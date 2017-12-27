香港「逾千」蝗蟲出沒　都是放生惹的禍？

圖片版權 Getty Images Image caption 香港有市民10月在當地另一地區也發現蝗蟲，同樣被懷疑是放生活動所致

香港大埔區早前出現大量蝗蟲，有傳媒報道指蝗蟲出現與當地宗教放生活動有關，再次引發放生的討論。

香港傳媒引述專家指，被發現的蝗蟲不是當地自然物種，估計有人將牠們放生。現時很難估計這些蝗蟲對香港自然生態會帶來甚麼影響，

佛教、儒家文化和道教傳統都有這個習俗。兩岸三地也不時傳出有宗教團體隨便放生動物，對環境造成破壞的報道。有專家向BBC中文指出，這種事情在一個文明社會裏應被禁止。

「應被禁止」

香港《蘋果日報》的報道估計，該群蝗蟲有過千隻，許多已經死亡，也有一些被遊人踩死或被汽車輾過。發現蝗蟲的地方十分接近河流，若蝗蟲的屍體被河水沖走，有機會影響附近一個水塘的水質。

香港昆蟲學會會長饒戈接受BBC中文訪問時指，這些蝗蟲大多可能在數天內死亡，但令人擔心的是，健康得能存活的蝗蟲會否傳播疾病。

他認為這次不是個別事件，類似情況在香港已經發生許久。他說：「以前可能會放生烏龜、青蛙，也有淡水魚被放生到海里去。」

他指台灣近年已經立法規管放生活動，認為香港也應從政府層面上處理這個問題。

香港佛教聯合會書面回復BBC中文查詢時指，不能確定事件是否佛教團體舉辦的放生活動，但強調絶不贊成這次放生行為。回復也指，會方一直有提醒佛教徒如要參加放生活動，應「注意動物來源及放生環境」。

兩岸四地對放生動物的規定

中國大陸：當局在2017年1月實行經修改的《野生動物保護法》，規定隨意放生動物影響生態系統的人，需要承擔法律責任。

香港：官員早前接受質詢時，指政府沒有計劃規管放生行為。當局指，其他法例如《水務設施條例》有條文禁止在集水區範圍內放生動物。

台灣：當局早前修訂《野生動物保育法》，禁止未經許可的放生活動，違者可處以250萬新台幣罰款，折合約83,550美元。

澳門：當局在2016年通過新的《動物保護法》，規定計劃舉行放生活動的團體必須在15天前申請，未經許可而放生，最高可被罰10萬澳門元（約12,400美元）。

過去放生過甚麼？

過去不時有人將野生野物放生，惹來批評的報道。當中被放生的動物包括：

老鼠：中國傳媒去年1月報道有貨車司機稱，有人給他付錢要把包括11籠、共千多只老鼠在廣州花都區一家寺院附近放生，引來當地居民不滿。司機當時解釋只是收錢辦事，其他情況「一概不管」。

圖片版權 SINA WEIBO / JINWANBAO Image caption 有評論形容放生老鼠不是"放生"，是"放害"

蛇：台灣中部泰安鄉今年6月有大量眼鏡蛇出現，引來猜測指有宗教團體放生。台灣僧侶海濤法師否認讓信眾放生毒蛇，但說他相信「蛇只要念過經便不會咬人的說法」，也透露他曾到馬來西亞放生大蟒蛇。

蝦蟹：兩名在英國的佛教徒在當地放生了價值約5,000英鎊的蝦蟹，但放生的蝦蟹都不是當地的自然物種，造成「難以評估的危害」，今年9月被裁定違反1981年制定的野生動物及鄉野法，罰款15,000英鎊。