台灣講古：風雨飄搖的"婦聯會"和宋美齡

圖片版權 CNA Image caption 婦聯會是宋美齡在蔣介石政府到台灣之後成立的。

（注：本文不代表BBC立場和觀點）

最近台灣被認定是國民黨隨附組織的"婦聯會"因為改選主委成了媒體報導的重點，雖然現在許多年輕人可能不知道婦聯會，但是婦聯會以前曾經是個勢力龐大的組織。

全名叫做"中華民國婦女聯合會"的婦聯會，最早的時候是蔣介石的夫人宋美齡認為隨著國民政府到台灣的軍眷和許多陣亡軍人的遺屬缺乏照顧、生活困難，為了照顧這些軍眷和遺屬就成立了"中華婦女反共抗俄聯合會"、後來再改名"中華婦女反共聯合會"，到了1996年再改成現在的名稱。

反共抗俄年代

宋美齡在二戰的時候，就曾經組織了新生活運動促進總會婦女指導委員會，鼓勵婦女投入不同的領域協助對日的戰爭，當時共有一百多個不同的婦女團體，二戰結束但是國共內戰隨即到來，蔣介石政府敗走台灣，也有不少婦女團體跟隨國民黨政權到了台灣。

出於政治上的需要，便由宋美齡在1949年出面整合這些零散的婦女團體隨後成立了單一的組織，也就是如今婦聯會的前身，當時首要任務是安頓隨軍來台的軍眷，因此便在台灣各地興建眷村。以台北為例，就有"婦聯新村"、"婦聯二村"等由婦聯會出面募款興建的眷村。

在1950年代，婦聯會也提供軍眷縫紉、裁縫、食品製作等職業教育，以便軍眷賺錢貼補家用，並且安排在眷村放映電影、戲劇演出，一方面進行精神教育、一方面提供免費的娛樂。眷村到現在雖然都已經改建，但是基本上仍然是台灣統派據點，其中婦聯會扮演了很重要的角色。

圖片版權 VICTOR CHAN Image caption 婦聯會被民進黨政府認定是國民黨的隨附組織，其資產因此成了不當黨產。

遺屬照顧

婦聯會也成立華興中小學、復興中小學等學校，其中華興中小學原本稱為華興育幼院，最早是為了安置一江山戰役中陣亡軍人子女而成立。後來在1960年代，台灣的金龍少年棒球隊贏得世界錦標，但是卻面臨升學之後，便可能要放棄打棒球的問題，故而特別免費保送進入華興中學就讀。

隨後只要是贏得錦標的少年棒球隊都比照辦理，報送進入華興中學就讀，一直持續了30多年，所以不少棒球人也認為婦聯會在棒球奠基台灣出了不少力氣。宋美齡相當重視華興中小學，在當年身體健康許可的時候還時常到學校巡視，並與學生談話，

復興中小學則被認為是"貴族學校"，早年招收的學生，家庭必須有相當的財力或者社會地位，如國民黨前主席連戰的兒子連勝文、連勝武、知名演員劉若英、知名歌手庾澄慶、最近因為拍賣天價古瓷而聲名大噪的聯電集團董事長曹興誠以及蔣經國的兒子蔣孝武等人。

1950至1960年代期間，小兒麻痺在台灣肆虐，許多小孩受害、導致肢體變形，但是卻無力治療或者矯正，​​宋美齡在1960年延請美國專家來台設立振興育幼院，收容小兒麻痺症病童並提供矯正、治療以及復建。

振興育幼院在1967年改製成為振興醫學中心，成為台灣殘障兒童治療矯正的重鎮。後來台灣加強小兒麻痺症的預防，受害民眾日益稀少，振興醫學中心在1994年再次改製成為以心臟外科為強項的振興醫院。

婦聯會也通過僑界、留學生的方式積極發展海外分支，舉辦介紹烹飪、繪畫、服飾等文化活動、建立和外國官員夫人的私人友誼、協助國民黨政府進行外交工作。有些相關的分支到現在還市場舉辦活動，但是已經縮小成為成員之間彼此交流。

圖片版權 CNA Image caption 台灣內政部長葉俊榮（左）向婦聯會下達了"最後通牒"。

資金來源

從前面的這些例子看來，婦聯會不但見證了台灣從1949年之後的發展歷史，同時也扮演了很重要的角色、執行了許多以民間之力恐怕難以達成的工作，但是婦聯會之所以能夠達成這些工作，主要就是當年的資金以及財產是現在所稱"黨國不分"。

不論是興建眷村、照顧軍眷、興辦學校和醫院，都需要相當的資金，為了籌措經費，於是在1955年，當時以國民黨黨員為主的台灣省進出口商業同業公會發起了"勞軍捐"，也就是進口商每進口一美元的非民生必需品貨物，就必須捐出0.5元新台幣，後來1981年改為0.3元、1987改為0.2元，這個"勞軍捐"所得款項中三分之一交由婦聯會運用。

不過按照台灣不當黨產處理委員會的調查，婦聯會還有其他的資金來源，例如在1970年代，台灣的電影票上都會印有"附加勞軍捐"的字樣，經由這個方式收取的款項也有相當一部分流向了婦聯會。1949年到1967年之間，國民黨政府也曾經開徵"防衛捐"，婦聯會一樣地取得資金，不當黨產處理委員會說，除了這些來源之外，另外還有棉紗附捐以及政府部門的撥款。

婦聯會名下資產的取得也是爭議的焦點，例如復興中小學的現址就被民進黨指責是以當年低價所購的日本遺留財產換得的，被民進黨形容是"標凖的國產變黨產"，​​後來又因為婦聯會失​​去董事會席位而成為"黨產變私產"。

但是婦聯會堅持該會不是國民黨的隨附組織，只不過政府和輿論似乎並不這麼認為，威權時代的"黨國不分"成了婦聯會所稱的"原罪"、曾經在台灣扮演舉足輕重角色的婦聯會現在卻是政府追查的重點對象。

目前婦聯會承認名下的資產是381億元新台幣（約合87億人民幣、13億美元），政府方面要求婦聯會能夠"組織民主轉型、資產回歸國庫、資產接受公共監督"。組織民主轉型方面在前幾天選出新的主任委員之後算是完成了一大半，接下來的兩個要求就要看新選出的主任委員如何與政府協商、達成共識，才能決定這個曾經在台灣歷史上扮演重要角色的組織是否能夠存續下去，在風雨飄搖中成立的婦聯會現在面臨的是風雨飄搖的未來。