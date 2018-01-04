觀點：民進黨今年要面對的難題

圖片版權 CNA Image caption 2018年年底的九合一地方選舉是否會成為台灣總統蔡英文的期中考？

（注：本文不代表BBC立場和觀點）

一度氣勢似乎難以抵擋，接連贏得台灣地方和總統大選的民進黨，在新的一年卻要面對很多困難度不小的挑戰。

2014年年底，台灣的九合一地方選舉，民進黨可以說是勢如破竹，一口氣拿下了大多數的縣市執政權，其中甚至包括了幾個原先不被看好的直轄市、縣市長，也奠定了2016年總統大選勝利的基礎。

選舉考驗

4年即將過去，2018年年底將再次舉行這個號稱華人世界規模最大的選舉，但是這次選舉，民進黨可能很難像2014年那次選舉一般地攻城掠地，選舉的結果也會影響現任總統蔡英文在黨內的地位，甚至2020年總統大選的布局。

這次九合一選舉，許多民進黨人士躍躍欲試，為了爭取提名而使出渾身解術，在熱烈的競爭之下，也出現了一些前所未見的情形，例如不同派系為了支持自己的候選人而不惜將派系的分歧明白表現出來。

派系林立本來是民進黨的特徵，以往該黨的派系之爭最多就是在內部進行，但是這次派系鬥爭的白熱化已經到了讓選民不太敢相信未來還能"握手言和"、"團結對外"的地步，這種現象也對蔡英文的黨內威望帶來了威脅。

雖然在野的國民黨在各地的提名人選也尚未明朗，但是民進黨內部派系鬥爭所引發的候選人提名大戰讓該黨在這次九合一選舉的前景蒙上一片陰影。如果民進黨不能維持在上次的九合一選舉所得的成果，蔡英文就可能要辭去黨主席以示負責，從而衝擊到未來的總統大選。

圖片版權 CNA Image caption 台灣勞工不滿民進黨政府的《勞動基凖法》修法令勞動條件惡化。

經濟與勞工

民進黨政府執政快兩年的時間，但是從蔡英文上任以來歷次的示威抗議來看，許多是不滿民進黨政府沒有兌現競選時所做的承諾，反而是在《勞動基凖法》修法、核准延長採礦等等問題上"立場向資方靠攏"、"犧牲勞工權利"。

最近不同機構所做的民意調查都顯示蔡英文政府的民意支持率一路探低、流失了例如原住民、勞工團體等不少原先支持民進黨的選民，雖然這些選民不見得會轉而支持國民黨，但是撼動了民進黨當初能夠大勝的基礎。

蔡英文政府的民意支持度偏低和民眾對政府的期望也是息息相關，雖然台灣在經濟增長上略有轉好、按照法律最低工資也有些許微幅的調升，但是民意的表現似乎是"無感"，所以政府期望2018年能夠"拼經濟"。

但是所謂的"拼經濟"對台灣而言似乎不是一件容易的事情，而向來被台灣視為勁敵的韓國，照韓國官員的說法有望在2018年達到人均收入30000美元的目標，而台灣官方的估計則是25000多美元，被遠遠地拋在後面，如何突破現在的經濟困局將挑戰民進黨政府的領導能力。

圖片版權 CNA Image caption 馬英九因為黨產出售案被調查，也被統派說是"政治追殺"

統獨和兩岸

在兩岸問題上或者說是統獨問題上，雖然蔡英文本人曾經多次強調"不挑釁"、"沒有意外"、"維持現狀"，不過到現在仍然被中國方面認為是偏向獨立。在解放軍飛機多次"繞台"的情況之下，民進黨政府面對的是獨派要求強硬回應、統派要求承認"九二共識"的局面。

蔡英文一改以往總統發佈"元旦文告"的方式，選擇年底在台灣武器研發重鎮的中山科學研究院與媒體"茶敘"，雖然正式的講法是"宣示國防自主的決心"，但是也被解讀是借此避開統獨的爭議、卻又能夠展現"加強國防"的態度。

但是這種做法似乎也沒能杜絶統獨兩派的悠悠之口，統獨兩派還是不滿意民進黨政府的兩岸政策，許多議題未來還是有可能繼續被操作成藍綠之爭、統獨之斗，例如政府推動"轉型正義"，獨派因為"不夠正義"而不滿意，統派認為"根本是政治追殺"，而隨著前總統馬英九因為黨產出售被調查、新黨青年軍被捲入共諜案，這種對立很可能在2018年會更加激化。

或許民進黨政府是希望能夠"維持現狀"，但是面對中國方面接連使出的胡蘿蔔和大棒子，台灣在兩岸政策上相對似乎顯得被動，加上來自台灣內部的壓力，如何能夠"維持現狀"也成了民進黨政府2018年的考題之一。