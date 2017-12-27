妻子陳桂秋：謝陽妥協是為了和家人團聚

圖片版權 Chen guiqiu Image caption 謝陽（左）的妻子陳桂秋（右）現居美國

12月26日，著名維權律師謝陽，在湖南長沙中級人民法院被判「煽動顛覆國家政權」罪成，但法院指他「歸案後認罪悔罪」，免其刑事處罰。

「這完全就是作秀。」謝陽妻子、現流亡美國的陳桂秋向BBC中文表示：「法官、辯護律師、國保的集體作秀、一起演出的一場戲。」

陳桂秋堅稱，謝陽不只不應被判刑，本身就不應被判有罪：「謝陽根本沒有做顛覆政權的事情……（認罪）是在被控制狀態下的妥協。如果不妥協，他就會被判刑，這是明確的。每個人都嚮往自由，他選擇妥協我表示理解。」

陳桂秋指，謝陽的選擇在一些人之間引起了非議，這對謝陽構成了精神壓力。「謝陽雖然獲得釋放，但是要否認酷刑、認罪、自打嘴巴……我相信他內心很不好受。」

「精神酷刑」

陳桂秋相信，謝陽選擇「妥協」的主要原因之一，是為了與她及兩個女兒團聚。「對方要他否認受酷刑，他就否認，對方要他承認罪名，他就承認…」

「這是比肉體酷刑，更為殘酷的精神酷刑。」

與謝陽同日判刑的維權人士吳淦，堅拒認罪，被判處八年徒刑，陳桂秋認為官方是有意為之。「這種事是做給別人看的：『你不妥協，我就重判你』。」

「但709的任何一個人，謝陽、吳淦，還有目前生死不明的王全璋律師——他們全都應該被無罪釋放。」

對於外界的非議，陳桂秋表示各人都會有不同理解，也有自己的發言權。但她強調，事件中謝陽的法定權利是被當局剝奪的，「我就關注謝陽所受的非法待遇……這就是一場非法的演出秀。」

圖片版權 WEIBO Image caption 謝陽被判"煽動顛覆國家政權"罪成，但法院指他"歸案後認罪悔罪"，免其刑事處罰。

驚險逃亡

謝陽是中國著名維權律師，曾參與多項維權案件。 2015年7月11日，謝陽被湖南長沙警方帶走，拘留近一年半後，當局才首次准許家屬委托的律師會見。

不久後，律師就向外界轉述謝陽在拘留期間受虐的消息，引發國際關注：加拿大、澳洲、日本、瑞士及英國等七個歐盟成員會的駐華使館，聯署致信中國公安部，關注謝陽受虐，要求進行調查。

但這次揭露亦令與謝陽案件相關的人士陷入危機。

陳桂秋原為湖南大學環境工程系教授，在丈夫被帶走之後，與其他「709」被捕者的妻子一同發聲。謝陽遭酷刑的消息對外公開後，因受到極大壓力，陳桂秋決定帶著兩個女兒流亡。

「如果不離開（中國），我可能已經進監獄很長時間了。」陳桂秋說：「謝陽的酷刑公布後，國際社會反響巨大，（中國）國保要把這個件掩蓋下去，要把公布事件的人控制住，或施壓讓我們否認它。」

「這樣的情況下，我覺得我們離開是對案件最好的幫助。」

陳桂秋曾向美聯社披露，酷刑細節在網上公開的翌日，她就被當局約談了數小時，席間對方威脅她將失去在湖南大學的教授職位，女兒求學亦會受阻；之後她與兩名女兒嘗試從廣州前往香港，被警察告知她們已被限制出境，並一度扣留她的大女兒。

陳桂秋決定攜女兒出國。據美聯社報道，在美國「對華援助協會」的協助下，三人偷渡至泰國，凖備前往美國，但在泰國被當地警察找到並拘留。

美聯社報道指出，謝家小女兒是在謝陽夫婦赴美學習時出生的，具有美國公民身份，是華府積極營救的關鍵；美國使館介入事件，與中、泰人員在泰國機場斡旋，最終成功將三母女送出美國。

「在中國，我和我的女兒都是『危害國家安全』的人，時時受到監控和控制。」陳桂秋說：「到了美國，我們獲得了充分自由。」

陳桂秋希望謝陽能夠到美國與她們一家團聚，呼籲中國當局不要阻撓他出國。

謝陽案件時間線