昆山水質問題下限產令 台商或受打擊

圖片版權 CNS Image caption 中國大陸多處嚴厲打擊企業非法排污。（資料圖片）

中國大陸昆山市當局表示，吳淞江流域污染問題「長期不達標」，下令附近270間工廠全面停產半個月。

昆山市是台商雲集之地，據了解，今次涉及的廠房，有約一半是台資廠房，包括富士康、統一集團、半導體公司日月光等等。

台灣媒體報導，是因為當局認為影響太大，所以暫緩停產令，不過有關消息未被核實。大陸澎湃新聞後來引述昆山高新區官員指，有關通知只是要求廠房減少排放廢水。

昆山政府其實早已明言會追究企業違法排污行為，有台商已在昆山的工作轉移到其他地方的廠房。

「有損失又能怎樣？」

江蘇省昆山市是在星期日（24日）下達緊急通知，要求270家企業全面停產。

據微信流傳的文件，這份《緊急通知》是由昆山市兩減六治三提升專項行動領導小組辦公室發出。

《通知》指，由於當地斷面水質較差，達標形勢嚴峻，各企業需要在12月25日到明年1月10日期間全面停產，之後再視乎水質情況，決定是否延期。而對吳淞江、太倉塘、千燈浦沿線閘門全部關閉，泵站禁止排水。

澎湃新聞引述昆山開發區環監科工作人員，證實有關消息，並正督促企業停產，而昆山高新區安全生產監督管理和環境保護局副局長周國華則對澎湃新聞澄清，有關通知「並非全面停產，只是要求產生廢水的工序減少排放」。

停產令已對部分企業已造成影響。

澎湃新聞引述不具名的紡織企業說：「有損失又能怎樣，必須按通知要求進行停產。」

也有不具名的企業負責人說，廠區內的污水池只能儲存三天廢水，三天後必須停產。

研華科技對BBC中文證實收到有關停產令通知，主因是當地政府要整治水質，但有關停產令不影響產能。

日月光則對BBC中文表示，當地目前運作如常，會與地方政府緊密合作，符合相關規定。

江蘇省針對環境問題去年年底起推動「兩減六治三提升（263）」專項行動，昆山市聲言要整治多條黑臭河。今年9月，昆山當局已經發文，表明會「打擊污染環境違法犯罪」，「全面追責吳淞江污染偷排行為企業」。

據報導，當局較早前亦有下過類似的限產令，不過時期較短，所以企業早有凖備，可以把部分作業，遷至其他地區的廠房，對規模較大的企業影響不大。