中國東海事故油船持續燃燒 「有爆炸危險」

圖片版權 Reuters Image caption 油船上32名船員仍處於失蹤狀態

中國東海一艘油船與貨船相撞兩天後持續漏油，引發外界對環境災害的擔憂。

中國官方表示，這艘船有爆炸和沉沒的危險。

交通部門表示，受阻於有毒氣體，試圖抵達現場的救援人員不得不撤退。

儘管各國救援力量在努力，30名伊朗船員和2名孟加拉船員仍然失蹤。

油船洩漏的程度和對環境危害的程度目前仍不清楚。直到周一早晨，這艘船仍然在燃燒。

油船攜帶著一種稱為凝析油的超輕型油，一旦洩露，對環境可能比普通油更危險。

JTD能源服務公司的約翰·德里斯科爾（Driscoll）告訴BBC說："凝析油更容易蒸發並與水混合。"

"它可以是無色無味的，所以檢測、控制和清理都困難得多。"

該船雖然在巴拿馬註冊，但屬於一家伊朗公司。

上周六晚上，載著約13.6萬噸凝析油的"SANCHI"輪在上海以東165海里處與一艘中國貨船相撞。

中國貨船上的21名船員獲救。

中國已派出多艘船隻進行搜救，韓國則派遣海岸警衛船和一架直升機協助。

美國海軍也派出軍用飛機協助救援。

BBC駐上海記者白洛賓（Robin Brant）分析：

隨著搜救工作的展開，這次事故對環境的威脅引起巨大擔憂。

它可能是1991年以來最嚴重的漏油事故。

"SANCHI"輪裝載著將近100萬桶的凝析油。這不是粘稠、黑色的原油，而是一種密度遠小於原油的液體。它毒性很強，而且比原油更易爆炸。同時，因為它無色無味，使確定漏油的影響程度變得更加困難。當凝析油處於某些條件下，它會蒸發或溶於水。

此外，對環境的影響也因為事發地距離中國海岸僅200海里。