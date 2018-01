北航女博士舉報教授性騷擾 能推動中國的#MeToo運動嗎？

圖片版權 Weibo

北京航空航天大學博士羅茜茜,在微博上實名舉報該校教授陳小武持續性騷擾多名女學生,引發中國網絡熱議,文章在一天之內已獲300萬閲讀量。

這次曝光行動,促使北航暫停有關副教授的職務,調查事件。涉事教授則向媒體稱自己「沒做違法亂紀的事」。

現居美國的羅茜茜向BBC中文表示,自己之所以鼓起勇氣作實名舉報,深受美國社會的#metoo 運動鼓勵:「它給了我很多勇氣。」

羅茜茜作出舉報後,有女權組織在網上呼籲其他女性響應,向自己的母校發信要求「加快建立校園性騷擾防範機制」。

北航女生們對教授的性侵舉報,是單一事件還是一響頭炮?席捲歐美國家的「#MeToo」風潮,會在中國爆發嗎?

不只曝光 更要問責

圖片版權 AFP Image caption 哈維·韋恩斯坦性侵多名女星的新聞曝光後,全球掀起#MeToo的活動

去年,好萊塢大製片人哈維·韋恩斯坦(Harvey Weinstein)性侵多名女星的新聞曝光後,演員艾莉莎·米蘭諾(Alyssa Milano)在推特上呼籲曾受性騷擾或性侵的女性在社交媒體分享自己的經歷,獲得全球各地大量女性響應。

據Hashtracking的統計,在過去一個月內有近190萬使用#MeToo的推文。

但在亞洲,#MeToo響應者寥。中國社交網絡上,羅茜茜的舉報可謂是首宗引發廣泛迴響的#MeToo行動。事態仍在發展當中,雖最終結果尚不明朗,但歐美網絡常見的連鎖效應,至今未有在中國網絡和社會上出現。

女性權益組織者認為,#MeToo在中國出現的形式,與西方有明顯差別。

平婦女權益機構共同發起人馮媛說:「中國的(#MeToo)行動與檢舉人,一開始就是舉報、要求懲處,更加有問責性。」

羅茜茜向BBC中文披露,她在去年10月中旬向學校舉報,今年一月在網上披露事件,期間兩個月,她一直在配合學校的調查,直到確認校方已將陳停職,她才在網上公布事件。在調查過程中,羅茜茜聯絡多位受害者提供證言,並收集了錄音等實質證據。

圖片版權 BUAA Image caption 羅茜茜指,在北京航空航天大學求學期間,被一名教授性騷擾

馮媛說,中國女性想要仿效羅茜茜、公開自己被侵害的經歷,門檻亦相對較高, 這同時也體現出制度缺位。

「無論是國家反性騷擾的法律,還是各個學校、單位都沒有反性騷擾的制度。一般女性沒有一定的凖備,她們的控訴可能就會石沉大海,沒人聽見。(檢舉)門檻高,反應慢或拖延時間,對受害者來說太不公平。」

「司法制度不完善難以為婦女討回公道,這是一方面。另一方面是各個機構沒有內部的性騷擾防治措施和流程,那些情節夠不上走法律程序的性騷擾事件,受害者也無從得到幫助和支持,肇事者輕易免掉被調查和處理。因此,靠社交媒體來引起重視、產生輿論壓力,從而進行問責。」

「但正因為這樣,我覺得站出來說的人很了不起,她們是開路者。」

中國的#MeToo為何在校園爆發?

圖片版權 Getty Images Image caption 示意圖:北京一所大學的學生

歐美國家的#MeToo運動在演藝界或體壇最具影響力,中國的反性騷擾運動則在高校率先爆發。在北航事件之前,2017年內網上已先後曝出多宗高校性侵事件,包括北京電影學院及江西南昌大學。

