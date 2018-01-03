遭質疑後 微信稱「不會留存聊天記錄」

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中國最受歡迎的社交應用程序微信，在一個措辭謹慎的反擊中否認了吉利董事長李書福的指稱，並表示"微信不會留存任何用戶的聊天記錄"。

中國媒體引述中國吉利董事長李書福近期在參加"2018正和島新年論壇暨新年家宴"時感嘆稱："我心裏就想，馬化騰肯定天天在看我們的微信，因為他都可以看的，隨便看，這些問題非常大。"

騰訊公司回應稱 "純屬誤解"。

吉利控股擁有沃爾沃汽車品牌。它是中國最大的汽車製造商之一，也是少數幾個不受政府控制的汽車製造商之一。

隱私得分

微信在其社交媒體平台上回應李書福："微信不留存任何用戶的聊天記錄，聊天內容只存儲在用戶的手機、電腦等終端設備上；微信不會將用戶的任何聊天內容用於大數據分析；因微信不存儲、不分析用戶聊天內容的技術模式，傳言中所說"我們天天在看你的微信"純屬誤解。"

微信的隱私政策稱，應政府或執法部門的要求，可能需要保留和披露用戶的信息。

在國際特赦組織（Amnesty International）編製的2016年社交應用隱私報告中，在總分為100分的總分中，微信得分為零。

報告中寫道："它不僅沒有達到任何要求，而且是唯一沒有公開表示不會通過建立『後門』來允許政府要求訪問加密信息的公司。"

去年9月，中國政府對百度、微博和微信一併罰款，因為其未能妥善審查在線內容，並要求他們增加內容監控的方法。