圖片版權 BBC Chinese Image caption 「冰花男孩」的照片在中國社交網絡上流傳。

中國網友近期集體心疼讀三年級的「冰花男孩」王福滿，因天氣寒冷，家住雲南昭通的王福滿衣衫單薄，走4.5公里山路上學，頭髮、睫毛上沾滿了冰霜。

故事緣起本周一（1月8日），氣溫零下幾度，王福滿以為是晴天，所以只穿了兩件衣服，步行一個多小時到教室後，經同學提醒他才發現自己頭髮眉毛上全是冰霜。

老師拍下照片王福滿的「呆萌」瞬間後發給校長，後傳至網絡後引起當地、中國以及世界的關注。

中國媒體報道，本周二（9日），當地政府和機構為孩子所在學校及附近高寒山區學校，送去了首批10萬元人民幣愛心捐款。在校的81名學生每人現場領取了500元第一批暖冬補助，其他款項將於近期發放到學生手中。

為何引起關注？

中國媒體《梨視頻》報道稱，「冰花男孩」和姐姐是留守兒童，住土坯房，與奶奶一起生活。媽媽出走爸爸常年打工，爸爸每三到四個月回家一次。但BBC中文記者查閲發現，梨視頻關於「冰花男孩」的相關視頻已經下架，網頁呈「404」。

圖片版權 Sina Weibo / @WeiguanZhaotong

「冰花男孩」讓社會再次關注中國留守兒童和貧困兒童現狀。

中國官媒新華網引述2017年度的《中國留守兒童心靈狀況白皮書》數據顯示，農村學齡完全留守兒童數量約千萬，近30%無父母照料。

調查顯示，一半以上的「農村完全留守兒童」（父母都外出）與父母一年見面少於2次。

中國國家主席習近平定下目標：今後三年內要「整體消除絶對貧困」，也就是說，2020年前，要讓4300萬人脫貧。

中國網友關注什麼？

微博用戶「竹林裏的山泉水」說 ：「這個孩子身上有著我們小時候的影子，乖到自己想起來都心疼，只是我們長大了，有些東西一路走一路消失，希望他一直能夠堅持自己的夢想，有一個好的未來。」

圖片版權 AFP Image caption 中國國家主席習近平誓言到2020年消除貧困。

用戶5431577311說：「在我國很多地方是這樣的，是真窮，讓人感到深深地無奈。」

還有用戶表示，中國的貧困太嚴重，能幫一個是一個。