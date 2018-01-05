扎西文色受審：庭上說只是「批評地方政府」管理

圖片版權 AFP Image caption 扎西文色被中國當局拘禁差不多兩年。圖為早前有示威者在台灣舉行遊行，要求北京當局釋放扎西文色，和早前因涉顛覆國家罪被判刑五半的台灣居民李明哲

提倡保護藏語的西藏青年扎西文色，被控煽動分裂罪。他被拘禁差不多兩年後，周四（1月4日）在家鄉玉樹受審。

他的其中一位辯護律師藺其磊說，檢方呈上的證據主要是他2015年接受《紐約時報》訪問時，做的一篇視頻報道。

扎西文色在視頻中指，中國官方給予西藏的經濟援助過程中，破壞當地文化，也紀錄他走訪中國中央電視台和最高人民法院，希望透過法律程序解決問題。

藺其磊向BBC中文透露，扎西文色自辯時「很平靜」，指自己只是針對地方政府的一些管理方式提出批評，完全沒有煽動分裂國家的意圖。

審判為期一天，法官在庭上說將在稍後公布判決。如被判罪成，他可能面臨最多15年的監禁。

藺其磊接受BBC中文訪問時說，檢方在庭上播放了扎西文色在《紐約時報》九分多鐘的訪問，指扎西文色訪問期間說的每一句話「都有問題」。

扎西文色在訪問中說，一個民族要消滅另一個民族的話，「首先需要消滅它的語言和文字」。藺其磊說，檢方在庭上指這句話「污蔑中國政府」。

藺其磊說，扎西文色不認為自己的行為構成分裂國家的行為。藺其磊透露扎西文色在法庭上，以一個藏族人的身份「對西藏文化和藏族的語言不能得到充份維護」提出了自己的看法。

被問及庭審期間法庭的情況，藺其磊認為，被告人和辯護人的訴訟權利都「得到了充份的表達」。

圖片版權 XINHUA Image caption 扎西文色認為，北京當局忽視西藏學校的藏語教育，對當地民族文化是一種"毀滅性"的打擊

《紐約時報》在2015年11月發出扎西文色的訪問，紀錄了他為要求當局保護西藏文化，走訪北京中央電視台辦公室和最高人民法院的過程。

他多年致力在西藏學校推廣藏文。他在視頻中指，整個藏區的學校，從小學到初中、高中，多門課程中，只有一門課程是藏文的。他希望「通過中華人民共和國的法律手段來解決這個問題」。

他說，地方政府有時候會舉辦一些傳統的活動，如賽馬節，向外界宣傳藏族人的生活方式。

「它在表面上看起來是一種建設或者是幫助，其實目的是為了消滅民族文化。」

多個國際組織、維權人士和外國駐華機構都對審判表達關注，包括藏族作家唯色、國際特赦、美國筆會和美國駐中國大使館。

其中，國際特赦組織發表聲明，引述該組織東亞研究主任阮柔安（Roseann Rife）指，扎西文色只是表達自己的意見。他因這樣做而可能面臨監禁，是「可怕的」。

《紐約時報》發言人也指，中國當局的行徑發出的訊息令人「不寒而栗」，目的是為了禁絶批評聲音。