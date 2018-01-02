大陸與台灣2018年面臨什麼挑戰？

圖片版權 CNA Image caption 近日，中國大陸空軍飛機繞台灣巡航引發台海局勢緊張。圖為台灣國防部公布空軍拍攝的中共軍機畫面，圖中包含轟六轟炸機與台灣經國號戰機。

中國大陸主席習近平在2017年的歲末發表對中國人民的新年談話。 「改革進行到底，2020全數脫貧」，凖確地描繪屬於他與中國人民們的未來夢想，包含港澳台三地。想當然，台灣居民也是他心目中溫暖的同胞。

在2017年底，台灣總統蔡英文也發表自己的談話。表示未來一年仍是要將心力投注在台灣內政上。蔡英文同時提及，台灣在區域競爭間的地位是「不容許犯錯」。

對比兩項談話，中國大陸官媒對習大力稱讚，並稱2017年是中國「大放異彩」年。而蔡英文的談話，一如往常地受到正反兩派激論。

然而，蔡英文是否在過去一年真的犯了什麼錯？外界普遍認為，她在兩岸上的冷僵局依舊無法突破、台灣內部年輕人低薪、福利與老年人口劇增，都是她尚未解決的課題。

香港中文大學社科院教授林夏如對BBC中文指出，可以預期兩岸未來冷對峙會持續。她認為，兩邊冷靜不是壞事，反而是有機會「清理內部問題」。

她補充：「兩岸正同樣面臨內部成長極大壓力。與其說中國大陸是大放異彩，我會認為大陸是在穩健中持續想鋪出一條長期戰線規劃，這點是台灣一直欠缺的」。她認為中共廣大的公共建設支出，造就很大穩定力量。

頻繁往返於大陸的林夏如，除了觀察到各城市積極對內政開發的決心。她對共產黨在一線城市大量啟用40歲中生代人才也感到印象深刻。

圖片版權 AFP

外交的艱難

過去一年，台灣外交上丟失了號稱「最穩固邦交國」的巴拿馬，就連南太平洋的帛琉與歐洲唯一的教廷，都一度被大陸強勢挖角。

很多分析指出，蔡英文應該要主動改變，用新的方式跟大陸展開談判。蔡英文則在記者會上說：「兩岸基本上還是穩定態勢，談判也不是小房間磋商，很多場合都能互動。我們都是保持開放友善的姿態」。

台灣清華大學經濟系教授黃朝熙則對BBC中文說，「兩岸過去一年的關係當然還是緊張，但民間的交流依舊是頻繁。中方也是個上有政策下有對策的環境」。

他建議台灣在兩岸經濟環境上，要趕緊走新的轉型，迅速輔導中小企業品牌獨立、創造口碑，才不會在中印等大國崛起下喪失過往優勢。

林夏如說，台灣多半經濟伙伴都不是邦交國，多一個或少一個邦交國，經濟影響層面是不大。但對台灣來說，失去邦交仍是一種自尊挑戰。

圖片版權 Taiwan President Office

內政的擔憂

中共在十九大之後，喊出2027年人均收入要超過中等收入指標（12375美金），步入高收入社會。林夏如認為：「未來中國面臨的將是中等收入陷阱危機，習近平的挑戰太巨大，讓13億人進入小康均富社會。人類史上沒人做過」。

而人口老化的問題同時挑戰大陸，一胎化政策的那一代，已經持續步入30至40歲階層，對長輩的照養將成大陸財政負擔：「大陸經濟成長晚了十幾年，但是人口老化速度比誰都快速，這在世界也是罕見的」。

轉到台灣，蔡英文政府上任一年多以來，內政問題上頻頻遭受挑戰。從老一輩軍人的退休年金改革，到年輕人的基本薪資、勞動福利調整等。許多人批評，向來自詡中間左派的民進黨，正在漸漸右傾。

蔡英文宣示，會與年輕人站在一起解決低薪，過去一年多以來「改變正在開始」，讓許多反對者聽來格外刺耳。從數字可見，蔡英文支持度也持續下滑，根據民意機構調查，僅約35.5％。

對於未來兩岸經濟態勢，黃朝熙建議：「兩邊不要刺激對方，民間自己就會找出新的交流模式。台灣經濟危機在於大陸的IC零組件愈來愈好，台灣不能錯失下一波轉型機會」。

台灣低薪問題上，黃朝熙強調，薪資還是由市場機制決定，但政府應該從軍公教方面做下示範：「台灣政府雖然在年金改革上犧牲掉部分老一輩。但他同時在新的一年，還是會預計給全體軍公教加薪3%，結構面上，還是相對鞏固了整體年齡層」。

林夏如指出，台灣政府喜歡看民意做事，而不是聽專家意見做事，以至於公共政策不夠透徹、缺乏創新。最後，常常為了凝聚國內共識，錯失良機。

她建議，台灣或許可以參考北歐模式，朝向落實高福利社會共識政策，但要忍受低而穩定的經濟小成長，「台灣現在是卡在高收入陷阱邊緣」。

圖片版權 Getty Images Image caption 美中台三方的關係，在特朗普上任後變得更難以預測。

美國的角色

美中台三方的關係，在特朗普上任後變得更難以預測。尤其日前美國承認耶路薩冷為以色列首都時，更引發與中東國家緊張，甚至與聯合國對立。

林夏如分析2018年，台灣夾在美中兩大國之間將變得更艱巨：「台灣要像日本韓國，更懂得去在美國關係上有藝術性地妥協，但是過去一年多以來，我認為台灣跟美國的互信是受到不小挑戰。不論貿易額與政治互動都比過往少。」

黃朝熙則笑說：「特朗普自身還是面臨到了政治誠信的問題，因為他的爆口太多，美國政府態度有時反而比他保守」。

他進一步指出，特朗普在2018年的貿易保守與施壓預期會更加重：「台灣還是小型開放經濟，要持續審慎地拓展自由貿易市場，積極加入其他組織。整體而言，我對2018的局勢還是樂觀的」。