樂時都被套上鐵質或木質的鞍，同時還被兩三米長的鐵鏈拴住。

非洲和亞洲都有大量哺乳動物被用於旅遊業牟利。在非洲，非洲象基本都在自然保護區隨意遊走，但在亞洲國家，大象基本都是圈養的。「日夜被鐵鏈拴住，吃得糟糕，缺乏營養，並且沒有機會跟其他大象社交」。

報告稱，泰國借助大象在旅遊業獲得的收入已經上漲了30%。大象會在馬戲團演出，也供遊客騎行。調查顯示，有40%在泰國旅遊的人表示他們已經或者計劃騎大象遊玩。

近年泰國大象致人傷亡事件