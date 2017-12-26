圖片版權 You Jingyou Image caption 吳淦的抗議方式常常是有意羞辱他的抗爭對象

在2015年中「709」大抓捕事件中，被中國當局帶走、拘留至今的維權活動人士吳淦（網名超級低俗屠夫），被控「煽動顛覆國家政權」等罪，被判處有期徒刑八年、剝奪政治權利五年。

在同一事件中被捕的維權律師謝陽，涉「煽動顛覆國家政權」一案亦於同日宣判，謝陽被判罪成，但因「尚未造成嚴重社會危害，且謝陽歸案後認罪悔罪」，免於刑事處罰。

審判吳淦案的天津第二中級人民法院發表聲明稱，吳淦「長期利用網絡散佈大量言論…..炒作多起熱點案事件，抹黑國家機關，攻擊憲法所確立的國家制度」。

吳淦的代表律師葛永喜向BBC中文稱，吳淦在判刑後當庭表示：「感謝貴黨授予我這個崇高榮譽，我將不忘初心，擼起袖子加油幹」。

聖誕宣判

國際特赦組織中國研究員潘嘉偉發表聲明，指中國政府選擇在聖誕節翌日、即外交官、記者、國際觀察員與大眾均不大可能作出回應的日子，就這兩宗長期未被處理的案件宣判，「明顯帶有政治計算…極其可恥」。

「中國政府試圖規避媒體與國際社會的監察，此舉正好顯示其深知這些虛假的審判完全站不住腳。」

潘嘉偉指出，過往維權人士胡佳被拘、異見人士（後諾貝爾和平獎得主）劉曉波被判刑，均是在聖誕節前後。

「犯罪行為積極，主觀惡性深」

法院的判決聲明指，吳淦「犯罪行為積極，情節惡劣，社會危害性大，主觀惡性深」，因此「從嚴懲處」。

葛永喜說，他在宣判前一天曾與吳淦會面，吳淦心態非常好，能夠接受重判的結果，但表明一定會上訴。

葛永喜指出，今次的重判相信與吳淦堅持不認罪有關：「黨國認為你必須要按照他的方式認罪，才能被輕判、取保或緩刑。像吳淦這樣態度堅定，一定會被重判。」但他亦稱，八年超出了他們的預期。

2015年七月初，中國政府拘捕及傳喚大批中國維權律師、活動人士、法律助理，合共有三百多人受影響，是為「709」大抓捕。

與多名被捕律師曾經合作的吳淦，則在同年五月因涉嫌「尋釁滋事」被拘留，至今已被關押兩年多。吳淦成名於2009年的「鄧玉嬌案」，利用網絡的傳播力量，為殺死施暴者的性侵受害者鄧玉嬌，在網上爭取關注。之後吳淦又曾參與聲援多宗政治案件。

今年八月，吳淦的案件曾在天津第二中級人民法院，進行閉門審訊，法院事後發表聲明稱吳淦已經認識到自己的行為違反了法律。但在該次開庭之前，吳淦透過代表律師發表一份聲明，強調並不為自己的所作所為後悔。

「在『偉光正』的殘暴統治下，不被『犯罪』都不好意思…一份出自獨裁專制政權的有罪判決書，是頒給民主自由戰士的一座金光閃閃的獎杯。」

「酷刑虐待」

吳淦早前曾稱，自己在獄中被「酷刑虐待」。

圖片版權 WEIBO Image caption 謝陽（長沙中院公布圖片）

而律師謝陽在被捕後，亦曾向家屬為他委托的律師透露，警方對他施行限制睡眠，長期審訊，毆打，死亡威脅和其他凌辱行為。

但謝陽在之後的庭審上改口，表示沒有刑訊逼供的行為，「更沒有遭到酷刑」。

處理謝陽案的湖南檢方在調查報告中指控，「謝陽遭遇酷刑」文章由維權律師江天勇所策劃，目的是「抹黑政府，干擾司法機關辦案」。

江天勇今年八月被判「煽動顛覆國家政權」罪成。

謝陽則於今日（12月26日）被判罪成，但獲免於刑事處罰。審訊謝陽案的長沙中院公布稱，謝陽透過在網上發表言論、炒作熱點、擾亂法庭，攻擊憲法確立的國家制度，行為構成煽動顛覆國家政權。

但法院指，謝陽的行為「尚未造成嚴重社會危害，且謝陽歸案後認罪悔罪」，因此可免於刑事處罰。

「709大抓捕」部份其他被捕者情況：

2017年

王全璋 ：被關押逾兩年未經審訊，律師、家屬不得會見

：被關押逾兩年未經審訊，律師、家屬不得會見 江天勇 ：「煽動顛覆國家政權」，判刑兩年

：「煽動顛覆國家政權」，判刑兩年 李和平 ：「顛覆國家政權」，判刑三年、緩刑四年

：「顛覆國家政權」，判刑三年、緩刑四年 謝燕益：「煽動顛覆國家政權」，取保

2016年