觀點：2018是不是國民黨谷底翻身的機會？

圖片版權 VICTOR CHAN Image caption 國民黨在2018年雖然情勢險峻，但也是該黨第一個振奮而起的機會。

（注：本文不代表BBC立場和觀點）

台灣將在2018年年底舉行九合一地方選舉，而這次選舉可能會令國民黨重創，但是也可能令國民黨得到再次崛起的機會。

從2017年的發展來看，國民黨的前途似乎有點坎坷，擋不住民進黨提案的年金改革、《勞動基凖法》修法也沒爭取到選民的信任、《促進轉型正義條例》和不當黨產的相關法律通過等等，對國民黨而言都是不利的。

內外因素

在台灣落腳快要70年的國民黨，今年要面對的問題的確是不少，例如該黨黨史被民進黨政府認定是"政治檔案"、必須交歸國家所有，國民黨名下的黨產一件一件地被當局檢查產權、過去的歷史也被一條一條的翻出來檢視。

而曾經以兩岸關係為強項的國民黨，有的媒體判斷是北京不信任現任主席吳敦義、有的認為是北京覺得現在的國民黨已經不能發揮"反獨促統"的作用，因此最近也被北京冷待。

當年曾經帶領國民黨走上巔峰的馬英九如今則是官司纏身、媒體甚至出現了"距離被關最近的一次"之類聳動的標題；但是黨內派系各擁其主的現象反而是越來越明顯，國民黨在這種內外交迫的情況下能不能在2018年九合一、這個號稱華人世界規模最大的選舉中過關斬將？

圖片版權 CNA Image caption 台灣的一些媒體評論說，北京方面不信任現任國民黨主席吳敦義（右）。

樂觀與悲觀

最近走訪一些國民黨基層，嘆息聲連連，對黨內一些"知名人士"似乎感到不以為然，但是也希望國民黨能夠在現在的氛圍當中殺出一條生路、鼓舞黨內的士氣，但是他們也不否認"情況不容樂觀"。

民進黨在2014年上次的九合一選舉拿下了大多數縣市的執政權，為2016年總統大選的勝選奠定了基礎，但是這也意味著現在的民進黨不但有執政的包袱、也有輸不得的壓力，只要輸了幾個具有指標性的縣市，都會震撼民進黨。

目前國民黨內一些有意爭取提名的黨員或許不見得能夠給選民耳目一新的感覺，但是也有黨員在地方"默默耕耘"，如今反而對民進黨的可能提名候選人造成威脅、甚至有望贏得年底的選舉。

兩岸因素

國民黨在2014年的選舉大敗，兩岸也是其中原因之一，當時國民黨就被對手塑造成一個跟中共走的太近、會出賣台灣利益的政黨，競選的議題反而失焦，這股氣氛一路延燒到2016年的總統大選。

原本兩岸關係並非地方選舉的重要議題，但是當時國民黨將陸客來台觀光、農產品銷陸等兩岸因素導入競選議題，反而為對手所用，令國民黨候選人在反擊的時候得要瞻前顧後、無法針對地方建設闡述自己的藍圖和遠景。

所以如今北京表現的疏離感，在"促統"不是主流民意的情況下，未必是件壞事，或許可以讓國民黨有意爭取提名的候選人無需在統獨問題上表態，將競選的政見集中在地方建設等等的議題。

圖片版權 VICTOR CHAN

面對挑戰

蔡英文政府在《勞動基凖法》的修法、同性婚姻的立法、能源供電、空氣污染等等問題上的做法，導致支持者的不滿，甚至影響到了地方首長的支持度，這些支持者雖然未必會在選舉的時候將自己的選票投給國民黨，但是這股不滿的氣氛未來會成為民進黨動員支持者時的阻礙，就像2014年選舉時國民黨面臨的問題一樣。

雖然國民黨能否因為民進黨或者蔡英文政府的民意支持率下滑而獲益還有待觀察，但是這也顯示國民黨在年底的選舉中不見得沒有希望翻轉如今的態勢，試圖挽回民意一路從藍流向綠的局勢。

從過去的縣市長選舉來看，2014年民進黨雖然是"大豐收"，但是和1997年的縣市長選舉相比，其實差別並不算太大.民進黨在1997年甚至拿下了當時的台北縣、也就是現在的台北市，加上1994年陳水扁因為藍營的分裂而贏得台北市，當時的民進黨氣勢奇大、確立了民進黨成為大黨的局勢。

不可否認，國民黨目前的情勢是極為嚴峻的，也是前所未見的，選民結構的改變也讓國民黨難以重演2005年縣市長選舉時15個縣市執政權的輝煌成績、但是也不能說國民黨就沒有希望，最後影響選民決定的還是候選人的政見也就是候選人能不能帶給選民希望。