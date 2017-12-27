妻子陳桂秋：謝陽妥協是為了和家人團聚
12月26日，著名維權律師謝陽，在湖南長沙中級人民法院被判「煽動顛覆國家政權」罪成，但法院指他「歸案後認罪悔罪」，免其刑事處罰。
「這完全就是作秀。」謝陽妻子、現流亡美國的陳桂秋向BBC中文表示：「法官、辯護律師、國保的集體作秀、一起演出的一場戲。」
陳桂秋堅稱，謝陽不只不應被判刑，本身就不應被判有罪：「謝陽根本沒有做顛覆政權的事情……（認罪）是在被控制狀態下的妥協。如果不妥協，他就會被判刑，這是明確的。每個人都嚮往自由，他選擇妥協我表示理解。」
陳桂秋指，謝陽的選擇在一些人之間引起了非議，這對謝陽構成了精神壓力。「謝陽雖然獲得釋放，但是要否認酷刑、認罪、自打嘴巴……我相信他內心很不好受。」
「精神酷刑」
陳桂秋相信，謝陽選擇「妥協」的主要原因之一，是為了與她及兩個女兒團聚。「對方要他否認受酷刑，他就否認，對方要他承認罪名，他就承認…」
「這是比肉體酷刑，更為殘酷的精神酷刑。」
與謝陽同日判刑的維權人士吳淦，堅拒認罪，被判處八年徒刑，陳桂秋認為官方是有意為之。「這種事是做給別人看的：『你不妥協，我就重判你』。」
「但709的任何一個人，謝陽、吳淦，還有目前生死不明的王全璋律師——他們全都應該被無罪釋放。」
對於外界的非議，陳桂秋表示各人都會有不同理解，也有自己的發言權。但她強調，事件中謝陽的法定權利是被當局剝奪的，「我就關注謝陽所受的非法待遇……這就是一場非法的演出秀。」
驚險逃亡
謝陽是中國著名維權律師，曾參與多項維權案件。 2015年7月11日，謝陽被湖南長沙警方帶走，拘留近一年半後，當局才首次准許家屬委托的律師會見。
不久後，律師就向外界轉述謝陽在拘留期間受虐的消息，引發國際關注：加拿大、澳洲、日本、瑞士及英國等七個歐盟成員會的駐華使館，聯署致信中國公安部，關注謝陽受虐，要求進行調查。
但這次揭露亦令與謝陽案件相關的人士陷入危機。
陳桂秋原為湖南大學環境工程系教授，在丈夫被帶走之後，與其他「709」被捕者的妻子一同發聲。謝陽遭酷刑的消息對外公開後，因受到極大壓力，陳桂秋決定帶著兩個女兒流亡。
「如果不離開（中國），我可能已經進監獄很長時間了。」陳桂秋說：「謝陽的酷刑公布後，國際社會反響巨大，（中國）國保要把這個件掩蓋下去，要把公布事件的人控制住，或施壓讓我們否認它。」
「這樣的情況下，我覺得我們離開是對案件最好的幫助。」
陳桂秋曾向美聯社披露，酷刑細節在網上公開的翌日，她就被當局約談了數小時，席間對方威脅她將失去在湖南大學的教授職位，女兒求學亦會受阻；之後她與兩名女兒嘗試從廣州前往香港，被警察告知她們已被限制出境，並一度扣留她的大女兒。
陳桂秋決定攜女兒出國。據美聯社報道，在美國「對華援助協會」的協助下，三人偷渡至泰國，凖備前往美國，但在泰國被當地警察找到並拘留。
美聯社報道指出，謝家小女兒是在謝陽夫婦赴美學習時出生的，具有美國公民身份，是華府積極營救的關鍵；美國使館介入事件，與中、泰人員在泰國機場斡旋，最終成功將三母女送出美國。
「在中國，我和我的女兒都是『危害國家安全』的人，時時受到監控和控制。」陳桂秋說：「到了美國，我們獲得了充分自由。」
陳桂秋希望謝陽能夠到美國與她們一家團聚，呼籲中國當局不要阻撓他出國。
謝陽案件時間線
- 2015年7月11日：謝陽在湖南長沙被帶走
- 2016年1月：謝陽被正式逮捕，罪名「煽動顛覆國家政權」
- 2016年11月21日：被關押近一年半的謝陽，首度獲准會見律師
- 2017年1月19日：謝陽家屬委托的律師陳建剛及劉正清，發表詳細的會見謝陽筆錄，公開謝陽被警方「酷刑」的細節，引發國際關注。翌日，陳桂秋即被當局「約談」
- 2017年2月：加拿大、澳洲、日本、瑞士及英國等七個歐盟成員會的駐華使館，聯署致信中國公安部，關注謝陽受虐，要求進行調查
- 2017年2月19日：陳桂秋與兩名女兒啟程逃亡至泰國，泰國欲將其引渡，華府介入斡旋
- 2017年3月2日：中央電視台播出謝陽、維權律師江天勇的影片，片中謝陽在鏡頭前否認曾受虐待，江天勇則表示謝陽受酷刑「是我編造的」
- 2017年3月17日：經華府介入，陳桂秋與兩名女兒飛抵美國
- 2017年4月：陳建剛及劉正清被「解聘」，換上律師賀小電，家屬斥賀為官方指派
- 2017年5月4日：陳建剛及家人在雲南一度被警方帶走
- 2017年5月8日：謝陽「煽動顛覆國家政權」案在長沙法院閉門審訊，法院對外公布稱謝陽承認指控並表示悔恨，並否認曾被酷刑。已被關押近兩年的謝陽獲准保釋，但仍被當局控制
- 2017年8月：江天勇被控「顛覆國家政權」案開審，指控包括指使陳桂秋編造「謝陽遭受酷刑」炒作。江後於11月被判入獄兩年
- 2017年12月26日：長沙中院宣判，謝陽被判「煽顛」罪成，因認罪悔罪免於刑事處罰