女權人士肖美麗對中國的反性騷擾、反性侵運動在高校校園開始不感意外:「很多網友都是在讀生、或受過高等教育的,對大學(環境)都很不滿。」

「高校中,老師和學生權力關係的不平等非常嚴重,很多人都有耳聞(性騷擾)或親身經歷。女生一說出這種事,大家都會相信。」

圖片版權 Getty Images Image caption 在中國的大學,女性研究生的比例逐步增加,但女性碩導、博導的比例一直很低

2016年,非政府組織廣州性別教育中心調查訪問近7000名大學生,受訪女性中有75%表示曾受到性騷擾;報稱曾受騷擾者,有超過一半選擇沉默、不作舉報,其中六成人說是因為「報告了也沒有用」。

有研究指出,在中國高校、尤其研究院階段,指導教師對學生的學術前景、論文發表機會、甚至能否畢業,均有幾乎獨斷的權力,加入校園相應處理機制從缺,令學生不敢反抗或聲張。

女性主義者李思磐在一篇論文中指,高校女性學生被教師要求參與酬酢、在飯桌上「陪酒」,或在日常交往中忍受男性教師輕薄言辭、舉動的情況,並不罕見。

性騷擾問題嚴重,緣於中國大學校園的性別歧視風氣。李思磐向BBC中文指出:「(高校內)有刻板印象,認為女性不適合從事研究,有很多對追求高學歷女性的污名化。」

「性騷擾」被當「潛規則」

#MeToo運動能否在中國廣泛發展?分析人士均不太樂觀。一個主要原因,是目前中國社會的性別意識不足。

討論「性騷擾」問題,中國流行的用字是「潛規則」,不將性騷擾視為對受害者的冒犯或傷害。李思盤指出,這是將責任歸咎受害者,假設了受害者是為了獲得利益而作「交易」,忽視了騷擾者利用權力操控他人意志的行為。

「(教師)『失德』、『潛規則』這些說法,把它模糊成道德問題、個人問題,沒把性騷擾看成一個權利的問題。」

「一個國家的婦女在公共領域擁有多少權利,性騷擾問題是一個指標:社會是否有好的制度,保障較弱勢的群體?」

#MeToo的阻礙是審查?

《剩女時代》(Leftover Women: The Resurgence of Gender Inequality in China)作者洪理達(Leta Hong Fincher)認為中國的#MeToo運動,很難達到其他國家的規模。

「在中國,令類似運動瘋傳的最大障礙是審查……假如引起公憤達一個程度,當局認為(會令社會)不穩,它們會毫不猶豫地徹底審查。 」

「過去幾個月,美國的#MeToo運動每天都把有權勢的男人拉下來,當中有不少政壇人物……可以想像,對中國共產黨領導人來說,這是非常可怕的。」

女權運動受打壓

#MeToo運動的發展,與女權意識被喚醒分不開。而在中國,雖然女權運動也曾經十分蓬勃,但近年卻遭遇打壓。

中國當局近年大力打擊公民社會,對象包括維權律師、異見人士、非政府組織等等──女權活動人士也受到有針對性地打壓。

2015年三月,「女權五姐妹」因策劃宣傳反公共交通性騷擾活動被刑拘,引起嘩然。

洪理達認為女權活動人士成為當局的目標,是因為其組織力強。「不同城市都有女權活動人士,她們互相協調、能夠吸引廣泛支持。中國官方視她們為政治威脅。」

救自己也是救他人

圖片版權 Reuters Image caption 羅茜茜曾對BBC表示,#MeToo運動在中國有越滾越大的可能

成功促使校方調查涉事教授後,羅茜茜認為「曝光不能止於曝光」,發起網上聯署要求北航校方設立性騷擾申訴及問責機制。

聯名信題為「請別辜負我們的勇氣和期待」。

協助羅茜茜的律師萬淼焱向BBC中文指出,雖然羅茜茜重提事件時,已經超過三年的興訟時效,但她仍打破沉默站出來,在中國網絡上獲得的迴響非常正面,「也鼓舞了一些原本保持沉默的性騷擾受害人」。

「與全球的"#MeToo"運動一樣,(羅茜茜的自述)是為了讓有同樣經歷的人明白,身邊也有同路人,因而勇於面對事件。救自己,也是救他人。」

「當整體社會觀念對性騷擾都是說NO,立法和相應防治機制的建立都不是問題。」