駿馬對熊貓——且看法國總統如何「馬克龍」

圖片版權 Reuters Image caption 法國總統馬克龍是中國在2018年招待的第一位外國來賓。

2018年新年伊始，中國接待了第一位外國元首——法國總統馬克龍。

與其他訪問中國的法國總統一樣，馬克龍去了古都西安，將秦始皇兵馬俑、大慈恩寺和大雁塔、大清真寺等一眾西安名勝在短短一天看了個遍。

國禮

但馬克龍此行與前任們不同之處在於，他給中國國家領導人習近平選定的禮物是一匹法國共和國衛隊服役中的駿馬。

這是一匹年近八歲的公馬，名叫「維蘇威」。維蘇威三歲時應徵入伍，如果沒有意外，它原本將在共和國衛隊服役15年。

據法國媒體的報道，2014年3月，中國國家主席習近平訪問法國時，曾非常欣賞共和國衛隊的駿馬。這便是維蘇威成為法國總統訪華國禮的直接原因。

法國總統辦公室表示，這樣一件精挑細選的禮物是前所未有的外交姿態，也是法國總統第一次將共和國衛隊中的駿馬送做禮物。

圖片版權 Twitter Image caption 法國總統馬克龍在推特上介紹了「維蘇威」，說它是中法友誼的象徵。

維蘇威已經先於馬克龍於1月4日乘搭專機抵達北京，隨行的有獸醫和它的專用護理員。為了適應北京寒冷的天氣，也為了滿足中國的動物進口入關檢疫規定的要求，維蘇威必須在北京郊外一處有保暖空調的馬廐內隔離禁閉一段時間。

路透社引述法國總統府一名官員的話說，此事對馬克龍總統非常重要，即便中國進口馬匹的手續非常複雜，但「這也是法國人精益求精的象徵。」

駿馬外交

難怪法國媒體一時間充滿了對馬克龍「駿馬外交」的報道。

法國《世界報》（le monde）還提起了中國人對馬克龍這個名字的戲稱：馬能降伏龍，稱馬克龍送一匹共和國衛隊的馬給習近平是為了回應中國的熊貓外交。

中國的熊貓外交在馬克龍上任後可謂相當熱絡。2017年12月4日，馬克龍的夫人布麗吉特，成為中國在法國的熊貓寶寶「圓夢」的教母。12月16日，馬克龍滿40歲生日當天，也曾前往「圓夢」所在的法國中部聖艾里昂布沃爾動物園（ZooParc de Beauval）過生日。

由此來看，馬克龍在本次訪華高調「駿馬外交」之前，曾經在國內與中國的「熊貓外交」有密切的互動，因此送到中國的國禮馬儘管大費周章，但也顯得很有投桃報李之心，相當順理成章了。

圖片版權 ZooParc de Beauval Image caption 馬克龍積極回應中國的「熊貓外交」，40歲生日當天前往法國動物園，與熊貓「圓夢」互動。

從中國方面的反應來看，法國的「駿馬外交」應該相當成功。中國外交部發言人陸慷除了對法國前總統戴高樂當年承認中國的「政治遠見」表示感激之外，也讚賞了法國方面送馬的「友好舉動」。

民族復興

與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京以及美國總統特朗普一樣，年輕的馬克龍總統對本國的歷史文化非常自豪，頗有復興法蘭西民族的使命感。

在國際層面，馬克龍可謂左右逢源，與東西方大國都有頻繁的交往。

2017年5月上任後不久，馬克龍便在17世紀法國「太陽王」路易十四修建的凡爾賽宮接待了來訪的俄羅斯總統普京；7月以紀念法國大革命而設立的國慶日，馬克龍邀請了美國總統特朗普觀摩閲兵式。

本次馬克龍在前往北京會見習近平之前，先在中國西安停留，也是為了顯示對歷史文明和象徵的重視。他在出訪前接受中國媒體採訪時不忘提的是：西安是連接中國與地中海東岸的古絲綢之路起點。

馬克龍此番講話無疑很好地呼應了中國政府雄心勃勃的「一帶一路」戰略。

這應該才是法國總統馬克龍送給習近平的真正大禮。

法國歐盟

回應法國對「一帶一路」的熱情擁抱，中國外交部發言人陸慷說，馬克龍此次訪問對新時期中法、中歐關係發展都具有重要意義。

圖片版權 Xinhua Image caption 馬克龍前往中國訪問，首站在西安停留，稱這裏是古代絲綢之路的起點。

陸慷的講話顯示中國對馬克龍未來在處理與歐盟關係問題上寄予厚望的同時，也透露馬克龍此行注定收獲不菲：

兩國元首的個人友誼加深；

中法政治互信和戰略溝通提升；

中法雙邊有實在的好處；

法國在中國與歐盟關係中發揮重要且積極的作用。

淺白來說，這意味著馬克龍今後將與中國領導人習近平關係更加緊密；中、法之間在未來的國際問題上、在聯合國安理會處理棘手問題時將更加密切合作；隨同馬克龍訪問的法國各大公司將與中國企業簽下巨額的訂單；法國將成為中國與其他歐盟國家的橋樑。

這最後一點尤其顯示，中國在歐盟的利益與馬克龍從競選總統開始就訂立的重建歐洲大目標可以相得益彰。在英國脫歐、德國內政困身的背景下，馬克龍捍衛歐洲一體化的主張，使他頗有天時、地利、人和的優勢。

「一帶一路」

然而，作為西方經濟大國的領導人，馬克龍對中國的「一帶一路」戰略不乏擔憂。他強調：「投資規則應符合我們的標凖和雙方共同期待」，另外警告「一帶一路」不應該是單向的，不應該形成「新的霸權」。

在中國媒體的報道中，馬克龍的這些擔憂和警告被他對中國文化中華文明的溢美之詞擠得毫無蹤跡。

馬克龍稱熊貓「圓夢」這個名字意味著未來中法將一起圓夢。

而這樣的夢，指的應該都是美夢吧。