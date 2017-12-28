回國期限還剩3天 賈躍亭會回中國嗎？

圖片版權 Reuters Image caption 自7月以來，賈躍亭一直待在美國。

"下周回國賈躍亭！"這句話已經成為2017年中國網絡上的流行語。

作為樂視控股的創始人，賈躍亭曾經是中國富豪排行榜上的常客，也是"成功者"、"造夢者"的代表。但從2016年底開始，隨著樂視系企業的資金鏈危機不斷發酵，這個名字總是和負面消息聯繫在一起。

賈躍亭此前對內地媒體透露，他在國內有約400億元的資產被凍結，樂視系負債200多億，賈躍亭承擔其中100多億債務的擔保責任。

他在今年7月4日前往美國，之後一直沒有回到內地。

本周，北京證監局的一份《關於責令賈躍亭國內履責的通告》再次將賈躍亭推上了風口浪尖。

通告責令賈躍亭於2017年12月31日前回國，切實履行公司實際控制人應盡義務，配合解決公司問題，妥善處置公司風險，切實保護投資者合法權益。

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時間不多了，賈躍亭面臨什麼樣的抉擇呢？

為什麼不回國？

賈躍亭在國內面臨的麻煩有兩個方面：明顯的債務問題和由於敏感不太被提及的政治問題。

4月16日，樂視繋上市公司樂視網發佈停牌公告； 6月28日樂視網股東大會上，賈躍亭表示"這次的困難出乎意料"；7月4日晚間，樂視網發表公告，稱賈躍亭及樂視控股所持有的樂視網股份已有99.06%被凍結。7月6日樂視網表示，賈躍亭已辭去樂視網董事長一職，退出董事會，不再擔任樂視控股的法定代表人。

今年11月，賈躍亭曾在接受騰訊專訪時透露，包括非上市體系股權、地產和上市公司體系股權在內，他在國內共有約400億的資產被凍結。他還說，整個樂視的負債大約有200多億元，其中100多億由他承擔連帶擔保責任。

賈躍亭表示，債務糾紛會涉及到他，他可能會被限制出境和消費。

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目前一些機構和供應商已經在內地起訴樂視，一位不願具名的中國律師對BBC中文表示，如果賈躍亭回國，他有可能會被債權人申請限制離境。

今年12月，由於與平安證券和華福證券的債權糾紛，北京市三中院兩次把賈躍亭列為失信被執行人，也就是俗稱的"老賴"。根據相關規定，人民法院可以限制失信被執行人在國內的高消費行為，比如不能乘坐飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位，不能購買不動產或新建、擴建、高檔裝修房屋，不能租賃高檔寫字樓等場所辦公，子女不能就讀高收費的私立學校等。

賈躍亭與令完成

BBC中文記者周衛 分析：

賈躍亭在2004年創辦了樂視網。2010年，在一片質疑IPO數字造假的聲音中，樂視網在創業板成功上市，消息人士稱，樂視網上市有得到了前中辦主任令計劃的弟弟令完成的幫助。

賈躍亭於2004-2005年間結識令完成。2008年，令完成出資成立北京匯金立方投資管理中心。而在2007年，賈躍亭借用他山西老友的身份證註冊了一家名為傑威森的公司，傑威森在次年投資了令完成的匯金立方。

接下來的幾年內，匯金立方投資了多家公司並使這些公司上市。上市後，匯金立方開始陸續套現。

目前，令計劃已在獄中服刑，而令完成一直躲在美國。

不回國能躲避麻煩嗎？

上述律師表示，雖然北京證監局點名要求賈躍亭回國，但這個通知對賈沒有法律約束力，只能起敦促作用。

該律師告訴BBC中文，法律上證監局沒有義務下發這種通知。只是樂視事件影響太大，所以這個通知可以看作是監管部門不得不做的一種表態。

對於樂視在國內面臨的債務問題，該律師稱，從公司法和證券法的角度，對於公司的債權，原法定代表人和實際控制人只要出資到位，並不用負其它法律責任。

但賈躍亭對以個人名義作出擔保負有擔保責任。「如果擔保了被起訴，依法就會判其履行擔保責任。判決生效後，就會執行其名下財產，與他在國內國外無關。」

而對於賈躍亭在美國的財產，中國官媒近日發聲，稱其在美國的財產也並非沒有辦法裁決。《人民日報》海外版旗下公眾號"俠客島"25日發文稱，賈躍亭的問題屬於民事糾紛，如果債權人在國內對賈躍亭本人發起訴訟，即使賈躍亭本人不親自回國出庭，根據中國《民事訴訟法》，中國法院可以請求美國法院協助承認和執行判決。

不過文章中也承認，實際操作中這種方式難度較大。

賈躍亭現在在美國幹什麼？

就在北京證監局下發通知的兩天前，前盛大文學CEO侯小強在微博上表示，在洛杉磯見到了賈躍亭夫婦，並且試駕了FF91。目前他已刪除相關微博。

而賈躍亭本人也在聖誕節當天發微博，祝福「所有FF人聖誕快樂」。

FF91是電動汽車初創公司法拉第未來（Faraday Future）的首款量產車型， 而FF的目標是挑戰特斯拉（Tesla Motors）在這個領域的領導地位。

辭任樂視繋上市公司職務後，賈躍亭出任樂視汽車生態全球董事長，併發表聲明稱自己辭去上市公司CEO和其他職務就是為了全力以赴實現FF91的最快量產上市。

圖片版權 Getty Images Image caption 賈躍亭說，在美國的主要目的是為FF融資。圖為2017國際消費電子展期間舉行的FF發佈會上，賈躍亭與FF高層在FF91前合影。

騰訊在專訪他的文章中寫道，賈躍亭現在的身份是FF的創始人。

在專訪中賈躍亭表示，自己有回國計劃的時間點，但首先要完成FF的A輪融資。一旦回國可能不能再來美國，那FF的融資就"沒戲了"。

賈躍亭還說，考慮用FF項目的未來個人收益，優先償還自己承擔的相關債務，並稱「100%夠還」。

本月早些時候，有中國媒體援引FF內部員工消息稱，FF已經獲得一撥10億美元的融資，引發了對於投資方背景的一系列猜測與討論，不少被傳與此有關的公司紛紛闢謠。隨後經濟觀察網引用FF一公關人士表述稱，融資還未到位，「還在等消息」。

7月份發表聲明時，賈躍亭曾說，對於樂視的挑戰，自己會承擔全部責任，對員工、用戶、客戶和投資者也會盡責到底。

究竟如何負責，何時負責，關注這個問題的人越來越多了。

BBC專訪回顧：勢言打破蘋果模式的賈躍亭