「共諜」價碼曝光？新黨堅稱王炳忠「只是證人」

圖片版權 CNA Image caption 王炳忠在周二晚間召開記者會。

台灣檢方宣佈「陸生共諜」周泓旭案偵查終結，並羅列對台統一工作「價目表」。證人王炳忠則否認「接受國台辦1500萬」的指控，並稱將對「違反事實」報道的媒體提告。

台灣台北地方法院檢察署周二公布（1月2日）陸生周泓旭涉嫌違反國家安全法的偵查結果。新聞稿指出，將周泓旭的隨身硬盤資料還原後，取得若干違反國家安全法的證據，「共諜價目表」也隨之曝光。

檢方表示，周泓旭在2014年陸續結識現任新黨幹部的王炳忠、侯漢廷、林明正，同年年底接受國台辦指示擔任聯繫窗口，參與王炳忠等人運作的「燎原新聞網」、「星火T計畫」等統戰相關工作，提供資金並回報王炳忠等人的工作計畫及成果。

新黨發言人王炳忠周二晚間回應偵查結果，表示自己在案中始終是證人身份，並未涉案。他稱偵察結果公布的全是周泓旭個人硬盤的資料，他在12月19日被以證人身份訊問之前對這些事「毫不知情，聞所未聞」。

王炳忠稱「王炳忠年拿國台辦1500萬發展共諜組織」等報道違反事實，要求媒體更正，否則將在1月3日對他所提及的媒體提告。

新黨也在周二晚間發佈新聞稿表示，檢方公布的資料只有周泓旭是被告，但檢方新聞稿「卻有含沙射影之嫌，誤導社會大眾以為王炳忠等人也是被告」，新黨嚴正澄清並表達強烈抗議。

台灣中央社報道，大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光周二晚對於北檢新聞稿的指控內容，僅簡短回應稱："你所提到的台灣有關機構1月2日下午披露的指涉國台辦的有關內容，純屬無稽之談。"

在12月19日王炳忠等人被搜索調查後，國台辦發言人安峰山譴責台灣當局對主張兩岸和平統一的力量和人士肆意打壓和迫害。中國官媒《環球時報》也聲援王炳忠。

「共諜價目表」？

圖片版權 CNA Image caption 新黨召開記者會回應調查結果。左二為王炳忠，右一為侯漢廷。

台灣法務部調查局2017年3月收押2016年自台灣國立政治大學企業管理研究所畢業、自稱來自中國遼寧省的周泓旭。情報資料指出，周泓旭利用學生身份發展共產黨間諜組織。中國大陸國台辦發言人馬曉光表示此事是台灣方「蓄意捏造，製造事端」。

根據檢方新聞稿，「星火T計畫」旨在結識台灣軍方人員，與之深入交往取得情報，依照交往程度有不同金額的獎勵。

在線上與軍方或有軍方人脈者建立聯繫有3000元新台幣（約658元人民幣）

在網路上定期互動交流獎金5000新台幣

相識見面獎金10000元新台幣並且可報銷餐費

私約談心並「接受小組與上級機關直接指導」獎金50000元

檢方稱，王炳忠成立的新媒體「燎原新聞網」是「星火T計畫」的平台之一。而檢方從周泓旭處取得中國國台辦資助燎原新聞網的工作報告指出，截至2015年底，啟用資金實到20萬美元，而王炳忠之父保管過程中不慎遺失2萬美元，因此目前可用資金有18萬美元左右。國台辦並承諾一連三年，每年資助1500萬台幣（約329萬人民幣）供王炳忠使用。

燎原新聞網是什麼？

圖片版權 FACEBOOK Image caption 燎原新聞網粉絲專頁截圖。在發稿時按讚數已突破4000人。

燎原新聞網的Facebook粉絲專頁成立於2016年2 月，有3000多人按讚。「共諜價碼」新聞曝光後，燎原新聞網「一夜漲粉」至4000多人，網民在幾個小時內湧進粉絲專頁留言。

有網民留言「我要來報名當匪諜拿錢」、「這種粉絲頁也值1500萬？」。

燎原新聞網的主網站標語是「星星之火，點亮台灣，榮耀中華」，網站內容是兩岸新聞和時事評論。

根據檢方新聞稿，周泓旭在工作報告中指出燎原新聞網的寫手「側重寫作、演講能力訓練，重點在培養能寫能戰，思想過硬的統派青年。」

王炳忠在記者會上說，成立燎原新聞網是「在新媒體方面也能建立起一個自己可以發聲的平台」，他更舉出國民黨、民進黨及其他社運組織也都有運營新媒體，並多次稱燎原新聞網是一個「很陽春」的網站。

冰山一角？

英國諾丁漢大學中國政策學院主任蘇利文（Jonathan Sullivan）對BBC中文表示，周泓旭案的偵查結果「並不令人驚訝」，他說台灣是個開放的社會，中國特務有許多渠道能滲透，該案可能只是冰山一角。

諾丁漢大學中國政策研究所資深研究員寇謐將（J. Michael Cole）回應BBC中文稱，國台辦把錢投進台灣的傳聞由來已久，相信事件接下來還有更多發展。