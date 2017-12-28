觀點：青年軍"被搜索"為新黨打開生路？

圖片版權 CNA Image caption 侯漢廷（左）與王炳忠（右）是新黨年輕一代中的敢言人物。

（注：本文不代表BBC立場和觀點）

旗下青年黨員被檢調單位以涉及"共諜案"而被搜索，造成軒然大波、這會是在台灣被視為統派政黨的新黨衝出一條生路的機會嗎？

新黨的成立源自於1993年李登輝接任國民黨主席，造成當時黨內"新國民黨連線"為主的一批國民黨黨員不滿、脫黨出走，成立了這個當時以"第三勢力"作為訴求的政黨。

一度輝煌

1994年到2000年之間是新黨最輝煌的時代，許多選民認為新黨可以成為國民黨和民進黨之外的第三選擇，一度在立法院成為"關鍵少數"，但是後來黨內多次的內訌加上2000年總統大選之後，許多支持者轉向支持親民黨，新黨在台灣政治的影響力便一直滑落。

到了2008年，統派色彩相近的馬英九贏得總統大選，在"國新合"的口號之下、新黨的黨員更是流失嚴重，一度在台灣政壇發光發熱的新黨到了現在，就只剩下2席市議員。

基本群眾

從2016年總統和立法委員選舉的得票來看，沒有推出總統和副總統候選人的新黨雖然推出兩名立委候選人，但是沒有當選，不過決定不分區立委席次的政黨票，全台總共獲得51萬多張。

從這點來看，新黨仍舊有相當程度的支持者，未必如一些評論人士所形容的該黨已經"泡沫化"。此外，新黨以統派政黨之姿受到中國高層的禮遇，雖然不見得能夠被大部分民眾所接受，但是對部分特定的群體還是有相當的吸引力。

新黨被外界詬病的問題除了統派色彩強烈之外，還有該黨的內部問題。黨主席郁慕明從2002年就任以來已經15年，因此被形容是"從未經歷黨內民主的萬年主席"，而包括郁慕明在內的黨內高層或者知名黨員在中國經商也時常被拿出來做文章。

圖片版權 CNA Image caption 檢調單位清晨分別前往王炳忠等人住處搜索引起了輿論的非議。

年輕一代

這次因為涉及​​"共諜案"而被檢察單位依"證人"身份傳喚和搜索的王炳忠、侯漢廷等4個人算是新黨的年輕一代，但是看媒體對其的報道，大多是以揶揄的口吻。此外，郁慕明形容王炳忠"成事不足敗事有餘" 的一席話，似乎顯示這4人在新黨雖然頭銜很高、但是黨內地位到底如何？

黨內的高層一再以"小孩子"來形容王炳忠等人，或許是想要為他們開脫嫌疑，但是也顯示了在新黨排資論輩當中，王炳忠等人也許可以算是新黨的知名人物，但是恐怕難以算是新黨的"核心人物"。

不過對新黨而言，王炳忠等人可以說是向北京展現新黨年輕一代力量的"樣板"，相較於國民黨和親民黨在歷次與北京高層領導人會面的場合上都缺乏年輕人的面孔，王炳忠等人到北京和習近平握手的畫面，的確是其他泛藍政黨所欠缺的。

王炳忠等人對台灣的年輕人有多少的號召力，可能是一個需要思索的問題。從台灣歷次選舉的結果來看，中共在台灣年輕人心目中的形像有很大的改善空間，以中共作為選舉的後盾、以"統一"作為主要訴求，在台灣可能不是一個明智的選擇。

圖片版權 CNA Image caption 新黨的支持者指責搜索王炳忠等人住處是"綠色恐怖"。

藍綠之爭

新黨在幾次選舉的成績一次不如一次，在許多評論人士看來，就是不能"創造社會共鳴的主題"。從過去的經驗來看，台灣的選民對藍綠光譜偏向極端的政黨都有相當的疑慮。新黨在2016選舉中得票滑落，而光譜另一端的台灣團結聯盟也是從2012年的第三大黨到2016年年初黯然宣佈解散。

在台灣，一個政黨長期沒有能夠贏得重要選舉席位的話，這個政黨的前途就岌岌可危，這也是新黨現在面對的問題。另外一個問題是，雖然台灣的政治很容易就會被操作成藍綠對峙，但是同屬"泛藍"的新黨從來沒有辦法佔據領導地位。

而近年來統派屬性的政黨陸續出現，多少也對新黨帶來威脅，而且新黨和北京的互動愈熱絡、該黨"捍衛中華民國"的立場就愈會被外界質疑，成為就算是深藍一派都很難接受的政黨。