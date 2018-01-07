你的器材不支持播放多媒體材料 「畫畫讓我忘記傷痛」

2018年1月6日，53歲的陳雅儀在香港尖沙咀一家商場裏舉辦了自己的第一場個人畫展。

和其它畫展不同的是，作者陳雅儀患有嚴重痙攣——她在出生時一度缺氧，導致先天痙攣，身體健能難以協調。隨著年紀漸長，雅儀身體痛症亦日益增多。

現在，她的左手已經喪失活動能力，右手僅餘五成功能，而且在退化之中。

每一次揮動畫筆，雅儀都要出盡全力。

由於手部能力不足，雅儀無法兼顧細節，但每一筆都果斷有力，盡顯丈夫所言的「畫家風範」。

她從挑選畫筆和顏色，也是一絲不苟，而且十分有主見。

「我要這種。」她會從多款深淺程度不一的紫色中，選出自己想要的顏色。她在香港的家中接受BBC中文採訪時，即席畫了一幅作品。這位只學了一年畫畫的「畫家」沒有放棄，一直在藝術中尋找自己。

雅儀說，她小時候入讀特殊學校時，曾短暫地接觸過美術，但當時完全發掘不了自己這方面的才華。

她畢業後在庇護工場工作，也尚未與藝術結緣。

直至去年，治療師建議她可以透過畫畫，來鍛煉手部的肌肉，雅儀才開始學畫畫。

雅儀說她第一次畫畫時感到「好開心」，她的丈夫說，雅儀生活多一個寄托，自此越畫越多、越畫越快，現在隔天便會畫畫。

她喜歡替朋友畫肖像，不少收到畫作的家人、朋友對她表達鼓勵，讓她對畫畫更有興趣。

其中一位女士，提出以3,000港元，購買雅儀為她所畫的肖像。

後來更有人提出為她舉辦畫展。

雅儀坦言，完全沒想過會開畫展，感覺「很害怕」。

「怕自己的畫不夠美麗、不夠精彩，所以我自己無資格，好多人畫得比我更好。」她說：「因為我不夠資格，我剛剛才開始畫畫，有好多人畫了好多年……」

她覺得畫畫最難是如何畫眼耳口鼻，因為好難畫得神似。

「如果有人教我畫就好了。」她說。

她說，畫畫的時候，就會「忘記痛楚」，不過畫完之後會好痛，但是十分開心。

Image caption 1月6日，雅儀的首次畫展，展出了百多張作品。

她的丈夫林耀國稱，畫畫後雅儀的手部比較靈活，但有時候畫畫時「腰太彎、身太歪」，這些動作或會對她的身體帶來負荷，他是有點擔心。

由於雅儀手部活動能力下降，肌肉會收縮，要定期由治療師協助拉筋，否則身體頸肩位置會感痛楚。

而雅儀一直都要定期到醫院看醫生，並服用止痛、放鬆肌肉和精神科藥物。

林耀國說，醫生已經把藥物的劑量開到雅儀可接受範圍的極限，餘下的只能夠靠自己。

「畫畫時，她沒有喊很痛，沒有喊要躺在牀上，是一件好事，有些時間幫一下她，令她忘記了甚麼是痛。」

採訪手記－輪椅愛情

雅儀丈夫林耀國是小兒麻痺症患者，亦是慈善機構「香港復康力量」的副會長。雅儀成為了該組織的藝術推廣大使，希望用藝術幫助殘疾人士爭取權益。。

在採訪前，我們也擔心能否與雅儀順利溝通，與她的丈夫多次聯繫，了解她的情況。

雅儀的丈夫林耀國表示，我們可以放心，只要給予足夠的耐性，便可以深入了解她。

我們也徵詢了一些專家的意見，去了解如何訪問雅儀。

雅儀在我們到訪時興奮地表演了她的功架，畫畫時需要旁人協助。

在訪問時，她明顯十分緊張，但她仍然充分地表現出她的心意，用「洪荒之力」來回答我們的問題，她可能要花一分鐘的時鐘，才能說出一句完整的句子。

遇上語意不清的情況，她的丈夫總能猜度她的心意，替她回答。

這就是逾三十年婚姻的默契。語言，在他們之間不是最重要溝通方式。

「幾十年前，家人還擔心我們到底行不行，兩個人各有各的不方便，到底能否自行照顧自己，我想我們證明了給他們看，三十年，也行。」林耀國說。

近年兩人聘請了外傭，減輕了起居的生活壓力。

儘管雅儀的心智和平常人無異，她無法用常人語速講話表達自己的想法。

她的治療師對BBC中文說，「透過藝術表達自己」對雅儀來說特別重要，讓家人朋友更容易明白她的內心世界。

不過，雅儀學習畫畫，與有助心理輔導、精神健康的「藝術治療」不一樣。

雅儀除了人物肖像，也會憑空想像一些畫面，例如她畫了一個時鐘人，她說是為了表達「時光飛逝」的感覺。

而她最喜歡的是畫她自己在大路奔向太陽的作品。

Image caption 這是雅儀最喜歡的一幅畫，描繪的是「自己在大路奔向太陽」。

「自己向前、面向太陽，附近有些花草，好燦爛，我希望看畫的人會開心一點。」她說。

本來不認識雅儀、在香港從事藝術的陳女士看過雅儀的畫作。

沒有被告知畫作是痙攣人士作品時，陳女士形容作品流露出畫家內心直率的想法，「畫中的表象是小孩子的天真，但背後是成年人的無奈」。

她看得出作品來自非專業人士。

後來讓她看到雅儀畫畫的畫面，並告訴她雅儀只學了一年畫畫，陳女士深表佩服 。

「難怪這些畫作畫功略為幼嫩。」陳女士說：「畫畫，又或是藝術本身，便不應用估價的方式去賦予價值，我相信這種畫對殘疾人士來說是無價的，也是最大的鼓勵。」