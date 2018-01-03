供你讀書不還錢？台灣母親狀告牙醫兒子勝訴

圖片版權 PA Image caption 這名台灣母親指，兒子在成為收入豐厚的牙醫之後不願償還學費

台灣法院就一宗案件作出裁定，下令一名男子向其母親支付近100萬美元（71萬英鎊），以償還母親養育他和供他上牙醫課程的費用。

這名母親在1997年與兒子簽訂了合約，當時兒子20歲，合約聲明，兒子將在考取執照後將60%的收入付給母親。

在他拒付數年之後，母親將他告上了法庭。

兒子辯稱，養育子女之後要求財政償還是不對的，但是法院裁定合約有效。

他被下令連本帶利償還這些錢給母親。

「贍養義務」

這名母親姓羅，在與丈夫離婚後，獨立養大了兩個兒子。

羅女士表示，她在兩個兒子身上花費了數十萬美元，供他們上牙醫學校，但是後來卻擔心，自己年老後，兒子不會願意照顧她。

後來，羅女士與兩個兒子簽訂合約，規定他們要將收入的一部分用於償還學費，總額高達170萬美元。

當地媒體報導，大兒子與母親達成協議，修改合約條款，下調償還數額。

不過，小兒子朱先生認為，他在簽合約時還非常年輕，合約應該作廢。

朱先生指，他畢業後在母親的牙醫診所工作多年，幫她賺的錢已經超過他現在要付的數額。

最高法院發言人告訴BBC，多名法官一致達成這樣的裁決，是因為他們認為兒子在簽合約時已經成年，也並未在被威迫的情況下籤約，因此合約有效。

BBC駐台灣記者蕭靄君（Cindy Sui）報導，根據台灣民事法，成年子女有責任贍養年長的父母，不過大部分父母不會為此控告子女。

記者還表示，這一宗案件非常特別，因為它涉及了母子之間訂立的一份合約。