中國東海油船碰撞起火 30名伊朗船員失蹤

圖片版權 Shanghai Maritime Bureau

來自中國上海海事局官方微博"上海海事發佈"的消息稱，1月6日20時許，巴拿馬籍油船"SANCHI"輪與香港籍散貨船"CF CRYSTAL"輪在長江口以東約160海里處發生碰撞。其中巴拿馬籍油船上的32名船員全部處於失聯狀態。

該微博稱，巴拿馬籍油船"SANCHI"輪隸屬伊朗光輝海運有限（BRIGHT SHIPPING LIMITED），船長274米，載凝析油約13.6萬噸，由伊朗駛往韓國，船上32人，其中伊朗籍30人，孟加拉籍2人，目前處於失聯狀態。

另一艘香港籍散貨船"CF CRYSTAL"輪隸屬浙江溫嶺長峰海運有限公司，船長225米，載糧食6.4萬噸，由美國駛往中國廣東，船上21人，全部為中國籍。

事故造成油船"SANCHI"輪全船失火，船舶右傾，船員失聯；散貨船"CF CRYSTAL"輪有破損，不危及船舶安全，21名船員已被安全救起。

目前，油船"SANCHI"輪處於漂浮狀態，仍在燃燒，海面上有油污，搜救行動正在緊張進行中。

Image caption 碰撞地點位於長江口以東約160海里，靠近中國大型港口城市上海。

上海海事局稱，中國交通運輸部已要求中國海上搜救中心以及上海海上搜救中心前往搜救。截至7日9時，海事執法船以及專業救助船已抵達現場，3艘專業清污船以及大馬力拖輪正趕往現場。

中國新華社稱，已有8艘中國船隻趕往事發現場進行搜救。

此外，韓國海洋警察廳已派出1艘海警船和1架固定翼飛機抵達現場。

中國環球電視網CGTN發佈的畫面顯示，事發現場油船上冒出滾滾濃煙。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @CGTNOfficial Search and rescue operation under way as 32 went missing after two vessels collided off the east coast of China; A Panama registered oil tanker is on fire pic.twitter.com/RslNE08cyd — CGTN (@CGTNOfficial) 2018年1月7日

路透社的船隻跟蹤數據顯示，出事油船正從伊朗的哈格島（Kharg Island）駛往韓國的瑞山港（Daesan），船上裝載了價值6000萬美元、相當於近100萬通數量的油品。

在香港註冊的散貨船"CF CRYSTAL"輪則裝載有6.4萬噸穀物，從美國駛往中國南部的廣東。