圖片版權 Getty Images Image caption 野生動物保護人士認為，每年有3萬隻非洲大象被盜獵者殺害。

中國一直是世界上最大的象牙市場之一。但2018年起，所有關於象牙與象牙製品的交易在中國都是違法行為。

此舉被稱讚為保護世界大象數量做出的重大進展。

野生動物保護人士認為，每年有3萬隻非洲大象被盜獵者殺害。

中國官方媒體表示，過去一年未經處理的象牙價格已經下降了65%。同時新華社報道稱，中國查獲的走私象牙數量也減少了80%。

這一禁令於2016年宣佈，並在2017年最後一天正式生效。

據新華社報道，中國已有67家註冊登記的象牙加工和銷售場所被關閉，剩餘的105家單位計劃在2017年12月31日前關停。

中國國家林業局官方微博發表的一條帖文中提到，「如果今後商家和您說，『這是國家批准的象牙專賣店』……他一定在忽悠您以身試法」。

新華社稱，在姚明等許多名人的支持下，中國在象牙禁令生效前開展了「史上最大的公眾宣傳活動之一」。

圖片版權 Other Image caption 姚明等名人發聲支持象牙禁令。

世界自然基金會(WWF)表示，「很高興看到世界上最大的象牙市場關門」。該機構非洲幹事弗雷德·庫馬（Fred Kumah）在博客中寫道，「這是非常關鍵的一步，應該會對在非洲的大象保護起重要推動作用」。

「雖然目前全世界都在讚揚中國對打擊區域非法野生動物貿易起到的領導作用，但我還是不由自主會想到，在中國和非洲，前面的任務仍然十分艱巨。」

你的器材不支持播放多媒體材料 象牙貿易如何危害人命？

庫馬寫道，雖然目前禁令在中國國內取得了很大的公眾支持，但還是有一些人沒有意識到禁令已經生效，因此他敦促應該繼續加強相關方面的教育。

國際公益組織野生救援（WildAid）執行總裁奈彼德（Peter Knights）表示，這一禁令是「減少盜獵大象的最重要一步」。

他說，「由於中國禁止商業性象牙銷售，在2018伊始，我們可以希望大象會更加安全了」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國稱象牙禁令獲得了公眾的廣泛支持。

然而香港並不在禁令範圍內，有人對此表示擔憂。香港是重要的象牙交易中心，其大部分顧客被認為來自中國大陸。

香港擬於2021年全面禁止象牙貿易。

根據聯合國瀕危野生動植物種國際貿易公約(CITES)，中國此前已經禁止銷售1975年以後獲得的象牙。

但一直以來有批評指，允許公開銷售其他象牙產品推動了對象牙社會地位象徵的需求，也使得非法貿易愈演愈烈。

國際社會已經在1990年禁止象牙貿易。