房峰輝落馬 仍有十八屆中委、候委被調查未公布

圖片版權 CNS Image caption 2014年8月，上海合作組織成員國軍隊總參謀長會議在北京釣魚台國賓館舉行。房峰輝在會上發言。

新華社1月9日消息稱，中央軍事委員會委員房峰輝（中共中央軍事委員會原委員、中央軍委聯合參謀部原參謀長）因涉嫌行賄、受賄犯罪，被移送軍事檢察機關依法處理。

房峰輝落馬的消息自2017年9月就開始流傳，因為他和他的老搭檔、中央軍委政治工作部主任張陽的名字都沒有出現在軍方公布的十九大代表名單上，進而引發了諸多猜測。11月，官方通報張陽在家中自縊身亡，證實了此前被查傳言。

曾行賄地方糧食局長半年工資

房峰輝出生於1951年，17歲參軍入伍，56歲升任為北京軍區總司令，並擔任了2009年國慶60週年閲兵總指揮。2012年，房出任解放軍總參謀長，躋身中央軍事委員。

房峰輝最後一次公開露面是2017年8月21日下午，他與泰國武裝部隊最高司令素拉蓬舉行了會談。此後"消失"至今。

跟張陽一樣，除了"受賄"，房峰輝涉嫌的罪名中有一項是"行賄"。目前官方尚未公布行賄細節，但有趣的事，已經落馬的前中央軍委副主席郭伯雄（領刑無期）、徐才厚（已死亡）涉及的罪名都是"受賄罪"。

一名不願意透露名字的知情人士稱，30多年前，房曾擔任地方部隊一個師的參謀長，為給所在部隊爭取更多糧食配給，行賄過地方糧食局的局長。房給該局長送了一件軍大衣，走後該局長髮現大衣兜裏有500元。在當時，500元是該糧食局長半年的工資。

郭伯雄、徐才厚落馬後，已有五名上將被查，軍報稱這些處理是"全面徹底肅清郭伯雄、徐才厚流毒影響的重要組成部分"。

圖片版權 CNS Image caption 2017年8月，房峰輝在北京八一大樓為來華訪問的美軍參謀長聯席會議主席鄧福德舉行歡迎儀式。

至少六名被查高官未公布

2017年12月，有記者曾經在國防部新聞發佈會上問及房峰輝被查傳言，發言人吳謙的回復很是耐人尋味，他並沒有否認，而是說，「你談到的這個情況我不了解」。

有意思的是，中央紀委副書記楊曉渡在2017年10月時透露，十八大以來，已有43名中央委員、候補委員，以及9名中央紀委委員被立案審查。BBC中文查詢已落馬官員名單，發現官方已經公布的落馬十八大中央委員及候補委員有37名，中央紀委官員有7名。

也就是說，還有至少6名十八屆中委、候委，以及2名中央紀委正在接受調查或者已經被查處，只是官方尚未公布這些名字。