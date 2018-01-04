台灣演員陳喬恩酒駕在大陸會被判重刑嗎？

圖片版權 CNA Image caption 陳喬恩酒駕被捕後打扮樸素麵對媒體。

近年事業重心在中國大陸的台灣演員陳喬恩，周四（1月4日）在台北酒駕被捕。台灣社會對於酒駕加重量刑的呼聲高漲，她可能面臨什麼處罰？如果她在大陸酒駕又會如何？

陳喬恩周四凌晨開車行經台北街頭時遭警方臨檢，現場酒測值達0.67，移送法辦後以10萬元新台幣（約2.19萬人民幣）交保。

陳喬恩在微博有5千9百多萬粉絲，#陳喬恩酒駕被捕#的話題衝上微博熱搜，累積至今已有2億人次閲讀。

陳喬恩周四中午在微博發文道歉：「我對於此次錯誤行為極有可能導致的安全隱患誠摯道歉。」她自稱是在家中泡澡喝了一點酒，之後開車到住處附近買宵夜時被臨檢。她表示會記取教訓不再違反交通規則。

陳喬恩讓酒駕事件再度引發討論。台灣酒駕事件頻發，一些酒駕肇事致人於死的案例中，肇事者是累犯。

因此在去年年底，台灣有網友在「公共政策網路參與平台」提案「對酒駕累犯、性侵犯及對幼童傷害等增設刑法懲罰方式增加鞭刑制度」，獲得31750名網友附議，相關政府部門依連署規定，擬在3月2日發表正式回應。

酒測值0.67是什麼概念？

陳喬恩酒測值0.67，意即酒精濃度在呼氣中達到每公升0.67毫克、血液中的酒精濃度在0.11% 至0.15%之間。

根據台灣政府部門宣導資料，喝兩瓶啤酒，每公升呼氣中的酒精濃度就會達到0.25毫克，血液中酒精含量0.05%，肇事率加倍，駕駛能力變差。

喝了四瓶啤酒，呼氣中每公升酒精濃度可達0.55毫克，血液中酒精濃度0.11%，肇事率上升至10倍，身體的平衡感與判斷力受到影響。

該宣導資料所用的啤酒單位是一瓶600毫升，酒精濃度5%。

在中國會被「重罰」？

圖片版權 CNA Image caption 陳喬恩酒駕引起大批媒體關注。

在台灣，酒測值若超過每公升呼氣0.15毫克即成立酒醉駕車，處駕駛人新台幣1.5萬至9萬元罰金，並當場移置保管該汽車及吊扣駕駛執照一年。

吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上者，即違反《刑法》公共危險罪，處二年以下有期徒刑，得並科20萬元以下罰金。因為公共危險罪是公訴罪，因此警方會主動移送法辦。

而如果五年內酒駕兩次以上，罰款9萬元，當場吊銷駕照。如肇事致人重傷或死亡，肇事者吊銷駕照且終身不得再考。所有酒駕者都必須接受道路交通安全講習。

台灣酒駕標凖被交通部長賀陳旦稱「全球最嚴格」，但被網民批評沒有達到實際效用。因為根據現行法令，酒駕者若無傷人，刑期和罰金都不高。

根據中國大陸的標凖，駕駛人每公升血液中酒精含量超過200毫克、低於800毫克時即為酒駕，每公升血液中酒精含量超過800毫克（濃度0.08%），或吹氣每公升酒精含量超過0.4毫克即為醉駕。

圖片版權 Getty Images Image caption 在台灣以偶像劇走紅的陳喬恩（圖左）近年將演藝重心放在中國大陸。圖為2015年陳喬恩亮相北京國際電影節。

陳喬恩的酒測值0.67，在台灣將被以公共危險罪起訴，在中國大陸也觸犯危險駕駛罪。

中國在2011年修正《刑法》，醉駕者會觸犯《刑法》危險駕駛罪，拘役及罰款處份。

2017年11月，前央視主播郎永淳醉駕案一審宣判，郎永淳被檢驗到血液中酒精含量為207.9mg/100ml（每公升2079毫克，濃度0.2079%），血液酒精含量達到200mg/100ml（每公升2000毫克）以上應從重量刑，因此依犯危險駕駛罪判郎永淳拘役三個月，罰金人民幣四千元。

在香港，酒駕也是刑事罪刑，最高可判罰港幣25000 元（約9萬5千元新台幣）及監禁三年。初犯就會被停牌，最短六個月，最多兩年。

2017年5月，香港一名男子酒駕撞死人，因肇事者不是酒駕初犯，因此被判監禁兩年並停牌五年。

還能有哪些處罰？

圖片版權 CNA Image caption 醉酒駕車肇事長期名列台灣交通事故致死的主因。

台灣立法院交通委員會2017年4月初審通過《道路交通管理處罰條例》修正案，採「連坐法」，與酒駕者同車乘客罰新台幣6000至1萬2千元，拒絶酒測的罰款從9萬調高到18萬。修法增加「特殊識別車牌」，五年內酒駕累犯必須換特殊識別車牌，修法法案尚未通過三讀實施。

日本法律嚴懲酒駕，除了酒駕者外，車輛提供者、酒類提供者以及同車乘客都會遭到處罰。

泰國政府祭出「非常手段」，酒駕者可被送至停屍間工作，直面酒駕可能造成的後果。

美國各州對酒駕的處罰不同，以加州為例，無人傷亡、無逃逸行為的酒駕初犯吊銷駕照半年，罰款1500至1800美元，五年內如再次酒駕，罰款和刑期加備。若七年內有三次酒駕被捕紀錄，即使無造成人員傷亡仍會被控二級謀殺罪。

加州有酒駕前科者還必須在車內安裝「汽車發動酒測系統」，若車內有酒味就無法啟動。

那些年酒駕的名人都怎麼了？

圖片版權 Getty Images Image caption 香港演員梁家輝獲獎無數，但也因酒駕留有案底。

台灣歌手林曉培2007年酒駕肇事撞死人，依公共危險罪判拘役50天，過失致死判監禁六個月，緩刑兩年，與死者家屬達成800萬新台幣和解。酒駕事件令林曉培演藝事業中斷。

中國知名音樂人高曉松2011年醉駕造成三人輕傷，依危險駕駛罪被判罰金4000人民幣，拘役六個月，在北京東城區看守所服刑。高曉松近年來在中國以文化人身分主持談話節目享有高知名度。

在《京城四少》、《武林外史》演出反派角色的中國演員劉朔2017年在橫店酒駕自撞身亡，終年40歲。

香港演技派男星梁家輝三年內二度酒駕，2005年再度酒駕被判入獄兩個月但緩刑三年，罰款一萬元港幣並停牌三年。