中國的今日頭條、鳳凰新聞手機客戶端被當局指控「持續傳播色情低俗信息」、「違規轉載新聞信息」。兩家公司表示會認真整改。這是中國另一起案例，證明其加強互聯網管控的決心。

審查不到位

據中國官方新華社報導，國家互聯網信息辦公室星期五（29日）指導北京市網信辦分別約談兩家企業負責人，責令企業立即停止違法違規行為。

當局指，兩家公司的手機客戶端「違反國家有關互聯網法律法規和管理要求，傳播色情低俗信息，存在嚴重導向問題，對網上輿論生態造成惡劣影響」。

其中，今日頭條手機客戶端「違規轉載新聞信息」，且「標題黨」問題突出，「嚴重干擾了網上傳播秩序」。

鳳凰新聞手機客戶端「違規自採和轉載新聞信息，擾亂了網上傳播秩序」。

兩家公司負責人表示，會嚴格落實要求，就相關問題進行自查自糾，並分別對問題嚴重的頻道暫停內容更新，加強網站業務和人員管理。

根據易觀千帆發出的排名顯示，今日頭條APP日均活躍用戶有6723萬，而鳳凰新聞APP則有1728萬。

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算法推薦有問題？

人民網之後發表評論文章，加以討論網絡新聞平台的「違規行為」。

文章特別批評這些平台的「算法推薦」問題，指這「不靠譜」、「沒底線」。

「算法推薦」是指，根據用戶點擊紀錄，用算法分析用戶喜好，以個人化推送相似度高的信息。

全球不少網絡新聞平台、以至臉書（Facebook）、推特（Twitter）也採取類似手段，名義是向用戶一些個人化信息，早已有評論指，這種措施加劇了互聯網變得兩極化，有時會為用戶提供相對的廣告，亦被質疑涉及私隱問題。

文章批評，這種算法背後，是「網絡商家的精心設計」，為了得到廣告商的青睞、追求流量而發出低俗信息。

人民網舉例指，如果在手機看過「無痛分娩」的新聞，APP頁面推薦的新聞包括「兒媳虐待婆婆將其趕出家門，一年後婆婆坐著豪車回來，兒媳傻了」、「人性的慾望，別不好意思看」，並配有誘惑配圖，往下翩還有「不堪的黃段子、明星不靠譜八卦、神怪迷信的一驚一乍」。

人民網指，這些令「污染青少年，侵佔有益閲讀空間，甚至損害社會道德」。

「時政新聞常常在寒風中孤獨地挺立，與這些低俗信息形成強烈的反差。」文章寫說。

中國國家主席習近平曾經說：「網絡空間是億萬民眾共同的精神家園。網絡空間天朗氣清、生態良好，符合人民利益。網絡空間烏煙瘴氣、生態惡化，不符合人民利益。誰都不願生活在一個充斥著虛假、詐騙、攻擊、謾罵、恐怖、色情、暴力的空間。」

他稱，「互聯網不是法外之地」，「沒有哪個國家會允許這樣的行為泛濫開來」。

人民網呼籲企業細味習近平的「苦口婆心」，強調網上新聞信息管理是要「淨化」，而非「管死」。

有觀察人士認為，中國當局所謂「淨化」互聯網，意在「審查網絡」，「打壓言論自由」。中國當局近期加強互聯網管控，即使是網絡新聞平台，也需要得到國家牌照。

今年以來，中國當局正向多個互聯網公司罰款和責令整改，例如騰訊、新浪微博、百度，在9月就被罰款。