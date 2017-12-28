中國遊客大巴冰島發生車禍一死多傷

圖片版權 Getty Images Image caption 事發地點為冰島南部維克鎮（圖為首都雷克雅未克）

據中國駐冰島大使館消息，一輛旅遊大巴在冰島南部發生車禍，車上載有40多名乘客，都為中國人。

車禍已造成一人死亡，另有十餘名傷勢較重者已被送往醫院接受治療。

中國駐冰島大使館發表通報提醒遊客。「冰島冬季氣候惡劣，請前往冰島的中國公民務必注意人身及交通安全。」

側翻

通報中介紹，事故發生在冰島南部維克鎮附近，距首都約250公里左右。

路透社援引警方消息稱，這輛載有中國遊客的大巴與一輛載有立陶宛遊客的車輛相撞後，側翻到主路旁。

路透社表示，載有立陶宛遊客的車輛上無人受傷；大巴上的一名中國乘客當場死亡，另外十二名不同程度受傷的乘客被直升機送往最近的醫院。

留學生

中國中央電視台採訪到一位路過事發地參與救援的冰島當地華人導遊，據該導遊介紹，這輛大巴上的遊客是在英國留學的中國學生。

中國駐冰島大使館工作人員向澎湃新聞表示，目前收到很多電話，主要是著急的家長打電話來。另外，事故原因警察正在調查，還沒有公布結果。

冰島黃金旅行公司導遊斯韋恩在接受中國中央人民廣播電台採訪時稱，昨天經過該地段，路面結滿了冰，斯韋恩有35年的駕齡，也只敢低速駕駛（每小時16到17公里）。

斯韋恩建議在這個季節來冰島旅行不要選擇自駕遊，因為遊客缺乏在結冰的路面上開車的經驗。

去年10月，一輛載有41名乘客的大巴在冰島發生事故，造成7人受傷，其中兩人傷勢嚴重。車上所載大部分是中國人。

中國遊客激增

圖片版權 Getty Images Image caption 極光吸引不少中國遊客

冰島擁有優美的極地風光，再加上近年來冰島貨幣貶值，冰島遊受到越來越多中國遊客的青睞。

據《冰島評論》報道，2015年前往冰島旅遊的中國遊客超過48000人，同比增長近一倍，佔當年外籍遊客總人數的3.8%，而五年前該數字為1.1%。

路透社援引冰島旅遊局的數據顯示，在過去6個月中，約有4.75萬中國人到冰島旅遊，佔同期遊客總人數的3.6%。