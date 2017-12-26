觀點：吹皺一尺春水的高雄市長"花媽自傳"

圖片版權 CNA Image caption 陳菊在爭取黨內提名正激烈的時候出版"自傳"，掀起了一片風波。

（注：本文不代表BBC立場和觀點）

台灣的民進黨各派人馬正踴躍爭取2018年地方選舉提名的時候，將在明年卸任的高雄市長陳菊的"自傳"卻曝露了民進黨內的派系矛盾。

民進黨向來以"拳頭一致對外"而知名，內部路線矛盾從來不擺上台面，但是這本《花媽心內話》卻將11年前陳菊爭取到高雄競選市長時派系之間的鬥爭巨細靡遺地呈現在外人眼前，就好像是為表面和諧的民進黨高雄市市長黨內初選投下了一顆震撼彈。

這本由他人執筆的"自傳"說，當年擔任勞委會主委的陳菊在爭取高雄市長黨內提名時，如何被其他派系阻擋甚至"切斷後路"，但是最終以微票數擊敗對手、確立民進黨後來十多年持續勝選執政。

被民眾暱稱為"花媽"的陳菊，很早就進入黨外運動，也曾經因為"美麗島事件"而入獄，故而在民進黨黨內輩分相當高，因此格外讓人揣測陳菊決定出版"自傳"將當年黨內矛盾公諸於世的幕後原因。

多年恩怨

自從陳菊在2006年擊敗國民黨對手之後，高雄就被形容是民進黨的"囊中之物"、"躺著也能勝選"的選區，基本上只要是候選人取得黨內提名就等於贏得了市長選舉，因此高雄就成了民進黨黨內初選時候的"兵家必爭之地"。

凖備爭取2018年高雄市長選舉黨內提名的是5名現任立法委員，分別是劉世芳、趙天麟、陳其邁、管碧玲、林岱樺，其中管碧玲和趙天麟是所謂"謝長廷派"路線的候選人，而陳菊的"自傳"說當年擔任行政院長的謝長廷曾認為陳菊無法贏得選舉，而予以支持。

陳其邁的父親是曾經擔任總統府秘書長的陳哲男，而根據《花媽心內話》的說法，陳哲男在2010年高雄縣市合併的五都選舉時支持脫離民進黨參選的對手、前高雄縣縣長楊秋興。

其實在"自傳"出版之前，原先擔任高雄市副市長的劉世芳就被認為是陳菊積極培養的接班人，林岱樺雖然在地方有一定的實力，但是和陳菊的關係可能不如劉世芳密切，所以不難看出被說成是"高雄無敵手"的陳菊會支持哪一位候選人。

圖片版權 VICTOR CHAN Image caption 民進黨歷次選舉在高雄幾乎可以說是"所向無敵"。

民進黨自詡的就是從成立以來、就是結合當年黨外反國民黨勢力"匯百川、納百言"的政黨，同時也不否認黨內有不同的路線，但是以往民進黨最出名的也是黨內鬥爭雖然"刀刀見骨"，但是都是"關起門來"，在對外的時候都是顯示"團結一致"。

這種態勢令民進黨受到許多選民的支持，尤其是隨著2014年將一般認為藍綠分治的界線"濁水溪"向北推到了大甲溪，在2016年更是以前所未有的氣勢贏得總統和立法院的選舉，2018年的地方九合一選舉原本也認為可以"進一步擴大勝果"。

陳菊雖然後來說"是非恩怨都已經過去"，但是如此明顯地支持"子弟兵"，也讓民進黨黨內感到不滿，在書中被點名的管碧玲更舉行記者會否認書中的指責，讓民進黨的高雄市市長黨內提名成了一場"各說各話"的"羅生門"。

黨內前輩

有些媒體的分析判斷，從1969年就進入黨外運動的陳菊，可以說是目前民進黨擔任公職人員中輩分最高的，如今甘願冒著同黨同志的指責、明確表態支持與她關係密切的劉世芳，顯然是對蔡英文政府沒有重視她而有所不滿。

另外一種看法是，陳菊也許認為民進黨在高雄甚至台灣南部能夠歷次選舉連戰皆捷、陳菊本人的因素不可低估，雖然陳菊一再強調引發爭議"並非出版真本書的初衷"、對書中內容感到不滿或者受傷的人士表示"非常抱歉"，只不過選擇在爭取黨內提名正激烈的時候出版揭露當年惡緣的所謂"自傳"，可能會對其他候選人造成不小的困擾。

前一種的看法是因為到目前為止，雖然陳菊確定會在2018年12月25日卸任交接，但是蔡英文政府迄今並沒有為陳菊安排卸任之後的出路，不像情況相同的台南市長賴清德提早卸任、北上接掌行政院院長，除非陳菊自認從政之路已經到頂，否則形同陳菊的未來已經被斷。

後一種的看法則是陳菊的"南霸天"態勢等於已經底定，2018年的選舉之外還有2020年的下一屆總統與立法院選舉，如果沒有陳菊的支持，也許民進黨得要經過相當的苦戰才能維持現在"一黨獨大"的局面。

圖片版權 CNA Image caption 陳菊的任期將在2018年的12月25日屆滿。

不過也有民進黨人士說，本來民進黨黨內初選就是非常激烈，一旦確定候選人就會全黨團結"支持到底"，照他們的說法，陳菊支持劉世芳也不意外、而且也不違反任何規定或者法律，無需"大驚小怪"，他們確信未來人選確定之後，陳菊一定會支持黨所提名的候選人。

如果說，陳菊不知道出版如此內容的"自傳"會讓民進黨內掀起波瀾、這大概很難讓人信服，但是如果劉世芳不能贏得黨內提名競選市長的話，陳菊的影響力和名聲自然也會受到不小的傷害、也會有損於民進黨本身，結果如何？就有待民進黨的黨內初選來決定。