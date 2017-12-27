台灣國防報告：第一島鏈被突破考驗兩岸軍力

圖片版權 CNA Image caption 近日，中國大陸空軍飛機繞台灣巡航引發台海局勢緊張。圖為台灣國防部公布空軍拍攝的中共軍機畫面，圖中包含轟六轟炸機與台灣經國號戰機。

台灣官方公布一年多來的"中共擾台路徑"與國防報告，承認中方的跨島鏈戰鬥能力。過往第一島鏈地位，受到重大影響。

兩年一度公布的台灣"國防報告書"12月26日正式由台灣軍方發表，這也是台灣總統蔡英文上任後首次公開的兩岸軍力報告。台軍官方表明，在中國軍方注入大量經費下，兩岸軍力"失衡加速"。

台灣國防部同時詳實公布了這一年以來，中共軍力在台灣海峽周遭的演訓活動，包含23次共軍軍機與2次遼寧號航母繞台。報告並稱，中國軍事崛起與朝鮮核武是現今台灣的最大威脅，許多台灣媒體將其視為警訊。

台灣防衛面臨壓力

前國民黨立法委員、台灣國家政策研究基金會董事林郁方向BBC中文網表示，兩岸目前軍事情勢基本都平穩，但共機頻繁繞台，確實給台軍和國防部很大壓力，這是份"實話實說"的報告。然而，林郁方分析先點出共軍現階段的強大不是壞事，反能緩和內部的不安。

現任民進黨立委、隸屬於國防安全委員會的蔡適應則向BBC中文網稱，報告指台灣軍力要"重層嚇阻、守勢作戰"是務實的看法。他認為，台軍不求戰、也不懼戰，守護人民與民主價值理念很重要。

中國大陸國台辦發言人安峰山27日對台軍報告簡單回應"搞對抗、搞以武拒統是沒有出路的，台灣只有放棄台獨立場，才能真正維護兩岸和平"。對於大陸軍機頻繁繞台，安峰山則重申："例行訓練，久了就習慣了"。

圖片版權 Taiwan Ministry of National Defense Image caption 台灣軍方公布的數據指出，一年多以來，共軍飛機已經頻繁繞台飛行高達23次。

第一島鏈已失效？

台灣軍方這次在報告書中承認，中國空軍已經具備多層次火力、聯合防空與反導彈戰力，可以主宰第一島鏈以西地區的制空權。

所謂的第一島鏈，泛指日本列島以南的琉球諸島、台灣與菲律賓島島鏈帶。台灣軍方表明，中方的海空軍遠距作戰與兵力投射能力，已威脅到第二島鏈以西，意即日本小笠原諸島與帛琉群島以西區域。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 前國民黨立委、軍事專家林郁方指出，"第一島鏈的地位會漸漸弱化，美國現今則加速關島在內的第二島鏈經營"。

林郁方坦言，第一島鏈早已"失效很久"，現在中共更突破日本的對馬與津輕海峽，與非洲跟中東國家都有軍事合作。林郁方認為，與其說中國突破第一島鏈是針對台灣，不如說是向美國與日本等國宣示世界軍事大國的地位。

他認為，台灣現階段還不用把大陸每個軍事動作都帶入是"針對台灣"，因為中國想成為全球強國，突破第一島鏈有其必要。然而，繞台一定有對台灣施加壓力的成分，"畢竟當今兩岸是不來往，蔡英文也不認同九二共識，繞台戰術讓中共在電子作戰演練上有很好機會"。

蔡適應說，過去台灣戰略思維是強調島嶼西部迎擊陸方、東部是保存戰力。一旦航母與空機頻繁突破第一島鏈，代表台灣戰略思維勢必要進化，從西部防衛優先，轉為全島整體都要備戰。

面對兩岸問題，蔡適應評論，美日還是不會讓目前亞太秩序受到挑戰，"中美都各有戰略考量、這沒有對錯。但中方畢竟是威權體制，全世界對於這樣的極權軍事崛起，多少還是抱有不安"。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 民進黨立委蔡適應認為，美日台都要慎防第二島鏈被陸方滲透，會對台灣造成具體威嚇。

台灣戰略價值

過去台灣在美國假想的第一島鏈中，佔有極重要的位置，麥克阿瑟將軍曾稱台灣為"不沉的航空母艦"。近十年來，隨著中方海空軍力大量崛起，台灣周遭防空識別區頻遭突破，台灣的戰略地位受到極大威脅。

蔡適應分析，台灣作為中美日間的戰略緩衝區地位還是很重要。然而，台軍要提防中共在第二島鏈的滲透，一旦未來第二島鏈正式被牽制，會讓台灣陷入被包圍情勢，相當危險。

台海間是否有戰爭危機，蔡適應認為，中方一但想動武，除非直接海域封鎖，不然士兵人力集結、港口與機場補給都是根本問題。他說："現今軍事偵測科技發達，任何國家有大規模的軍事集結，各國衛星都能立刻判斷反應"。

林郁方則持不同態度："在導彈與核子戰爭的年代，過往島鏈國家代表的前方基地意義會變小，戰略價值將會下跌。軍事強國都有一發遠程導彈就可打擊遠方敵人的實力"。

"第一島鏈的地位會漸漸弱化，美國現今則加速關島在內的第二島鏈經營"。他分析，美方深知第二島鏈正開始受到威脅，"畢竟朝鮮一發導彈就可以到關島了"。