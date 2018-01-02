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台灣官方12月18日宣佈，將於未來換發新版的晶片護照，強調防偽功能升級，增加許多先進技術。台灣外交部同時說，會在內頁中增加台灣鄉土風景與特色地標。

只是，該批護照卻在發放後，被民眾發現其中的內頁，誤植到美國華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport），讓台灣護照出現美國風景。

外交部起先否認，並稱那是台灣的桃園國際機場，隨後在聖誕節時承認「用錯圖片」，且有55萬本印製的護照受到影響，已經發放285本。

外交部領事事務局對此解釋，當時負責設計的中央印製廠人員在繪製圖案時，錯誤擷取了網路上標示為桃園國際機場，實則為杜勒斯機場的圖片。外交部也做出第一波懲處，將現任局長陳華玉降職，前任局長、駐加拿大代表龔中誠調回台灣。

這起事件也讓外交部受到外界批評。國民黨立委許毓仁表示，這是嚴肅的國格問題：「護照代表國民出國的唯一身份，護照圖案是主權象徵與國家地位，這種錯誤會造成不必要的政治聯想」。網友也對此諷刺「台灣成為美國第51州了」。

「再花公帑」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 台灣外交部領事局副局長蔡幼文表示，已經印製的55萬本內頁錯誤護照，將會用1美元的「防偽貼紙「貼在錯誤頁

原先外界預估重印費用將高達2.2億台幣（約740萬美金），台灣外交部召開記者會表示，將用新款「防偽貼紙」貼在印錯的頁面上，成本為一張30台幣（約1美金）。當局估計全部更新費用為55萬美金。

這樣的做法，引起正反兩面評價。國民黨立委曾銘宗表示：「台灣護照未來出現一種貼過，一種沒有貼過的版本，恐會讓其他國家移民官困擾」。而執政的民進黨立委王定宇則表示，避免再度大花公帑重印「算是大錯中的小對」。

外交部也在網站上發表道歉聲明，甚至還有傳言指稱，外交部長李大維會對此「負起責任」，台灣總統府則是嚴厲否認傳聞。

不少網友批評，無論花大小錢，都是國民辛苦納稅金。再者，這種貼紙可能會造成未來出國不便，想自行撕掉。但外交部發言人李憲章表示：「護照更改後、樣式都會通知各國政府，因此貼紙屬於護照一部分，私下即是毀損護照」。

「概念相同」

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣護照內頁出現美國華盛頓杜勒斯國際機場的圖片

遭到台灣官方誤植的杜勒斯機場主航廈於1962年建成，外型採用弧型狀，如雙翼翱翔的態勢。

負責桃園國際機場第一航廈改善工程的團紀彥建築設計事務所曾對《台灣建築雜誌》表示：「第一航廈建造於1979年，可以看出建築本身有受到美國華盛頓杜勒斯機場的影響。」

而或許就是這樣的概念極為相似，造成台灣設計方在圖片上的「誤判」。台方雖然聲稱，是從觀光局的圖庫與攝影作品中挑選。但網友也發現，如果用谷歌圖片搜尋「桃園機場」，也會出現一兩張杜勒斯機場的照片，懷疑根本是設計團隊「用谷歌找圖設計護照」。

過往台灣由於統獨的爭議，部分獨派人士也會印製「台灣國」貼紙，自己貼在護照上前往其他國家。昔日國民黨執政時，曾對此大力反對，並認為貼貼紙是「護照變造」，不會被其他國家承認。

由於兩岸局勢，台灣也規定一但台人領有中國大陸護照，即違反兩岸條例，台灣護照將自動被註銷。過往曾發生台人在大陸，為求便利申請前往俄羅斯的一次性護照，而被台灣當局註銷護照的案例。