Pokemon Go計劃登陸中國 現在才來晚不晚？

圖片版權 NOEL CELIS Image caption 精靈寶可夢Go曾在菲律賓人氣太高，導致當局禁止在政府辦公室內玩這款遊戲。

開發遊戲精靈寶可夢Go（Pokemon Go）的公司Niantic宣佈，計劃在中國發行這一款抓精靈遊戲。

Niantic接受《金融時報》訪問時表示，該公司與中國公司網易達成協議後，這款增強現實（Augmented Reality）遊戲將登錄中國。

中國有政策規定，外國公司要想在中國推出網上內容時，必須要與中國境內企業進行合作。

Niantic沒有提及精靈寶可夢Go登陸中國的具體日期。

中國為何要等這麼久？

精靈寶可夢Go於2016年發行，發行後在全世界都非常成功。

遊戲中，玩家使用智能手機在現實生活裏尋找、捕捉遊戲中的虛擬精靈，隨後用自己捕捉到的精靈與其他玩家對決。

這種遊戲模式被稱為AR+LBS，即增強現實技術與基於位置服務結合的遊戲產品。精靈寶可夢在海外流行後，中國許多遊戲廠商也試圖研發這種模式產品，也有公司試圖引進這款遊戲。

2017年1月，中國廣電總局表示，這類遊戲對地理信息安全、社會交通安全和消費者人身安全存在威脅，「出於對國家安全與人民生命財產安全的高度負責」，暫不受理審批此類遊戲。

也有分析表示，精靈寶可夢遊戲依托谷歌地圖，而谷歌服務在中國被封鎖，這可能也是該遊戲遲遲無法進入中國的一個原因。

網易在中國遊戲市場份額不小。據中國媒體報道，2016年網易遊戲全年收入達到279.8億元，與騰訊合佔中國遊戲市場收入的六成。

另一方面， 「王者榮耀」與逃殺生存類遊戲等偏向關係鏈社交的組隊遊戲目前在中國比較流行，精靈寶可夢這類AR+LBS遊戲能取得多大的成功是個很大的未知數。

競爭時間

Niantic執行總裁約翰‧漢克（John Hanke）告訴《金融時報》，他們「肯定」想要讓自己的遊戲進入中國這個世界最大移動市場。

漢克表示，精靈寶可夢的流行使得公司現金充足，並且為公司擴張打下良好基礎。最近他們籌集了一筆兩億美元的投資，這也有利於公司擴大規模。

漢克稱，雖然該遊戲玩家數量已經急劇減少，但仍有一部分「堅實」的核心玩家在玩。

他說，通過發行精靈寶可夢，Niantic在技術和政策方面已經積累了很強的專業能力，這種優勢也會被運用在未來推出的遊戲裏。

Niantic的下一個大型遊戲與大受歡迎的哈利波特故事系列有關。漢克說新遊戲有潛力吸引大量用戶。這款遊戲預計於2018年下半年上市。

2018年，Niantic可能會面臨谷歌、蘋果、臉書（Facebook）、色拉布（Snap）等公司的挑戰，這些公司都已為開發者發佈AR工具包。此外，中國網絡零售巨頭阿里巴巴也已經宣佈，計劃利用AR幫助其商業伙伴。