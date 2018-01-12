《台灣旅行法》獲美國眾議院通過 美台元首互訪指日可待？

圖片版權 Taiwan Presidential Office Image caption 2017年12月，台灣總統蔡英文接見「美國外交政策全國委員會」訪問團

美國眾議院於周二（1月9日）通過《台灣旅行法》草案，未來經由參議院審核，總統特朗普簽字後，即可正式實施。台灣對此表示歡迎的同時，中國大陸則表達了強烈不滿。

該法案內容鼓勵美台雙方「所有層級」官員進行互訪。1979年美台斷交至今，美國對台灣官員仍有「五黑名單」限制：禁止台灣正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等五官銜的政治人物來華盛頓訪問。

過往在斷交後，美國雖不再認定台灣為主權國家，但認為其是「獨立政治實體」，因此設置《台灣關係法》明定美台間保持金貿、文化等關係。過往，只有台灣前總統李登輝曾於1995年執政時以「私人名義」成功訪美過。

未來《台灣旅行法》成案，美方可經由此法，正式邀請台灣現任正副總統等層級官員來華盛頓訪問。台灣總統府與外交部對此歡迎，總統蔡英文更在推特上感謝美方「支持台灣民主」，期盼美台雙方政治關係提升。

中國大陸外交部發言人陸慷，則是在11日的例行記者會上表示「堅決反對」。陸慷同時說明，這項議題違反中美三個聯合公報，干涉中國內政。

何謂《台灣旅行法》？

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普先簽了《國防授權法》，如果也簽署《台灣旅行法》，有專家認為美台的國防與外交成果將實質提升。

去年1月13日，眾議員夏波（Steve Chabot）、薛曼（Brad Sherman）與羅伊斯（Ed Royce）提出《台灣旅行法》。同年5月4日，共和黨參議員馬爾科·魯比奧（Marco Rubio）也提出參議院的《台灣旅行法》版本，內容相似。

《台灣旅行法》與過往維繫美台關係的《台灣關係法》不同。《台灣旅行法》允許台灣各層級官員在「受尊重」的狀況下入境美國，並與國務院與國防官員等會面。美台各級官員在互訪同時，將能在國防與外交等政治議題上直接討論，不再設限。

提案人之一的夏波在表決前呼籲：「美國能做的最重要改變就是允許台灣總統訪問華盛頓。現有限制不僅是種侮辱，也有反效果，已經過時。」

台灣政治大學名譽教授、前國際關係中心主任丁樹範向BBC中文網分析：「《台灣旅行法》送交參議院後，還是要經過協調。但目前條文中的『受尊重』一字，定義還是有點模糊。」

他說，縱使目前美方限制台灣總統等五官銜無法訪問華府，但美方過去給了台灣方面很多尊重待遇，包括總統專機過境美國非華府各大城市、會見其他議員，台灣國防部長更能來美國參加國防論壇，他們都只差沒有入華府訪問。然而，條例上沒細說清楚是否對華府地區有「解禁」，這點尚需觀察。

具體實施有困難？

而在此前，美國總統特朗普也在去年12月12日簽署《國防授權法》，明文可以考量美台軍艦互訪與停泊的可能性。一旦《台灣旅行法》也通過，對美台雙方的國防與外交，都有實質的提升。

丁樹範說，未來法案通過，特朗普就可以依法任命美國行政部門任何一個高級首長，前往台灣交流與互訪。而台灣總統也能授權副總統、行政院長、國防部長與外交部長等高級官員訪問華府。

政治大學國際關係中心研究員劉復國則說，這項法案讓美台兩邊的政治溝通可以更上一層。然而，兩國元首可互訪是一回事，台灣有什麼國際性重大峰會能邀請到美國正副總統、或是正副國務卿，或是台灣正副總統或行政院長在什麼場合下可以去華府訪問，就要靠兩邊如何磋商。

1979年美台斷交以來，兩邊的政治磋商趨於台面下。過往台灣駐美代表甚至被禁止前往國務院大樓，只能約在旁邊的酒店。直到奧巴馬總統時期，美方才開放讓台灣駐美代表前去國務院大樓洽談公務。

需更謹慎處理兩岸衝突

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣前總統李登輝1995年曾到美國訪問，最後激發台海危機

對於台灣旅行法一案，中國官方也表達相當不滿的態度。

《人民日報》報社旗下的小報《環球時報》亦對此批評：「一旦落實，將幫助大陸下決心解決台灣問題。」 同時認為，台灣當局只想「口頭爽一爽」，這是個「摧毀台灣法」。

丁樹範建議：「中方的反彈是可以預期的，現階段他們籌碼很多，技術處理上要低調。台灣官方要注重實質關係，要有耐心步步為營。」

他同時指出，美國國內近來對中國多項金融投資都持反對態度，看得出來對中國有所戒心。這種情形下催生的台灣旅行法「並不會太意外」。

劉復國則擔憂，一些台灣獨立激進勢力會藉此炒作，一些情緒性字眼反而讓兩岸的衝突會擴大。「在強化跟美國關係同時，也不要激化大陸。」

他同時舉例，1995年前總統李登輝訪問美國，在康乃爾大學上演講，講述台灣民主化進程，卻引發兩岸緊張、演變成96年台海危機。「得意忘形是最不應該的，過去歷史教訓要記取。」