26年前的今天：蘇聯解體 "冷戰結束"

Image caption 蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫（右）後來指責葉利欽（左）違背了人民通過公投表達的意願，即大部分蘇聯人不希望蘇聯解體。

26年前的今天，世界成立最早，規模最大，實力最強的共產主義國家成為歷史。多年後習近平總結蘇聯亡國教訓時感嘆，「竟無一人是男兒，沒什麼人出來抗爭。」

1991年12月25日全世界通過電視轉播看到克里姆林宮旗桿上降下了蘇聯鐮刀斧頭國旗，升起了俄羅斯的三色旗，蘇聯作為主權國家不復存在。當日稍早的時候蘇聯領導人戈爾巴喬夫辭職，將克里姆林宮及其殘留的政治權力移交給俄羅斯總統葉利欽。

就在同一天（25日）當時的美國總統，前中央情報局負責人布什發表全國電視講話，宣稱冷戰結束並且承認從蘇聯獨立出來的新共和國。

在那一天之前發生的一系列重要事件決定了蘇聯解體。在1991年12月初，烏克蘭最早舉行投票支持脫離蘇聯獨立。一周後在12月8日，葉利欽同烏克蘭總統克拉夫丘克和白俄羅斯領導人舒什科維奇在白俄羅斯度假勝地別洛韋日叢林會面，3人簽署《別洛韋日協議》，宣佈蘇聯解體，成立自願加入的獨立國家聯合體。

幾天后在12月21日，除波羅的海3國（立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞）和格魯吉亞外，蘇聯的11個加盟共和國的代表簽署了阿拉木圖協議，確認了《別洛韋日協議》，宣佈獨聯體成立，蘇聯停止存在。

在克里姆林宮降下蘇聯旗幟，蘇聯解體成為世界性消息的第二天，各加盟共和國的蘇維埃（俄語意為"代表會議"，即立法機構）以及蘇聯最高蘇維埃承認蘇聯解體，並且投票中止了蘇維埃本身即聯盟的存在，至此蘇聯在法律上正式消亡。

蘇聯解體後，原來屬於蘇聯一部分的俄羅斯聯邦地位上升具有了主權國家資格。在12月25日這一天，俄羅斯總統葉利欽通知聯合國秘書長德奎利亞爾蘇聯解體，俄羅斯成為蘇聯繼承者，繼承蘇聯在聯合國席位的決定。

"竟無一人是男兒"

葉利欽要求聯合國在所有協議和文件中把"蘇聯"換成"俄羅斯"，這樣俄羅斯就能夠繼承蘇聯的聯合國安理會常任理事國的席位。俄羅斯的要求並沒有受到蘇聯其他前加盟共和國的反對。

Image caption 1991年12月25日全世界通過電視轉播看到克里姆林宮旗桿上降下了蘇聯鐮刀和錘子國旗

據戈爾巴喬夫說，葉利欽對別洛韋日會議以及要解散蘇聯，除掉戈爾巴喬夫的計劃嚴格保密。戈爾巴喬夫後來指責葉利欽違背了人民通過公投表達的意願，即大部分蘇聯人不希望蘇聯解體。

俄羅斯總統葉利欽本人1990年退出蘇聯共產黨，並且呼籲立法禁止共產黨在"克格勃"和軍隊中活動。在1991年7月21日，葉利欽頒布了法令禁止共產黨組織在政府和其他工作場所活動。

1991年12月12日，葉利欽控制的俄羅斯聯邦的最高蘇維埃（議會）批准了要解散蘇聯的《別洛韋日協議》，並且宣佈1922年蘇聯成立的聯盟條約無效。俄羅斯聯邦還命令俄羅斯代表停止在蘇聯部長會議中的工作，令蘇聯權力機關無法滿足最低人數而陷入癱瘓。蘇聯最大的加盟共和國俄羅斯率先分離出蘇聯。

戈爾巴喬夫當時對葉利欽在俄羅斯聯邦推行的新法令態度沒有鮮明的態度，當時戈爾巴喬夫本人也急於同共產黨拉開距離，不願意站在成為批評目標的各級共產黨組織一邊。

圖片版權 Reuters Image caption 戈爾巴喬夫與美國總統里根握手。蘇聯與美國關係緩和，冷戰走向結束。

當時的蘇共正統派公開批評戈爾巴喬夫的改革政策以及那些支持激進改革措施的人。當時戈爾巴喬夫的重要助手、負責外交的謝爾瓦德納澤和經濟顧問雅科夫洛夫積極組織新的反對派運動，計劃在將來的選舉中以他們的"民主改革運動"對抗共產黨內的強硬派。"民主改革運動"也得到了戈爾巴喬夫和葉利欽的公開支持。

習近平在2012年12月視察廣東時談到當年蘇聯亡國教訓時說："最後戈爾巴喬夫輕輕一句話，宣佈蘇聯共產黨解散，偌大一個黨就沒了。按照黨員比例，蘇共超過我們，但竟無一人是男兒，沒什麼人出來抗爭。"

習近平擔任中國最高領導人以來一直告誡中共官員要吸取前蘇聯的教訓，警惕政治腐敗，意識形態異化和軍隊不忠誠。中共對蘇聯解體原因和教訓的重視程度也顯示了中國領導層對保持權力的擔心。