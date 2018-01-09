圖片版權 EPA Image caption 周六晚事故發生後，油船持續燃燒已經3天

上周六，中國東海一艘油船與貨船相撞後，持續漏油並燃燒。

1月9日，中國交通運輸部消息，該油船仍在燃燒。

該船所載油品特殊，引發外界對生態災難的強烈擔憂。

該船屬於伊朗公司，事發時間恰逢美國試圖重啟對伊制裁。

關於這次事故，BBC中文梳理出了四個關鍵點。

殺死嗜油菌的凝析油

相撞油船名為「SANCHI」輪，裝載了13.6萬噸凝析油。

此前事故洩漏的多為原油，相比之下，凝析油密度更小、無色無味，對環境的潛在傷害更大。

周一，中國交通部門向路透社表示，凝析油遇水後可能快速蒸發，形成可燃氣體，引發大範圍爆炸。這為救援工作帶來危險。

事故後，處理洩露的凝析油也比原油更困難。

南安普敦大學國家海洋中心的西蒙·博克索爾（Boxall）向BBC表示，「它不像原油，原油在自然的微生物作用下可以降解，凝析油卻會殺死嗜油菌。」

不僅無法用嗜油菌降解，因凝析油無色無味，原油洩露後所用的圍油法也不再適用。

博克索爾博士表示，「如果這艘船帶著很多凝析油沉沒，那麼就像在海牀上放置一個定時炸彈，它會緩慢釋放凝析油。」

他補充，「那麼很長一段時間，周圍數百公里都無法進行捕魚作業。」

圖片版權 Getty Images Image caption "事發區域的水運非常繁忙，去年有不少撞船事件發生「

發現1具遺體 油輪仍在燃燒

中國交通運輸部表示，8日上午，搜救船隻在事發水域發現並打撈起1具身著浸水保溫服的落水人員遺體，初步判斷為「SANCHI」輪遇險船員。

其他31名船員依然失蹤。目前，相撞後失火的油輪仍在燃燒。

8日晚，上海打撈局已派出「華吉」輪，攜帶防護服、防護面具以及氣體檢測設備趕往現場參與搜救。

目前，事發水域海況較差，有雨，西北風7-8級，陣風9級。「SANCHI」輪仍在燃燒。

為進一步加大搜救力度，13艘搜救船繼續在以出事輪為中心900平方海里範圍內開展搜尋。

「事發區域的水運非常繁忙，去年有不少撞船事件發生，其中幾起涉及美國軍艦。」普氏能源諮詢的資深石油編輯尼克·科爾曼表示，但現在確定事故原因還為時尚早。

可能是26年來最嚴重漏油

路透社報道，漏油量和污染程度還很難確定。但該事故有可能是1991年安哥拉石油洩露之後最嚴重的一次。

1991年5月，載有26萬噸原油的油輪在安哥拉海岸洩露，發生爆炸並起火，大火持續了3天。

「SANCHI」輪載油13.6萬噸。

法新社列出了1967年以來的7起嚴重的油船漏油事故。如果「SANCHI」輪裝載的油全部洩露，那以漏油量而言，這次事故將多於其中2次，排在第六。

此外，洩露對環境的影響也取決於其發生的位置。

本次事故離海岸165海里。在7次歷史事故中，有4次離海岸的距離短於165海里，本次事故排在第五。

「伊朗的壞消息」

普氏能源諮詢的資深石油編輯尼克·科爾曼向BBC表示，洩露後僅僅幾天，特朗普就將決定是否要重啟伊朗制裁，限制其石油交易。因此，這次洩露對伊朗而言，非常不利。

2012年，美國對伊朗實施制裁；7月歐盟也正式開始對伊朗原油出口實施制裁，禁止成員國從伊朗進口、轉運原油和成品油。制裁目的是，迫使伊朗在核問題上作出實質妥協，

「SANCHI」輪的目的地韓國從2012年7月1日起停止進口伊朗石油。

制裁生效九個月後，伊朗表示來自石油和天然氣的收入減少了45%。伊朗貨幣出現大幅貶值，導致其國內對政府批評的聲音日益高漲。

2015年7月，伊朗開始執行核協議，2016年1月，國際社會對伊朗的國際制裁解除，允許伊朗重新出口石油。伊朗和韓國間的石油貿易重啟。

特朗普上任美國總統後，認為2015年的核協議中存在「多項嚴重缺陷」。預計未來特朗普會宣佈對伊朗的新制裁措施。