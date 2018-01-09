觀點：台灣"大綠"和"小綠"兩政黨真分手了？

圖片版權 CNA Image caption 在總統府前抗議的黃國昌（左）拒絶總統府秘書長吳釗燮（中）出面協調。

（注：本文不代表BBC立場和觀點）

一個《勞動基凖法》的修法，讓民進黨和時代力量以強硬的話語相向，這兩個在政治主張上相差不遠的政黨真的翻臉了？

不可諱言，所謂"小綠"的時代力量能夠在2016年總統與立法委員選舉中崛起，和被叫做"大綠"的民進黨當時的政治考慮有很大的關係，但是隨著時間過去，這兩個都被認為是"綠色"屬性的政黨之間的分歧也就呈現在人們的眼前。

相輔相成

源起社會運動、尤其是"太陽花學運"的時代力量在2015年組黨，當時的台灣輿論和社會氣氛對執政的國民黨馬英九政府普遍不滿，民進黨雖然形勢看好，但是仍有幾個選區可能還是無法與國民黨抗衡，出於這種政治的考慮，便對時代力量"禮讓"、甚至加以援助。

在時代力量的主席、立法委員黃國昌面臨選區選民提出罷免的時候，民進黨也表態反對罷免黃國昌，最終投票的結果沒有達到最低門檻而罷免不成。

一開始民進黨和時代力量聯手通過了有關"處理不當黨產"以及"促進轉型正義"的法案，但是隨後兩者的分歧就越來越明顯，時代力量的支持者許多是不滿現行政治制度或者對傳統的大黨政治感到不滿，因此對民進黨執政之後的一些政策頗有微詞。

民進黨對這個"盟友"也不是沒有意見，時代力量現在是個雖然沒有在縣市執政或者有縣市議會席位、但是在立法院有5個席位的政黨，而時代力量立法委員對民進黨政府官員在質詢的時候不但不留情面、甚至時常以此創造該黨的聲望。

以年輕人為主的時代力量也有隱憂，那就是他們的支持者有相當一部分是和民進黨重疊的，也就是說在立法委員選舉的時候，或許這些支持者就和2016年選舉的時候一樣、會在民進黨同意之下支持時代力量，但是如果長期如此，時代力量就很可能成為民進黨之下、出不了頭的小黨。

圖片版權 CNA Image caption 時代力量在2016年選舉中取得3席區域立委和2席不分區立委，成為立法院的第三大黨。

矛盾之處

會支持時代力量的選民，絶大部分不會支持國民黨之類的藍營政黨或者獨立候選人，簡單地說，時代力量爭取的選民就是原先民進黨的選民，從選舉來講，這是兩個黨矛盾最大之處。

不過2018年舉行的是地方縣市首長以及各級民意代表的選舉，從目前民進黨有意參選者極為踴躍的情況來看，似乎不太可能比照2016年的立法委員選舉一樣有所"禮讓"，時代力量之前說要在許多縣市推出自己的議員候選人，這讓面臨選舉有可能成績不佳的民進黨感到了威脅、產生了不滿。

這次《勞動基凖法》的修法可以說是民進黨與時代力量決裂的導火索，時代力量成了這次修法中民進黨最大的阻力，民進黨也喊出了"以後兄弟登山、各自努力"的話語。

台灣社會對中國的疑慮和不滿造就了時代力量的崛起，時代力量的訴求也呼應了部分綠色選民的心聲，這在選舉的時候令時代力量可以和民進黨相互呼應，但是兩者之間還是有相當的差別。

兩岸議題

民進黨執政之後，在兩岸議題上的表現對立場更偏向獨立的時代力量而言，看起來是非常不滿意的，時代力量要求的是蔡英文政府更強硬地回應中國對台灣的"挑釁" 。

時代力量在台灣非政府組織工作者李明哲在中國被判刑的問題上態度強硬，和獨派人士聯手推動台灣"制憲"、"正名"、加入聯合國，並且積極支持香港的民主運動等等，早就是中國官媒口中的"毒瘤"。

這對希望能夠保持兩岸關係不要有"任何意外"的民進黨政府多少帶來了困擾，同時也讓民進黨面臨了流失所謂"深綠"獨派支持者的威脅，但是這些的支持者原先是民進黨的"死忠"基層支持者，沒有這些支持者，民進黨在今年的選舉成績堪憂。

圖片版權 CNA Image caption 台灣立法院《勞動基凖法》修法將時代力量和民進黨之間的矛盾擺上了台面。

"本土意識"

雖然細數時代力量和民進黨的矛盾好像不少，但是這兩個政黨的基本宗旨在外界看來都是"本土"的、"以台灣為主"的，所以未來在兩岸和統獨的議題上，時代力量和民進黨也許方向還是相同的，不過速度可能會有所不一樣。

民進黨不能小看的是時代力量在台灣年輕人中的號召力，支持時代力量的年輕人想要看到的是新的面孔來取代台灣政壇上的"老面孔"。在這些年輕人的心中，也許民進黨政治人物的地位和國民黨政治人物的地位差不多。

從這點看來，民進黨這個"大綠"兩年前是出於政治的計算而協助時代力量的成長，時代力量也是出於政治的計算而接受了民進黨的幫忙，現在的時代力量是否能夠在沒有民進黨這個大黨的奧援之下生存很可能是個值得注意的問題。

時代力量會不會和一度在立法院佔有3席立委、號稱第三大黨、而且也是強調"台灣為先"的台灣團結聯盟一樣，從絢爛歸於平淡？或者以更強硬的本土主張而壯大？這兩個問題的答案還有待後續的觀察。